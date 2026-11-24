Die ETFs sind der bequemste Zugang für amerikanische Anleger und gelten als Stimmungsmesser für institutionelles Geld. Dass nur der FBTC von Fidelity mit plus 13,29 Millionen Dollar im Plus schloss (CoinGape), zeigt, wie einseitig die Lage ist. Dazu passt eine zweite Zahl: Die Coinbase-Prämie, also der Preisabstand zwischen Coinbase und anderen Börsen als Indikator für US-Nachfrage, ist seit 60 Tagen negativ (KuCoin, CryptoTicker). Auch der Angstindex steht mit 11 im Bereich extremer Furcht.

Als Gründe nennen die Berichte vor allem die Geldpolitik: Händler preisen laut CryptoTicker eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein, die nächste Fed-Entscheidung steht am 9. Dezember an. Höhere Zinsen machen renditelose Anlagen wie Bitcoin relativ weniger attraktiv. Hinzu kommt, dass der Kurs im November rund 20 bis 25 Prozent verloren hat (CoinGape, CryptoTicker) und am Wochenende mit 55.254 Dollar ein Zwei-Jahres-Tief markierte.