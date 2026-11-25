BioArctic dreht im dritten Quartal in die Gewinnzone: Der Betriebsgewinn springt auf 134,5 Mio. SEK, nach einem Verlust von 28,8 Mio. SEK im Vorjahresquartal. Die BioArctic-Aktie (ISIN:SE0010323311, FSE: B9A, Stockholm: BIOA B) legt am Berichtstag in Stockholm zeitweise gut 9% auf rund 352 SEK zu. Die große Analyse mit BioArctic Aktie Prognose: kurzfristig nach Quartalszahlen, News und Chartbild, mittel- bis langfristig nach dem großen Bild und den Fundamentaldaten.
BioArctic Aktie Prognose: Gewinnsprung dank Leqembi, Parkinson-Studie abgeschlossen, Novartis-Aus - Trägt die Royalty-Maschine allein?
Die BioArctic Aktie Prognose nach dem Q3-Bericht vom 25.11.2026: Betriebsgewinn von 134,5 Mio. SEK nach Verlust im Vorjahr, Leqembi-Royalties +74%, EXIST-Studie abgeschlossen. Was Novartis-Ausstieg und Phase-2b-Pläne für die BioArctic-Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- BioArctic AB (publ)
- Börse / Ticker
- Nasdaq Stockholm, BIOA B
- ISIN
- SE0010323311
- Kerngeschäft
- Antikörper gegen neurodegenerative Erkrankungen (Alzheimer, Parkinson, ALS)
- Wichtigster Partner
- Eisai (Leqembi)
- Kurs am Berichtstag
- rund 352 SEK (+9%)
- Nächste Zahlen
- 17.02.2027 (Jahresbericht 2026)
Stand: 25.11.2026, Kurs: Stockholm, intraday am Berichtstag, laut RTTNews
Die Quartalszahlen
Q3 2026 gegen Q3 2025: vom Verlust in die Gewinnzone
Der Zwischenbericht für Juli bis September liest sich wie eine Wende: Der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt, aus dem Betriebsverlust wurde ein deutlicher Gewinn, und der operative Cashflow dreht von minus 41,2 auf plus 243,2 Mio. SEK. Treiber ist das Royalty-Geschäft mit Leqembi.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Veränderung
|Nettoumsatz
|327,6
|133,3
|+146%
|davon Leqembi-Royalties
|203,8
|117,2
|+74%
|Betriebsergebnis
|134,5
|-28,8
|Wende ins Plus
|Periodenergebnis
|118,4
|-86,9
|Wende ins Plus
|Ergebnis je Aktie (SEK)
|1,33
|-0,98
|Wende ins Plus
|Operativer Cashflow
|243,2
|-41,2
|Wende ins Plus
|Liquide Mittel
|2.226,6
|1.882,0
|+18%
Liquide Mittel inklusive kurzfristiger Anlagen, jeweils zum Periodenende. Prozentuale Veränderungen sind Redaktionsrechnung.
Quelle: BioArctic, Zwischenbericht Juli-September 2026
Auffällig ist, wie sehr die BioArctic-Aktie an einer einzigen Zeile hängt. Die Leqembi-Royalties wuchsen auch gegenüber dem zweiten Quartal 2026 (179,4 Mio. SEK) um rund 14%, in den ersten neun Monaten summieren sie sich auf rund 544 Mio. SEK. Finanzchef Anders Martin-Löf betonte auf der Telefonkonferenz, BioArctic sei im Quartal allein durch die Royalties profitabel gewesen. Die zugrunde liegenden operativen Kosten von rund 172 Mio. SEK lagen laut Zusammenfassung des Calls unter den Quartalsroyalties.
Leqembi-Royalties von BioArctic je Quartal
Mio. SEK
Q4 2025 nicht dargestellt. Q3 2025 zum Vergleich mit dem aktuellen Quartal.
Quelle: BioArctic, Zwischenberichte Q1 bis Q3 2026 und Q3 2025
Daten als Tabelle
|Quartal
|Royalties
|Q3 2025
|117,2
|Q1 2026
|160,8
|Q2 2026
|179,4
|Q3 2026
|203,8
Leqembi
Meilenstein für das Alzheimer-Mittel: Pen, Spritze und fünf Jahre Daten
Leqembi ist der Grund, warum die BioArctic-Aktie überhaupt eine Gewinnstory erzählt. Das Mittel hat BioArctic mit Eisai entwickelt, Eisai verantwortet Zulassung und Vermarktung weltweit, BioArctic erhält Royalties. Im dritten Quartal setzte Leqembi laut Eisai 32,2 Mrd. Yen um.
Subkutane Gabe von Anfang an
Im Juli erteilte die US-Behörde FDA die Zulassung für Leqembi Iqlik, den Autoinjektor für die wöchentliche subkutane Einleitungsbehandlung bei früher Alzheimer-Erkrankung. Der US-Start folgte im August. Im September kamen Zulassungen für die subkutane Einleitung in China und Japan dazu.
Leqembi Pen in Japan
Im November wurde der Leqembi Pen in Japan erstattungsfähig und startete im Markt. Er erlaubt die Gabe zu Hause und gilt als weiterer Hebel für die Verbreitung des Medikaments.
