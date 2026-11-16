Bitcoin-Crash: Nachttief bei 61.946 Dollar, 2 Milliarden liquidiert, Angst-Index bei 10 – ist das schon der Boden?

Erstens die Zinsen. An den Märkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher, zehnjährige US-Anleihen rentieren über 5 Prozent. Für einen Vermögenswert ohne laufende Erträge ist das schwerer Gegenwind.

Zweitens die ETF-Abflüsse. Die US-Spot-ETFs auf Bitcoin verzeichneten sieben Handelstage in Folge Nettoabflüsse von zusammen rund 1,91 Milliarden Dollar. Den größten Anteil am Freitag hatte der Indexfonds von BlackRock. Die ETFs waren in den vergangenen Jahren der wichtigste Nachfragemotor.

Drittens der Hebel. Viele Händler hatten mit geliehenem Geld auf steigende Kurse gesetzt. Fällt der Kurs unter bestimmte Marken, werden diese Positionen automatisch verkauft – und drücken den Kurs weiter. Hinzu kommt der Druck auf Strategy: Der größte börsennotierte Bitcoin-Halter fliegt Ende November aus den MSCI-Indizes.