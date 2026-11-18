Der Hauptgrund liegt im Kurs: Seit dem 30. Oktober hat Bitcoin rund 23 Prozent verloren, das 52-Wochen-Hoch von 97.705 Dollar ist weit entfernt. Hinzu kommt die Zinsfrage. Heute um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Fed-Protokoll, und eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ist laut finanzen.net zu rund 94 Prozent eingepreist. Hohe Zinsen machen risikoarme Anlagen attraktiver und verteuern Hebel. Außerdem fließt Aufmerksamkeit zum Börsengang von Anthropic, dessen Erstnotiz am Donnerstag an der Nasdaq erwartet wird.