Bei der BioNTech Aktie rückt ein Konflikt am Stammsitz in den Blick. Die Verhandlungen über den geplanten Abbau von rund 40 Stellen sind nach Berichten unter Berufung auf den Betriebsrat im Einigungsstellenverfahren ohne Einigung geblieben. Betroffen ist vor allem die Zentrale in Mainz, einzelne Positionen liegen in Berlin und München. Zahlenmäßig ist das überschaubar – doch der Streit steht für einen tiefgreifenden Umbau des Unternehmens.
BioNTech Aktie: Patt beim Stellenabbau in Mainz, 16 Milliarden Euro in der Kasse – wohin steuert der Impfstoff-Pionier?
In Mainz ist das Einigungsstellenverfahren über rund 40 weitere Stellen ohne Ergebnis geblieben. Gleichzeitig schreibt BioNTech schwarze Zahlen, investiert 205 Millionen Dollar in einen FDA-Prüfgutschein und baut den Konzern radikal um. Die BioNTech Aktie zwischen Sparkurs und Krebs-Offensive.
Der Umbau
Vom Impfstoff zur Krebsmedizin
Der aktuelle Konflikt ist nur ein Baustein. Im Mai hatte BioNTech angekündigt, die Corona-Impfstoffproduktion in Deutschland einzustellen und mehrere Produktionsstandorte zu schließen, wovon bis zu rund 1.860 Stellen betroffen sein könnten. Zudem beenden die Gründer Ugur Sahin und Özlem Türeci spätestens Ende 2026 ihre operative Rolle und bauen mit Arife ein neues Biotech-Unternehmen auf, ebenfalls mit Sitz in Mainz. Anteilseigner von BioNTech wollen sie bleiben. Für die BioNTech Aktie ist das eine Zäsur.
Die Zahlen
Gewinn trotz Umbruch
Operativ lief das dritte Quartal überraschend gut. BioNTech erzielte einen Umsatz von rund 1,29 Milliarden Euro und einen Nettogewinn von 184,5 Millionen Euro. Nach neun Monaten summierten sich die Erlöse auf 1,51 Milliarden Euro, die Untergrenze der Umsatzprognose wurde angehoben. Mit liquiden Mitteln von 16,2 Milliarden Euro verfügt der Konzern über ein enormes Polster. Einen Teil davon setzt BioNTech gezielt ein: 205 Millionen Dollar sind für einen Prüfgutschein der US-Arzneimittelbehörde FDA vorgesehen, der ein beschleunigtes Prüfverfahren ermöglichen kann. Zudem übte BioNTech Anfang November eine Option in der Zusammenarbeit mit Roche und Genentech aus.
BioNTech spart dort, wo das Corona-Geschäft weggebrochen ist, und investiert dort, wo die Zukunft liegen soll: in der Onkologie.
Für Anleger bleibt die zentrale Frage, ob die Krebsprojekte den Wegfall des Impfstoffgeschäfts mittelfristig ausgleichen können. Bis dahin hängt die BioNTech Aktie stark an Studiendaten und Zulassungsentscheidungen – und an der Frage, wie reibungslos der Umbau gelingt.
Häufige Fragen zur BioNTech Aktie
Worum geht es beim Streit in Mainz?
Um den geplanten Abbau von rund 40 Stellen, vor allem am Hauptsitz. Das Einigungsstellenverfahren endete nach Berichten ohne Einigung.
Hat BioNTech im dritten Quartal Gewinn gemacht?
Ja. Der Nettogewinn lag bei 184,5 Millionen Euro bei einem Umsatz von rund 1,29 Milliarden Euro.
Was passiert mit den Gründern?
Ugur Sahin und Özlem Türeci beenden spätestens Ende 2026 ihre operative Rolle und gründen das Unternehmen Arife.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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