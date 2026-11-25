Eine Meldung von Bird Construction gab es am Mittwoch nicht. Der Kurs leidet unter zwei Themen, die den Markt seit Tagen beschäftigen. Erstens die Zweifel am Bauboom für KI-Rechenzentren, von dem Baukonzerne in Nordamerika stark profitiert haben. Zweitens neue Zollvorschläge aus den USA, die Baumaterial verteuern könnten. Nach einem starken Jahr nutzen Anleger solche Tage für Gewinnmitnahmen.