Zur Einordnung: Zehnjährige Bundesanleihen rentierten am Mittwoch laut dpa-AFX mit 3,37 Prozent, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Der Kupon liegt damit rund 2,6 Prozentpunkte über der Bundesanleihe-Rendite und rechnerisch zwei Punkte über der Inflationsrate. Der Aufschlag ist die Gegenleistung für das Emittentenrisiko: Ein Unternehmen kann ausfallen, ein Staat wie Deutschland gilt als deutlich sicherer. Eine Bewertung der Bonität von Biogena enthält dieser Beitrag nicht.