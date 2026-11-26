Nach zwei außergewöhnlich starken Tagen kam am Mittwochabend der Rücksetzer. Die BioMarin Aktie (ISIN: US09061G1013, WKN: 924801, Nasdaq-Symbol: BMRN) verlor im nachbörslichen US-Handel 2,63 Prozent auf 67,05 Dollar, ein Minus von 1,81 Dollar. BioMarin Pharmaceutical gehört damit zu den nachbörslichen Verlierern des Abends. Im regulären Handel hatte die Aktie noch 3,77 Prozent auf 68,86 Dollar zugelegt, am Dienstag sogar 6,04 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gab es an keinem der Tage.
BioMarin Aktie: Nachbörslicher Verlierer nach zwei starken Tagen – Anleger nehmen Gewinne mit
Die BioMarin Aktie fällt nachbörslich um 2,63 Prozent auf 67,05 Dollar. Zuvor hatte sie in zwei Tagen rund 10 Prozent gewonnen, weil Anleger aus KI-Werten in Biotech umschichteten. Warum der Rücksetzer wenig überrascht, was das erste Milliardenquartal der Firmengeschichte wert ist und wo die Risiken liegen.
Die Vorgeschichte
Flucht aus KI-Werten trieb den Kurs
Der Anstieg der vergangenen Tage hatte mit BioMarin selbst wenig zu tun.
Als Anleger am Dienstag und Mittwoch erneut Chip- und KI-Aktien verkauften, suchten sie Alternativen. Fündig wurden sie bei Biotechwerten mit stabilen Einnahmen. Am Dienstag stiegen Dutzende Aktien der Branche gleichzeitig. BioMarin, ein Spezialist für Medikamente gegen seltene Erbkrankheiten, passte ins Raster: Die Erlöse hängen nicht an der Konjunktur.
Am Mittwochabend drehte die Stimmung. Nach Börsenschluss erholten sich Technologiewerte, und ein Teil des Geldes floss zurück. Wer bei BioMarin in zwei Tagen 10 Prozent gewonnen hatte, nahm Gewinne mit. Die Aktie notierte zudem nur knapp unter ihrem Jahreshoch von 70,98 Dollar.
Das Geschäft
Erstes Milliardenquartal, aber gesenkter Ausblick
BioMarin verdient sein Geld mit Therapien für sehr kleine Patientengruppen. Wichtigstes Wachstumsprodukt ist Voxzogo gegen Achondroplasie, die häufigste Form von Kleinwuchs.
Im dritten Quartal überschritt der Umsatz erstmals die Marke von 1 Milliarde Dollar, ein Plus von 32 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,23 Dollar über den Erwartungen. Die Aktie fiel damals trotzdem: Das Management senkte den Jahresausblick, weil sich Bestellungen eines einzelnen internationalen Großkunden verschieben. Dazu kamen Belastungen aus einer Übernahme.
Seitdem hat sich die Aktie von rund 57 Dollar deutlich erholt. Der nachbörsliche Rücksetzer nimmt davon nur einen kleinen Teil zurück.
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