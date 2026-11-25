Der Bitcoin Kurs notiert am Mittwochmorgen bei 59.179 Dollar (CoinGecko, 09:41 Uhr MEZ), ein Minus von 1,6 Prozent binnen 24 Stunden. Der Auslöser kommt aus Amerika: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Dienstag den sechsten Handelstag in Folge Netto-Abflüsse, 231,4 Millionen Dollar laut Farside Investors. Damit summieren sich die Abflüsse im November auf rund 4,94 Milliarden Dollar und übertreffen den bisherigen Negativrekord vom Juni mit 4,51 Milliarden Dollar (finanzen.net, 25.11.2026, 10:15 Uhr).

Das Ergebnis ist ein Marktbild mit klarer These: Die Fonds, die Bitcoin 2024 und 2025 salonfähig gemacht haben, sind im Krypto-Winter zum größten Verkäufer geworden. Für Anleger in Krypto-Aktien wie die Strategy Aktie oder die Coinbase Aktie ist das mehr als eine Randnotiz, denn beide hängen am selben Kurs.