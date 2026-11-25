Die Studie war auf Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik ausgelegt. Exidavnemab wurde in allen Dosisgruppen gut vertragen, Antikörper gegen das Medikament traten kaum auf. BioArctic wertet das Verhältnis von 0,4% zwischen Nervenwasser und Serum als höhere Gehirnexposition, als sie bei Antikörpern üblich ist. Wirksamkeits- oder Biomarker-Daten veröffentlichte das Unternehmen nicht, weitere Daten sollen auf einer wissenschaftlichen Konferenz folgen.

Der nächste Schritt sind zwei Phase-2b-Studien, deren Start BioArctic für das erste Halbjahr 2027 plant: eine bei leichter kognitiver Beeinträchtigung oder leichter Demenz infolge von Parkinson oder Lewy-Körper-Demenz, eine bei MSA. Für MSA besteht in den USA bereits der Orphan-Drug-Status. Für die BioArctic-Aktie ist das ein Pipeline-Signal, aber noch kein Umsatztreiber: Ob Exidavnemab wirkt, entscheiden erst die nächsten Studien.