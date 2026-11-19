Am Mittwoch traf es vor allem den größten Fonds: IBIT von BlackRock gab 148,7 Millionen Dollar ab, FBTC von Fidelity 69,3 Millionen, BITB von Bitwise 36,6 Millionen. Die Bestände bleiben groß: IBIT hält rund 779.870 Bitcoin, FBTC rund 172.080, GBTC rund 122.730. Insgesamt liegen etwa 1,25 Millionen Bitcoin in den US-Spot-ETFs. Der Abfluss ist damit eine Verlagerung am Rand, keine Flucht aus dem Markt, aber das Tempo hat sich beschleunigt: Im Oktober waren es nach Angaben aus Marktberichten etwa 500 Millionen Dollar, im November das Fünffache.