BioHarvest-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ – Kursziel 14 Dollar bei 1,47 Dollar Kurs

Bislang verdient BioHarvest sein Geld vor allem mit dem Nahrungsergänzungsmittel VINIA. Künftig soll die Auftragsfertigung für andere Unternehmen das Wachstum tragen.

Einen ersten Vertrag dieser Art hat BioHarvest bereits unterzeichnet: Für einen Duftstoff sind 20 Tonnen mit einem Volumen von 20 bis 30 Millionen US-Dollar in den Jahren 2027 und 2028 vereinbart.