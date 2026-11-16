Großer Abstand zwischen Kurs und Ziel: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ für die BioHarvest-Aktie und nennt ein Kursziel von 14 US-Dollar. Zum Kurs von 1,47 US-Dollar laut Ratingübersicht errechnet sich ein rechnerisches Potenzial von über 800 Prozent. BioHarvest stellt mit seiner Botanical-Synthesis-Technologie pflanzliche Wirkstoffe aus Zellkulturen her.
BioHarvest-Aktie: H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ – Kursziel 14 Dollar bei 1,47 Dollar Kurs
H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal bleibt bei „Buy“ für die BioHarvest-Aktie und nennt ein Kursziel von 14 US-Dollar. Zum Kurs von 1,47 US-Dollar wäre das fast eine Verzehnfachung. Das Unternehmen baut sein Geschäft zur Auftragsfertigung pflanzlicher Wirkstoffe um.
Steckbrief
- Unternehmen
- BioHarvest Sciences Inc.
- Handelssymbol
- BHST (Nasdaq)
- Analyst
- Amit Dayal
- Bank
- H.C. Wainwright
- Rating
- Buy (bestätigt)
- Kursziel
- 14 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
H.C. Wainwright zur BioHarvest-Aktie
Vom Nahrungsergänzer zum Auftragsfertiger – Dayal bleibt dabei
Amit Dayal hält an seinem hohen Kursziel fest, obwohl die Aktie inzwischen deutlich tiefer notiert.
Bislang verdient BioHarvest sein Geld vor allem mit dem Nahrungsergänzungsmittel VINIA. Künftig soll die Auftragsfertigung für andere Unternehmen das Wachstum tragen.
Einen ersten Vertrag dieser Art hat BioHarvest bereits unterzeichnet: Für einen Duftstoff sind 20 Tonnen mit einem Volumen von 20 bis 30 Millionen US-Dollar in den Jahren 2027 und 2028 vereinbart.
Die Argumente von Amit Dayal
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von H.C.-Wainwright-Analyst Amit Dayal stützt:
Neues Geschäftsfeld
Die Auftragsfertigung pflanzlicher Moleküle soll das Unternehmen breiter aufstellen.
Erster Großauftrag
Der Duftstoffvertrag bringt ab 2027 planbare Umsätze.
Mehr Cash
Ende September verfügte BioHarvest über 12,5 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln.
Umsatz rückläufig
Im dritten Quartal sank der Umsatz auf 7,9 Millionen US-Dollar nach 9,1 Millionen US-Dollar im Vorjahr. BioHarvest begründet das mit gezielt gedrosselten Werbeausgaben für VINIA wegen gestiegener Kosten für Online-Werbung.
Die Umsatzprognose für 2026 hatte das Unternehmen bereits zuvor auf 37 bis 40 Millionen US-Dollar gesenkt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist H.C. Wainwright & Co., LLC, Analyst Amit Dayal. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 14 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: hcwco.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
BioHarvest Sciences Inc. (BHST): Kaufen, Kursziel 14,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Amit Dayal, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 16:08 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 16:08 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Amit Dayal, Aktienanalyst, H.C. Wainwright & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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