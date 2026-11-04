BioNTech Aktie: UBS senkt Kursziel drastisch

Die BioNTech-Aktienanalyse der UBS vom 4. November 2026 liefert eine differenzierte Botschaft. Analyst David Dai senkt das Kursziel von 135 auf 125 USD, bestätigt aber gleichzeitig das Rating "buy". Ausschlaggebend für die vorsichtigere Bewertung sind jüngste Rückschläge in der Krebsforschung, die zur Streichung zweier Programme aus seinem Bewertungsmodell geführt haben. Gleichzeitig bewertet David Dai die Perspektiven des Antikörperkandidaten Pumitamig zunehmend positiv. Genau darin liegt die besondere Spannung dieser Aktienanalyse: Während einzelne Projekte enttäuschen, könnte ein anderer Wirkstoff zum entscheidenden Wachstumstreiber werden. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen zudem, dass BioNTech trotz rückläufiger Impfstoffumsätze weiterhin über eine relevante operative und finanzielle Basis verfügt. Anleger sollten allerdings berücksichtigen, dass klinische Erfolge keineswegs garantiert sind und die Aktie entsprechend starken Schwankungen unterliegen kann. Für die UBS bleibt BioNTech mit dem Kursziel 125 USD und dem bestätigten Rating "buy" dennoch ein aussichtsreicher Biotechnologiewert. Die entscheidende Frage lautet jetzt: Kann Pumitamig die hohen Erwartungen erfüllen und BioNTech tatsächlich in eine neue Ära der Krebsmedizin führen?

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 4. November 2026

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