Worum geht es beim Streit in Mainz?

Um den geplanten Abbau von rund 40 Stellen, vor allem am Hauptsitz. Das Einigungsstellenverfahren endete nach Berichten ohne Einigung.

Hat BioNTech im dritten Quartal Gewinn gemacht?

Ja. Der Nettogewinn lag bei 184,5 Millionen Euro bei einem Umsatz von rund 1,29 Milliarden Euro.

Was passiert mit den Gründern?

Ugur Sahin und Özlem Türeci beenden spätestens Ende 2026 ihre operative Rolle und gründen das Unternehmen Arife.