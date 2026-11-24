Der Bitcoin Kurs hält sich am Dienstagmittag bei rund 60.150 Dollar (24.11.2026, 09:44 Uhr MEZ, CoinGecko laut CryptoTicker), und doch erzählt ein anderer Wert die eigentliche Geschichte: Die US-Spot-Bitcoin-ETFs haben am Montag netto 569,74 Millionen Dollar verloren. Es war der fünfte Abflusstag in Folge, und fast der gesamte Betrag stammt von einem einzigen Produkt, dem IBIT von BlackRock mit minus 509 Millionen Dollar (SoSoValue, laut CoinGape und CryptoTicker).
Bitcoin ETF: 570 Millionen Dollar Abfluss an einem Tag, IBIT allein 509 Millionen – Wer verkauft Bitcoin bei 60.000 Dollar?
Fünf Abflusstage in Folge: US-Bitcoin-ETFs verlieren am Montag 569,74 Millionen Dollar, der IBIT von BlackRock allein 509 Millionen. Der Bitcoin Kurs liegt bei rund 60.150 Dollar. Was die Zahlen über die Anleger verraten und welche Termine jetzt anstehen.
Die Zahl des Tages
Wie groß ist der **Bitcoin-ETF**-Abfluss im Vergleich?
Der Montag fiel ausgerechnet auf einen Tag, an dem Aktien stark liefen. Nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze legte die Nvidia-Aktie laut KuCoin um 31,5 Prozent zu, der Nasdaq gewann 6,5 Prozent. Bitcoin sprang kurzzeitig um fast 6 Prozent auf bis zu 64.500 Dollar, gab den Gewinn aber wieder ab (CoinGape). Die ETF-Anleger nutzten den Anstieg offenbar zum Ausstieg: Wer in Bitcoin-ETFs sitzt, verkaufte in die Stärke hinein.
Das passt zum Gesamtbild. Laut KuCoin summieren sich die Abflüsse der vergangenen Woche auf rund 1,79 Milliarden Dollar, es war die vierte Abflusswoche in Folge. Für den November nennt KuCoin etwa 4,14 Milliarden Dollar, CryptoTicker unter Berufung auf The Block rund 4,7 Milliarden Dollar. Die beiden Quellen weichen ab; sicher ist nur die Richtung. Das Netto-Vermögen der Fonds liegt bei 74,125 Milliarden Dollar, die kumulierten Netto-Zuflüsse seit Januar 2024 betragen 52,274 Milliarden Dollar (CryptoTicker).
|Fonds
|Netto-Fluss
|IBIT (BlackRock)
|-509 Mio. $
|FBTC (Fidelity)
|+13,29 Mio. $
|Alle US-Spot-Bitcoin-ETFs
|-569,74 Mio. $
Einzelne Fonds ohne nennenswerte Flows nicht aufgeführt.
Quelle: SoSoValue, via CoinGape und CryptoTicker
Wer steckt dahinter?
Warum verkaufen ausgerechnet die ETF-Anleger **Bitcoin**?
Die ETFs sind der bequemste Zugang für amerikanische Anleger und gelten als Stimmungsmesser für institutionelles Geld. Dass nur der FBTC von Fidelity mit plus 13,29 Millionen Dollar im Plus schloss (CoinGape), zeigt, wie einseitig die Lage ist. Dazu passt eine zweite Zahl: Die Coinbase-Prämie, also der Preisabstand zwischen Coinbase und anderen Börsen als Indikator für US-Nachfrage, ist seit 60 Tagen negativ (KuCoin, CryptoTicker). Auch der Angstindex steht mit 11 im Bereich extremer Furcht.
Als Gründe nennen die Berichte vor allem die Geldpolitik: Händler preisen laut CryptoTicker eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember ein, die nächste Fed-Entscheidung steht am 9. Dezember an. Höhere Zinsen machen renditelose Anlagen wie Bitcoin relativ weniger attraktiv. Hinzu kommt, dass der Kurs im November rund 20 bis 25 Prozent verloren hat (CoinGape, CryptoTicker) und am Wochenende mit 55.254 Dollar ein Zwei-Jahres-Tief markierte.
Auch Ether betroffen
Was bedeutet der Abfluss für **Ether** und die **Krypto-Aktien**?
Der Druck beschränkt sich nicht auf Bitcoin. Die US-Ether-ETFs verloren am Montag netto 84,96 Millionen Dollar; einzig der FETH von Fidelity verzeichnete mit 5,58 Millionen Dollar einen Zufluss (CoinGape). Für Krypto-Aktien ist das Signal heikel. Strategy (Ticker MSTR) ist als größter börsennotierter Bitcoin-Halter auf frisches Kapital angewiesen, Coinbase (COIN) verdient an Handelsvolumen, und auch Broker wie Robinhood hängen an der Aktivität der Privatanleger. Sinkende ETF-Nachfrage trifft diese Geschäftsmodelle über den Bitcoin Kurs und über das Handelsvolumen.
Termine
Welche Termine bewegen den **Bitcoin Kurs** jetzt?
Die nächsten Tage sind dicht getaktet: Am 25. November stehen der US-Preisindex PCE und die Revision des Q3-BIP an. Am 26. November bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen, auch der ETF-Handel ruht. Am 27. November laufen Bitcoin-Optionen im Wert von rund 6,5 bis 6,8 Milliarden Dollar aus (CryptoTicker, KuCoin-Blog; die Quellen nennen leicht unterschiedliche Beträge). Die tägliche ETF-Flow-Zahl, die SoSoValue und Farside nach US-Handelsschluss veröffentlichen, bleibt der wichtigste Frühindikator.
Häufige Fragen
FAQ zu **Bitcoin ETF** und Bitcoin Kurs
Wie viel haben die Bitcoin-ETFs am 23. November verloren? Netto 569,74 Millionen Dollar laut SoSoValue; der IBIT von BlackRock trug 509 Millionen Dollar bei.
Wie hoch ist der Bitcoin Kurs aktuell? Rund 60.150 Dollar (24.11.2026, 09:44 Uhr MEZ, CoinGecko). Die Tagesspanne lag laut CryptoTicker zwischen 59.467 und 64.446 Dollar.
Warum fließt Geld aus Bitcoin-ETFs ab? Genannt werden die Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember, der Kursverfall im November und die extreme Furcht am Markt. Eine einzelne Ursache lässt sich nicht belegen; das ist eine Einordnung der Redaktion.
Welche Krypto-Aktien hängen am Bitcoin-ETF-Geschäft? Vor allem Strategy, Coinbase, Robinhood sowie Bitcoin-Miner, deren Erlöse und Bewertungen am Bitcoin Kurs hängen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.