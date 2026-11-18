Die Nachfrage der Institutionen ist im Bitcoin ETF-Markt messbar: Im November flossen aus den US-Spot-Fonds nach Angaben von finanzen.net rund 2,6 Milliarden Dollar ab, am Dienstag allein etwa 240 Millionen Dollar. Der Bitcoin Kurs lag am Mittwoch um 12:31 Uhr MEZ bei 64.130,88 Dollar, 1,13 Prozent unter dem Vortag (Quelle: finanzen.net). Die Frage: Ist das die Kapitulation institutioneller Anleger – oder Gewinnmitnahme in einem schwachen Markt?
Bitcoin ETF: 2,6 Milliarden Dollar Abflüsse im November, ein einziger Zuflusstag – wie lange hält die Institutionen-Nachfrage still?
Die US-Bitcoin-ETFs verlieren im November rund 2,6 Milliarden Dollar. Der Bitcoin Kurs steht bei rund 64.000 Dollar. Was die Flows über die Stimmung verraten und worauf Anleger nach US-Handelsschluss achten.
Die Bilanz
Wie viel Geld haben die Bitcoin-ETFs im November verloren?
Zahlen verschiedener Anbieter weichen leicht ab. Finanzen.net nennt für den Monat bisher rund 2,6 Milliarden Dollar. Fxstreet kam für den Zeitraum 1. bis 14. November auf 2,35 Milliarden Dollar, in der Vorwoche bis zum 13. November waren es 1,07 Milliarden Dollar (wiedergegeben von aktiencheck.de). Der Trend ist in allen Quellen gleich: Es fließt Kapital ab.
Am Montag meldete finanzen.net den ersten Netto-Zufluss nach sieben Abflusstagen: 7,9 Millionen Dollar, getragen vom iShares Bitcoin Trust (IBIT) von BlackRock mit rund 76,5 Millionen Dollar. Eine andere Quelle, SoSoValue, nennt für den 16. November dagegen ein Minus von 68,51 Millionen Dollar. Am Dienstag folgten laut finanzen.net rund 240 Millionen Dollar Abflüsse. Die Zahlen für Mittwoch erscheinen erst nach US-Handelsschluss.
|Zeitraum
|Netto-Fluss
|Quelle
|Woche bis 13.11.
|–1,07 Mrd. $
|fxstreet
|1.–14.11.
|–2,35 Mrd. $
|fxstreet
|Montag, 16.11.
|+7,9 Mio. $ / –68,51 Mio. $
|finanzen.net / SoSoValue
|Dienstag, 17.11.
|–240 Mio. $
|finanzen.net
|November bisher
|–2,6 Mrd. $
|finanzen.net
Netto-Flows in US-Dollar, Quellen unterscheiden sich teilweise.
Quelle: finanzen.net, fxstreet/SoSoValue via aktiencheck.de
Die Ursachen
Warum ziehen Anleger Geld aus Bitcoin-ETFs ab?
Der Hauptgrund liegt im Kurs: Seit dem 30. Oktober hat Bitcoin rund 23 Prozent verloren, das 52-Wochen-Hoch von 97.705 Dollar ist weit entfernt. Hinzu kommt die Zinsfrage. Heute um 20:00 Uhr MEZ erscheint das Fed-Protokoll, und eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ist laut finanzen.net zu rund 94 Prozent eingepreist. Hohe Zinsen machen risikoarme Anlagen attraktiver und verteuern Hebel. Außerdem fließt Aufmerksamkeit zum Börsengang von Anthropic, dessen Erstnotiz am Donnerstag an der Nasdaq erwartet wird.
Das große Bild
Was bedeutet das für Strategy, Coinbase und andere Krypto-Aktien?
Die ETF-Flows sind der sichtbarste Teil der Nachfrage. Daneben kaufen Unternehmen: Die Strategy Aktie (Ticker MSTR) hielt zum 15. November 850.849 Bitcoin und kaufte zuletzt nur 485 Coins zu. Börsenfirmen insgesamt verkauften bis zum 8. November laut fxstreet 11.647 Bitcoin. Für die Coinbase Aktie sind ETF-Abflüsse ein Indiz für sinkende Handelsaktivität. Krypto-Aktien reagieren auf diese Meldungen meist stärker als der Bitcoin Kurs selbst.
Häufige Fragen zum Bitcoin ETF
Was ist ein Bitcoin ETF? Ein börsengehandelter Fonds, der Bitcoin physisch hält. Zu- und Abflüsse zeigen die Nachfrage von Anlegern.
Wie viel Geld flossen im November ab? Laut finanzen.net rund 2,6 Milliarden Dollar.
Wann kommen die nächsten Flow-Zahlen? Täglich nach US-Handelsschluss, zum Beispiel von Farside und SoSoValue.
Gibt es eine Bitcoin Prognose von aktiencheck.de? Nein, aktiencheck.de gibt keine Kursprognosen ab.
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