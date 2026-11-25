Volle Bücher, schwacher Tag: Die Bird Construction Aktie (ISIN: CA09076P1045, Handelssymbol Toronto: BDT, deutsches Handelssymbol: 6LT) zählt mit einem Minus von 1,53 Prozent zu den S&P/TSX Composite Verlierern am Mittwoch. Der Kurs sinkt um 1,13 Dollar auf 72,61 kanadische Dollar.
Bird Construction Aktie: S&P/TSX Composite Verlierer trotz Rekord-Auftragsbuch – 13 Milliarden Dollar und trotzdem im Minus
Die Bird Construction Aktie gibt in Toronto 1,53 Prozent auf 72,61 kanadische Dollar nach und gehört zu den S&P/TSX Composite Verlierern des Tages. Dabei wächst der Baukonzern so schnell wie selten: plus 37 Prozent Umsatz, 13 Milliarden Dollar Auftragsbestand. Warum der Kurs trotzdem nachgibt.
Die Gründe für den Kursverlust
Zykliker ohne Rückenwind: was den S&P/TSX Composite Verlierer bremst
Eine Meldung von Bird Construction gab es am Mittwoch nicht. Der Kurs leidet unter zwei Themen, die den Markt seit Tagen beschäftigen. Erstens die Zweifel am Bauboom für KI-Rechenzentren, von dem Baukonzerne in Nordamerika stark profitiert haben. Zweitens neue Zollvorschläge aus den USA, die Baumaterial verteuern könnten. Nach einem starken Jahr nutzen Anleger solche Tage für Gewinnmitnahmen.
KI-Baukonjunktur
Sinkt die Investitionsfreude der Tech-Konzerne, wackeln große Bauprojekte.
Materialkosten
Zölle auf Stahl und andere Baustoffe drücken auf die Margen.
Gewinnmitnahmen
Der Index drehte dank Rohstoffwerten ins Plus. Industrietitel wurden teils verkauft.
Einordnung
Das Geschäft läuft auf Hochtouren
Die jüngsten Zahlen sprechen eine andere Sprache als der Kurs. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 36,7 Prozent auf 1,30 Milliarden kanadische Dollar. Das bereinigte EBITDA kletterte um 58,8 Prozent auf 106,3 Millionen Dollar, die Marge erreichte 8,2 Prozent. Der Auftragsbestand summiert sich auf 13 Milliarden Dollar. Vorstandschef Terrance McKibbon setzt auf Industrie-, Infrastruktur- und Verteidigungsprojekte.
Häufige Fragen zur Bird Construction Aktie
Warum ist die Bird Construction Aktie S&P/TSX Composite Verlierer?
Die Aktie fiel um 1,53 Prozent auf 72,61 kanadische Dollar. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Zweifel an der Baukonjunktur und Zollsorgen belasten.
Wie hoch ist der Auftragsbestand von Bird Construction?
Er lag zuletzt bei 13 Milliarden kanadischen Dollar.
Zahlt Bird Construction eine Dividende?
Ja, monatlich 0,07 kanadische Dollar je Aktie.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.