Der Bitcoin Kurs steht unter Druck, doch aus Washington kommt am Mittwoch ein Signal der Normalisierung: Die Abteilungen für Marktaufsicht und Clearing der US-Derivateaufsicht CFTC haben im Schreiben Nr. 26-31 vom 23. November klargestellt, dass Bitcoin, Ether und Zahlungs-Stablecoins unter Auflagen als Finanzmittel für die Betriebskosten von Terminbörsen und Clearinghäusern dienen können. Bitcoin zählt dabei mit einem Abschlag von mindestens 20 Prozent, Stablecoins mit 2 Prozent. Berichtet haben unter anderem Decrypt (24.11.) und PYMNTS (25.11., 17:32 UTC).
Bitcoin: CFTC-Staff erlaubt Bitcoin und Ether als Betriebsreserve von Terminbörsen, 20 Prozent Abschlag – wird Krypto zur anerkannten Sicherheit?
Die US-Derivateaufsicht CFTC hat am 23. November in einem Staff-Schreiben festgehalten, dass Bitcoin, Ether und Zahlungs-Stablecoins unter Auflagen als Betriebsreserve von Terminbörsen zählen können. Bitcoin zählt mit 80 Prozent, Stablecoins mit 98 Prozent. Was das für den Bitcoin Kurs, Coinbase Aktie und Circle Aktie bedeutet.
Das Schreiben
Was genau steht im CFTC-Schreiben 26-31?
Es richtet sich an Swap-Ausführungsplattformen, Terminbörsen und Clearinghäuser und betrifft deren Mittel zur Deckung der laufenden Betriebskosten. Ausdrücklich nicht geregelt sind Ausfallfonds-Mittel von Clearinghäusern. Die Staff-Abteilungen erklären, sie würden nicht widersprechen, wenn Bitcoin und Ether mit einem Abschlag von mindestens 20 Prozent und Zahlungs-Stablecoins mit mindestens 2 Prozent angerechnet werden, entsprechend der Behandlung bei Eigenpositionen von Terminhändlern. Ein Beispiel nach PYMNTS: Bitcoin im Wert von einer Million Dollar zählt mit 800.000 Dollar, qualifizierte Stablecoins mit 980.000 Dollar.
Nur ein Teil der Reserve
Mindestens drei Monate (Swap-Plattformen) beziehungsweise sechs Monate (Terminbörsen, Clearinghäuser) der Betriebskosten müssen in Bargeld oder hochliquiden Wertpapieren liegen. Krypto zählt dort nicht.
Andere Krypto-Assets
Nicht marktgängige Assets, die keine Zahlungs-Stablecoins sind, erhalten in der Regel 100 Prozent Abschlag und zählen nicht. Vorher soll das Gespräch mit der Aufsicht gesucht werden.
Kein bindendes Recht
Das Schreiben ist eine Auskunft der Staff und kein No-Action-Letter. Es bindet die Kommission nicht.
Warum ist das für den Bitcoin Kurs relevant?
Der direkte Kursimpuls dürfte klein sein: Es geht um Betriebsreserven von Börsen, nicht um Kundengelder oder ETF-Nachfrage. Symbolisch ist die Anerkennung aber bedeutsam. Bitcoin und Ether werden als Reserve-Vermögenswerte mit klarem Haircut behandelt, ähnlich wie andere riskante Assets. Das kann Marktinfrastrukturen ermutigen, Krypto in der Bilanz zu halten. Es bedeutet aber auch, dass Aufseher Bitcoin eben nicht wie Bargeld sehen: 20 Prozent Abschlag spiegeln die Schwankung wider, die der Markt gerade erlebt.
Zur Einordnung: Der Bitcoin Kurs lag am Mittwoch laut Cointelegraph (17:33 UTC) im Tagestief bei 57.209 Dollar, nach CoinDesk erholte er sich auf gut 59.000 Dollar. Die Aufsichtsnachricht gab dem Markt keine Gegenrichtung.
|Asset
|Mindestabschlag
|Anrechenbar bei 1 Mio. USD
|Bitcoin
|20 %
|800.000 USD
|Ether
|20 %
|800.000 USD
|Zahlungs-Stablecoin
|2 %
|980.000 USD
|Nicht marktgängiges Krypto-Asset
|100 %
|0 USD
Mindestabschläge, gegen die die Staff nicht einschreiten würde. Beispiel je 1 Mio. USD Marktwert.
Quelle: CFTC Letter No. 26-31, 23.11.2026; PYMNTS, 25.11.2026
Was bedeutet das für Coinbase Aktie, Circle Aktie und Krypto-Aktien?
Mittelbar profitieren Anbieter, die Börsen und Stablecoins betreiben. Die Circle Aktie (USDC) und andere Stablecoin-Emittenten erhalten mit dem Haircut von nur 2 Prozent einen klaren Rahmen, sofern ihre Token als Zahlungs-Stablecoin gelten. Die Coinbase Aktie betreibt mit Coinbase Derivatives eine regulierte Terminbörse in den USA und ist damit thematisch nah dran. Für Krypto-Aktien wie Strategy oder MARA hat das Schreiben keine direkte Folge. Eine direkte Aussage über betroffene Unternehmen enthält das Schreiben nicht; die Einordnung ist Einschätzung der Redaktion.
Welche Handelsplätze das Schreiben tatsächlich nutzen werden, bleibt offen.
Welche Termine sind für Krypto-Regulierung und Bitcoin Kurs wichtig?
Am 30. November steht die MSCI-Anpassung an, am 8. und 9. Dezember tagt die Fed. Neue Antworten der Aufsicht auf Krypto-Fragen kommen dagegen ohne festen Termin.
FAQ zur CFTC und zum Bitcoin Kurs
Was hat die CFTC zu Bitcoin entschieden?
Die Staff-Abteilungen nennen Bitcoin, Ether und Zahlungs-Stablecoins unter Auflagen als mögliche Betriebsreserve und akzeptieren Mindestabschläge von 20 beziehungsweise 2 Prozent.
Ist das Schreiben rechtsverbindlich?
Nein, es ist eine Auskunft der Staff ohne No-Action-Zusage.
Was bedeutet das für die Circle Aktie?
Zahlungs-Stablecoins wie USDC können mit nur 2 Prozent Abschlag zählen, das ist eine Einordnung der Redaktion.
Wie reagierte der Bitcoin Kurs?
Der Markt stand am Mittwoch unter dem Einfluss von Inflation und Zöllen; das Tief lag bei 57.209 Dollar (Cointelegraph, 17:33 UTC).
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