Der direkte Kursimpuls dürfte klein sein: Es geht um Betriebsreserven von Börsen, nicht um Kundengelder oder ETF-Nachfrage. Symbolisch ist die Anerkennung aber bedeutsam. Bitcoin und Ether werden als Reserve-Vermögenswerte mit klarem Haircut behandelt, ähnlich wie andere riskante Assets. Das kann Marktinfrastrukturen ermutigen, Krypto in der Bilanz zu halten. Es bedeutet aber auch, dass Aufseher Bitcoin eben nicht wie Bargeld sehen: 20 Prozent Abschlag spiegeln die Schwankung wider, die der Markt gerade erlebt.

Zur Einordnung: Der Bitcoin Kurs lag am Mittwoch laut Cointelegraph (17:33 UTC) im Tagestief bei 57.209 Dollar, nach CoinDesk erholte er sich auf gut 59.000 Dollar. Die Aufsichtsnachricht gab dem Markt keine Gegenrichtung.