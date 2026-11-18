Die Biogena Anleihe 2026/2031 (ISIN AT0000A3XED2) der Biogena GmbH & Co KG bietet einen Kupon von 6,00 Prozent pro Jahr bei fünf Jahren Laufzeit, vom 20. November 2026 bis zum 20. November 2031. Das Volumen beträgt bis zu 20 Millionen Euro, die Mindestanlage 1.000 Euro. Laut Anleihen Finder handelt es sich um die siebte Anleihe des österreichischen Gesundheitskonzerns. Die Zeichnungsfrist lief vom 1. Oktober bis zum 4. November 2026 und ist abgelaufen; dieser Beitrag ist keine Aufforderung zur Zeichnung.
Biogena Anleihe 2026/2031: 6,00 Prozent Kupon, Zeichnung seit 4. November beendet – was sagt der Zins über das Risiko?
Die siebte Anleihe des österreichischen Gesundheitskonzerns Biogena bietet 6,00 Prozent Kupon bei fünf Jahren Laufzeit bis 20. November 2031. Die Zeichnungsfrist ist abgelaufen, die Laufzeit beginnt am Freitag. Was Anleger über Rang, Rating und Börsenhandel nicht aus den Eckdaten erfahren.
Steckbrief
- Emittent
- Biogena GmbH & Co KG
- ISIN
- AT0000A3XED2
- Zeichnungsfrist
- 01.10. bis 04.11.2026
Stand: 18.11.2026, Eckdaten laut Anleihen Finder; Rang, Rating und Handelsplatz dort nicht genannt
Was bietet die Biogena Anleihe 2026/2031 im Überblick?
Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, hier 6,00 Prozent jährlich. Er sagt nichts über Sicherheit aus: Die Rendite hängt vom Kaufkurs ab, und der Zins wird nur gezahlt, wenn der Emittent zahlungsfähig bleibt.
|Merkmal
|Angabe
|Emittent
|Biogena GmbH & Co KG
|ISIN
|AT0000A3XED2
|Kupon
|6,00 % p. a., jährlich
|Laufzeit
|20.11.2026 bis 20.11.2031
|Volumen
|bis zu 20 Mio. Euro
|Mindestanlage
|1.000 Euro
|Zeichnung
|01.10. bis 04.11.2026 (beendet)
Angaben lt. Anleihen Finder (Meldung 05.10.2026). Nicht genannt: Rang/Besicherung, Rating, Zinstermine, Börsenhandel.
Quelle: Anleihen Finder
Der Emittent will den Erlös in die nächste Expansionsphase stecken: neue Standorte, die Weiterentwicklung bestehender Märkte in Österreich und international sowie Investitionen in Gesundheitslösungen, Technologien und Strukturen. Ein Wertpapierprospekt ist laut Quelle vorhanden; Anleger sollten dort Anleihebedingungen, Rang und Risikofaktoren prüfen.
Ist ein Kupon von 6,00 Prozent viel für Unternehmensanleihen?
Zur Einordnung: Zehnjährige Bundesanleihen rentierten am Mittwoch laut dpa-AFX mit 3,37 Prozent, die Inflation im Euroraum lag im Oktober bei 4,0 Prozent. Der Kupon liegt damit rund 2,6 Prozentpunkte über der Bundesanleihe-Rendite und rechnerisch zwei Punkte über der Inflationsrate. Der Aufschlag ist die Gegenleistung für das Emittentenrisiko: Ein Unternehmen kann ausfallen, ein Staat wie Deutschland gilt als deutlich sicherer. Eine Bewertung der Bonität von Biogena enthält dieser Beitrag nicht.
Welche Fragen lässt die Meldung offen?
Die Eckdaten nennen weder Rang und Besicherung, noch ein Rating, noch die Zinstermine, noch einen Börsenplatz. Für ältere Biogena-Anleihen verweist die Quelle auf Wiener Börse-Seiten; ob die neue Anleihe notiert wird, geht aus der Meldung nicht hervor. Ebenso fehlt das Platzierungsergebnis. Das ist für die Liquidität wichtig: Wer eine nicht notierte Anleihe verkaufen will, findet nicht immer einen Käufer.
Welche Termine sind für die Biogena Anleihe wichtig?
Die Laufzeit beginnt am 20. November 2026, die Rückzahlung ist für den 20. November 2031 vorgesehen. Zinstermine nennt die Quelle nicht; bei jährlicher Zahlung liegt der erste Zinstermin nach Ablauf des ersten Jahres. Das ist eine Annahme der Redaktion und vor Freigabe anhand der Anleihebedingungen zu prüfen.
Häufige Fragen zur Biogena Anleihe
Wie hoch ist der Kupon der Biogena Anleihe? Der Kupon liegt bei 6,00 Prozent pro Jahr, die Zahlung erfolgt jährlich.
Wann läuft die Biogena Anleihe 2026/2031? Die Laufzeit beginnt am 20. November 2026 und endet am 20. November 2031.
Kann man die Biogena Anleihe noch zeichnen? Laut Quelle lief die Zeichnungsfrist bis zum 4. November 2026. Ob danach ein Erwerb möglich ist, geht aus der Meldung nicht hervor.
Welche ISIN hat die Anleihe? AT0000A3XED2.
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