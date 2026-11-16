Es war eine Nacht, die Krypto-Anleger so schnell nicht vergessen werden. In den frühen Stunden des Sonntags rauschte Bitcoin bis auf 61.946 Dollar in die Tiefe – dann drehte der Kurs innerhalb einer Stunde wieder über 65.000 Dollar. Am Montagmorgen notiert die größte Kryptowährung bei rund 64.800 Dollar, umgerechnet etwa 58.800 Euro. Auf Wochensicht ist das ein Minus von mehr als 13 Prozent, vom Rekord bei 126.080 Dollar im Oktober 2025 trennen Bitcoin inzwischen rund 49 Prozent. Über das Wochenende wurden gehebelte Wetten im Wert von mehr als 2 Milliarden Dollar zwangsweise aufgelöst. Der viel beachtete Angst-und-Gier-Index steht bei 10 – extreme Angst.
Bitcoin-Crash: Nachttief bei 61.946 Dollar, 2 Milliarden liquidiert, Angst-Index bei 10 – ist das schon der Boden?
Bitcoin hat in einer Woche mehr als 13 Prozent verloren und liegt rund 49 Prozent unter seinem Rekord. In der Nacht zum Sonntag fiel der Kurs bis auf 61.946 Dollar, gehebelte Positionen über mehr als 2 Milliarden Dollar wurden zwangsaufgelöst, der Angst-Index steht bei 10. Heute Abend spricht Fed-Chef Warsh. Die große Bitcoin-Analyse: Was hinter dem Absturz steckt, welche Marken jetzt zählen und welche Termine über die nächste Bewegung entscheiden.
Die Woche
Von 74.000 auf 62.000 Dollar: der Absturz in Etappen
Der Absturz kam nicht über Nacht. Am Dienstag lag Bitcoin noch bei gut 74.000 Dollar. Nach den heißen US-Inflationsdaten und der Debatte über eine große Zinserhöhung der Fed bröckelte der Kurs, am Freitagmorgen stand er bei rund 69.100 Dollar. Am Wochenende, wenn die Märkte dünn sind, kam der Ausverkauf: Kaskaden von Zwangsliquidationen trieben den Kurs bis knapp unter 62.000 Dollar.
Die Ursachen
Zinsen, ETF-Abflüsse, Zwangsverkäufe
Erstens die Zinsen. An den Märkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher, zehnjährige US-Anleihen rentieren über 5 Prozent. Für einen Vermögenswert ohne laufende Erträge ist das schwerer Gegenwind.
Zweitens die ETF-Abflüsse. Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten sieben Handelstage in Folge Nettoabflüsse von zusammen rund 1,91 Milliarden Dollar. Den größten Anteil am Freitag hatte der Indexfonds von BlackRock. Die ETFs waren in den vergangenen Jahren der wichtigste Nachfragemotor.
Drittens der Hebel. Viele Händler hatten mit geliehenem Geld auf steigende Kurse gesetzt. Fällt der Kurs unter bestimmte Marken, werden diese Positionen automatisch verkauft – und drücken den Kurs weiter. Hinzu kommt der Druck auf Strategy: Der größte börsennotierte Bitcoin-Halter fliegt Ende November aus den MSCI-Indizes.
Das große Bild
Bitcoin im Zinszeitalter: die Krypto-Rally hat ihren Motor verloren
Der Absturz zeigt, wie eng Bitcoin inzwischen an den klassischen Finanzmarkt gekoppelt ist.
Was vor einigen Jahren noch als Gegenentwurf zum Finanzsystem galt, hängt heute an denselben Fäden wie Technologieaktien: an den Zinsen, an den Strömen institutioneller Fonds und an der allgemeinen Risikobereitschaft. In dieser Woche kommen alle drei Faktoren auf den Prüfstand. Heute Abend spricht Fed-Chef Kevin Warsh über KI, Produktivität und Inflation. Am Dienstag legt Nvidia Zahlen vor, am Donnerstag geht Anthropic an die Börse. Überzeugen die KI-Termine und klingt Warsh weniger streng als befürchtet, könnte die Risikobereitschaft zurückkehren. Andernfalls droht ein Test der nächsten Unterstützungen.
Bitcoin Prognose
Die Marken, die jetzt zählen
Nach oben gilt das Tageshoch bei 65.980 Dollar als erste Hürde, darüber die 200-Wochen-Linie bei rund 67.800 Dollar – eine Marke, die langfristig orientierte Anleger genau beobachten. Nach unten liegt eine erste Unterstützung bei 63.777 Dollar, dann das Nachttief bei 61.946 Dollar. Fällt auch diese Marke, rückt das Zwölfmonatstief vom Juli bei 58.570 Dollar in den Blick. Dass Bitcoin am Wochenende über 61.946 Dollar gehalten hat, werten Marktbeobachter als erstes Zeichen einer Stabilisierung – nicht aber als Trendwende. Alle Marken sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zum Bitcoin-Crash
Wie tief ist Bitcoin gefallen?
In der Nacht zum Sonntag, 15. November 2026, bis auf 61.946 Dollar. Am Montagmorgen notierte Bitcoin bei rund 64.800 Dollar.
Warum fällt Bitcoin?
Steigende Zinsen, sieben Tage Abflüsse aus Bitcoin-ETFs von zusammen rund 1,91 Milliarden Dollar und Zwangsliquidationen gehebelter Positionen über mehr als 2 Milliarden Dollar.
Wie weit ist Bitcoin vom Rekord entfernt?
Rund 49 Prozent. Das Rekordhoch lag im Oktober 2025 bei 126.080 Dollar.
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