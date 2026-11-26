BioMarin verdient sein Geld mit Therapien für sehr kleine Patientengruppen. Wichtigstes Wachstumsprodukt ist Voxzogo gegen Achondroplasie, die häufigste Form von Kleinwuchs.

Im dritten Quartal überschritt der Umsatz erstmals die Marke von 1 Milliarde Dollar, ein Plus von 32 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,23 Dollar über den Erwartungen. Die Aktie fiel damals trotzdem: Das Management senkte den Jahresausblick, weil sich Bestellungen eines einzelnen internationalen Großkunden verschieben. Dazu kamen Belastungen aus einer Übernahme.

Seitdem hat sich die Aktie von rund 57 Dollar deutlich erholt. Der nachbörsliche Rücksetzer nimmt davon nur einen kleinen Teil zurück.