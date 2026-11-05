BioNTech Aktie: BofA senkt Kursziel auf 108 USD - trotzdem fast 19% Kurspotenzial!

Analystin Tazeen Ahmad reduziert in ihrer Aktienanalyse vom 05. November 2026 das Kursziel von bisher 114 auf 108 USD und bestätigt gleichzeitig das Rating "buy". Besonders interessant: Gemessen am letzten NASDAQ-Schlusskurs von 90,70 USD ergibt sich trotz der niedrigeren Kursprognose ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 19,1%. Für Anleger stellt sich damit eine spannende Frage: Ist die Kurszielsenkung ein Warnsignal oder bietet die BioNTech-Aktie weiterhin attraktive Chancen?