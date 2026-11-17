Weg vom Corona-Impfstoff, hin zur Krebsmedizin: BofA-Analystin Tazeen Ahmad bestätigt für die BioNTech-Aktie das Rating „Buy“ und das Kursziel von 108 US-Dollar je ADR. Zum Schlusskurs von 85,26 US-Dollar vom 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 27 Prozent.
BioNTech-Aktie: 16 Milliarden Euro für den Umbau zum Krebsspezialisten – BofA sieht gut ein Viertel Potenzial
BioNTech hat die Umsatzprognose angehoben und setzt auf neue Krebsmedikamente. BofA-Analystin Tazeen Ahmad bleibt bei „Buy“ für die BioNTech-Aktie.
Steckbrief
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- BioNTech SE (ADR)
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- BNTX (Nasdaq)
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- Tazeen Ahmad
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- BofA Securities
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 108 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht vom 17.11.2026
BofA Securities zur BioNTech-Aktie
Partnergeld und Krebsdaten – Ahmad bleibt beim Kauf
Tazeen Ahmad hält an ihrer Kaufempfehlung fest. BioNTech treibt den Umbau mit viel Geld voran.
Der Mainzer Konzern setzte im dritten Quartal 1,29 Milliarden Euro um nach 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Rückgang geht auf die geringere Nachfrage nach Corona-Impfstoffen zurück.
Rund 613 Millionen Euro stammten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb für den Krebswirkstoff Pumitamig. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 184,5 Millionen Euro.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BofA-Analystin Tazeen Ahmad zu lesen ist:
Prognose erhöht
BioNTech erwartet für 2026 nun 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro Umsatz.
Hohe Reserven
Ende September verfügte BioNTech über 16,2 Milliarden Euro an Barmitteln und Wertpapieren.
Starke Ansprechraten
Pumitamig mit BNT324 erzielte bei kleinzelligem Lungenkrebs Ansprechraten von bis zu 92 Prozent.
Zulassungsstudien
Für 2027 plant BioNTech den Start weiterer entscheidender Studien.
Rückschläge in der Pipeline
BioNTech stellte eine Studie bei Darmkrebs ein und prüft Sicherheitsfragen bei einem weiteren Wirkstoff. Ein Ausblick auf 2027 fehlt.
Die Aktie notierte nach den Zahlen nahe ihren Tiefständen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BofA Securities, Inc., Analystin Tazeen Ahmad. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 108 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: business.bofa.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BioNTech SE (ADR) (BNTX): Kaufen, Kursziel 108,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Tazeen Ahmad, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc. vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Tazeen Ahmad, Aktienanalystin, BofA Securities, Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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