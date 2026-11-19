Die Bitcoin-ETFs in den USA bluten weiter: Am Mittwoch flossen netto rund 306 Millionen Dollar ab, am Dienstag knapp 240 Millionen. In den fünf Handelstagen vom 12. bis 18. November summieren sich die Abflüsse auf etwas über eine Milliarde Dollar, im gesamten November auf rund 2,9 Milliarden. Das Nettovermögen der Fonds sank auf 77,7 Milliarden Dollar, den tiefsten Stand seit drei Monaten. Der Bitcoin Kurs stand dabei bei rund 63.700 Dollar (19. November, 14:13 Uhr MEZ), nach einem Tagesschluss von 63.068 Dollar am Vortag.
Bitcoin ETF: 2,9 Milliarden Dollar Abflüsse im November, Vermögen auf Dreimonatstief von 77,7 Milliarden – wer verkauft, wer hält?
US-Bitcoin-ETFs verloren im November bereits rund 2,9 Milliarden Dollar, allein am Mittwoch 306 Millionen. Das verwaltete Vermögen fiel auf 77,7 Milliarden Dollar, den tiefsten Stand seit drei Monaten. Was die Zahlen über den Bitcoin Kurs und die Krypto-Aktien sagen.
Die Verteilung
Welche Bitcoin ETFs verlieren am stärksten?
Am Mittwoch traf es vor allem den größten Fonds: IBIT von BlackRock gab 148,7 Millionen Dollar ab, FBTC von Fidelity 69,3 Millionen, BITB von Bitwise 36,6 Millionen. Die Bestände bleiben groß: IBIT hält rund 779.870 Bitcoin, FBTC rund 172.080, GBTC rund 122.730. Insgesamt liegen etwa 1,25 Millionen Bitcoin in den US-Spot-ETFs. Der Abfluss ist damit eine Verlagerung am Rand, keine Flucht aus dem Markt, aber das Tempo hat sich beschleunigt: Im Oktober waren es nach Angaben aus Marktberichten etwa 500 Millionen Dollar, im November das Fünffache.
|Zeitraum
|Netto-Fluss
|Montag, 16.11.
|+8 Mio. $
|Dienstag, 17.11.
|–240 Mio. $
|Mittwoch, 18.11.
|–306 Mio. $
|12.–18.11. (5 Sitzungen)
|–1.008 Mio. $
|November bisher
|rund –2,9 Mrd. $
Netto-Zu-/Abflüsse US-Spot-Bitcoin-ETFs; kleine Abweichungen je Datenanbieter (306,4 bzw. 306,5 Mio. $).
Quelle: SoSoValue, Farside laut Marktberichten
Die Ursache
Warum ziehen Anleger aus Bitcoin ETFs ab?
Hauptgrund ist die Zinsangst. Nach dem Fed-Protokoll vom Mittwoch erwarten Terminmärkte für den 9. Dezember mit gut 90 Prozent eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, der Dollar steht auf einem 19-Monats-Hoch. Das drückt auf Risikoanlagen. Bitcoin hat in sieben Tagen 12,4 Prozent verloren. Der Angst-Index liegt bei 10. Ob der Börsengang von Anthropic zusätzlich Mittel aus Krypto abgezogen hat, ist umstritten; einzelne Marktbeobachter bezweifeln den Zusammenhang.
Die Folgen
Was bedeuten die ETF-Abflüsse für Strategy Aktie und Coinbase Aktie?
Abflüsse bedeuten weniger Nachfrage nach physischem Bitcoin und drücken den Kurs, was die Krypto-Aktien mit Hebel trifft. Die Strategy Aktie schloss am 18. November bei 90,32 Dollar (–6,4 Prozent), die Coinbase Aktie bei 110,51 Dollar (–3,9 Prozent). Strategy konkurriert mit den ETFs um das Anlegergeld für Bitcoin-Exponierung; Coinbase verdient an Handel und Verwahrung, ist also von Volumen abhängig.
Ausblick
Welche Zahlen sollten Anleger beim Bitcoin ETF jetzt beobachten?
Wichtig sind die täglichen Flows (Farside, SoSoValue), die Fed-Sitzung am 9. Dezember und die Frage, ob der Bitcoin Kurs die Zone um 62.000 Dollar verteidigt. Dreht der Zufluss, wäre das ein erstes Entspannungssignal.
Häufige Fragen zum Bitcoin ETF
Wie viel Geld ist im November aus Bitcoin ETFs abgeflossen? Bis zum 18. November rund 2,9 Milliarden Dollar netto, laut anderen Zählungen etwa 2,6 Milliarden.
Wie groß sind die Bitcoin ETFs? Das Nettovermögen lag Ende 18. November bei 77,7 Milliarden Dollar, mit rund 1,25 Millionen Bitcoin.
Was ist der größte Bitcoin ETF? IBIT von BlackRock mit rund 779.870 Bitcoin.
Gibt es eine Bitcoin Prognose? aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab; Flow-Daten sind Momentaufnahmen.
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