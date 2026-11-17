Der Mainzer Konzern setzte im dritten Quartal 1,29 Milliarden Euro um nach 1,52 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Rückgang geht auf die geringere Nachfrage nach Corona-Impfstoffen zurück.

Rund 613 Millionen Euro stammten aus der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb für den Krebswirkstoff Pumitamig. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 184,5 Millionen Euro.