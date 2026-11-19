BioNTech Aktie: Höhere Umsatzprognosen für 2027 und 2028 – jetzt zählt die Pipeline

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 09:41 2 Min.

JPMorgan hebt das BioNTech-Kursziel auf 93 USD an, doch Jessica Fye wartet auf mehr Klarheit bei der Medikamentenentwicklung.

Bild: BioNTech SE

Jessica Fye, Analystin von JPMorgan, hebt in ihrer BioNTech-Aktienanalyse vom 18.11.2026 das Kursziel für die BioNTech-Aktie (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker: BNTX) von 92 auf 93 USD an und bestätigt das Rating "neutral". Im regulären US-Handel habe die Aktie am 18. November um 16:00 Uhr EST bei 83,26 USD geschlossen, ein Minus von 1,60 USD oder 1,89%. Nachbörslich habe sie bis 19:57 Uhr EST um vier Cent oder 0,05% auf 83,30 USD zugelegt. Höhere Umsatzerwartungen für 2027 und 2028 Jessica Fye traue dem mRNA-Spezialisten in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 etwas mehr Umsatz zu als bisher. Entsprechend klein falle die Anpassung beim Kursziel aus. Der Aufschlag von einem Dollar entspreche einer Anhebung um rund 1,1%. Deutlich größer sei der Abstand zum Börsenkurs. Vom Schlusskurs bei 83,26 USD bis zum neuen Kursziel von 93 USD ergebe sich ein rechnerisches Potenzial von 11,7%. Warum Jessica Fye auf die Pipeline schaut Für einen Einstieg bestehe aus Sicht von Jessica Fye dennoch keine Eile. Entscheidend sei, wie sich die Wirkstoffkandidaten von BioNTech in der Entwicklung schlagen würden. Erst wenn sich das Bild in der Pipeline kläre, hätten Anleger eine bessere Grundlage für ihre Entscheidung. Die leicht höheren Umsatzschätzungen allein würden am Urteil der Analystin von JPMorgan wenig ändern. Jessica Fye bestätigt damit in der BioNTech-Aktienanalyse von JPMorgan das Rating "neutral" bei einem Kursziel von 93 USD. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – dann wissen im Börsenchat alle, warum ein Dollar mehr beim Kursziel noch lange kein Startschuss ist. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 19. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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