Fünf Jahre Behandlungsdaten
Neue Daten der Clarity-AD-Studie und ihrer Verlängerung zeigten laut Eisai einen mit der Zeit zunehmenden klinischen Nutzen bei durchgehender Behandlung. In der LEADER-Studie blieben nach durchschnittlich 18 Monaten 81% der behandelten Patienten stabil oder verbesserten sich.
Erster Patient in Schweden
Der erste Patient außerhalb einer klinischen Studie wurde in Schweden behandelt, dem Heimatland von BioArctic. Der Zugang beschränkt sich laut Bericht auf Selbstzahler, weil die Regionen noch nicht erstatten.
Dazu kommt ein finanzieller Meilenstein früher im Jahr: Weil die Leqembi-Verkäufe im Eisai-Geschäftsjahr 2025 (April 2025 bis März 2026) 500 Mio. Euro überstiegen, floss eine zweite umsatzabhängige Zahlung von 20 Mio. Euro an BioArctic. Für das laufende Eisai-Geschäftsjahr rechnet Eisai laut Unternehmensangaben mit Leqembi-Umsätzen von 143,5 Mrd. Yen, ein Plus von 63%. Das entspricht nach BioArctic-Angaben Royalties von etwa 880 Mio. SEK.
Parkinson
Exidavnemab: Sicherheit bestätigt, Wirksamkeit offen
Am 23. November meldete BioArctic die Ergebnisse der Phase-2a-Studie EXIST mit dem Antikörper Exidavnemab bei Parkinson und multipler Systematrophie (MSA). Das Unternehmen spricht von einem erfolgreichen Abschluss. Wichtig für die BioArctic Aktie Prognose ist, was das Wort bedeutet.
Die Studie war auf Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik ausgelegt. Exidavnemab wurde in allen Dosisgruppen gut vertragen, Antikörper gegen das Medikament traten kaum auf. BioArctic wertet das Verhältnis von 0,4% zwischen Nervenwasser und Serum als höhere Gehirnexposition, als sie bei Antikörpern üblich ist. Wirksamkeits- oder Biomarker-Daten veröffentlichte das Unternehmen nicht, weitere Daten sollen auf einer wissenschaftlichen Konferenz folgen.
Der nächste Schritt sind zwei Phase-2b-Studien, deren Start BioArctic für das erste Halbjahr 2027 plant: eine bei leichter kognitiver Beeinträchtigung oder leichter Demenz infolge von Parkinson oder Lewy-Körper-Demenz, eine bei MSA. Für MSA besteht in den USA bereits der Orphan-Drug-Status. Für die BioArctic-Aktie ist das ein Pipeline-Signal, aber noch kein Umsatztreiber: Ob Exidavnemab wirkt, entscheiden erst die nächsten Studien.
Partnerschaften
BrainTransporter: neue Partner, ein Abgang
Die zweite Säule neben Leqembi ist die BrainTransporter-Technologie, die Wirkstoffe über die Blut-Hirn-Schranke bringen soll. Im Juni 2026 schloss BioArctic eine Forschungskooperation mit Eli Lilly, die eine Vorauszahlung von 30 Mio. US-Dollar und potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu rund 770 Mio. US-Dollar vorsieht. Im August folgte eine Zusammenarbeit mit dem schwedischen Biotechunternehmen Mesenkia Therapeutics: Ein Antikörper gegen das Glioblastom soll mit der BrainTransporter-Technologie kombiniert werden, der erste Schritt von BioArctic in die Onkologie. Finanzielle Details zu Mesenkia nennt BioArctic nicht.
Chartbild und Bewertung
Die BioArctic-Aktie: nahe am Jahreshoch
Nach dem Bericht legte die BioArctic-Aktie in Stockholm zeitweise 9,17% auf 352,40 SEK zu, nach einem Vortagesschluss von rund 323 SEK. Das 52-Wochen-Hoch liegt laut Datenanbieter bei rund 364 SEK, das 52-Wochen-Tief bei rund 278 SEK. Der Kurs notiert damit rund 3% unter dem Jahreshoch. Charttechnisch ist das Hoch bei rund 364 SEK die nächste Marke, die Anleger beobachten.
Fundamental bleibt die Bewertung eine Wette auf die Royalty-Kurve: Der Markt zahlt für künftiges Wachstum von Leqembi und für die Pipeline, nicht für heutige Gewinne aus einer breiten Produktbasis.
Prognose
BioArctic Aktie Prognose: drei Szenarien
Eine Punktprognose ist bei einem Biotechwert mit einem dominierenden Produkt nicht seriös. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Gewinnmitnahmen gegen Rückenwind
Nach einem Tagesplus von rund 9% nahe am Jahreshoch ist Volatilität wahrscheinlich. Hält der Kurs das Niveau und kommen neue positive Leqembi-Nachrichten, rückt das Hoch bei rund 364 SEK in Reichweite. Bleibt der Schwung aus, drohen Gewinnmitnahmen. Die BioArctic Aktie Prognose hängt kurzfristig an Marktstimmung und Nachrichtenlage.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Royalty-Kurve entscheidet
Setzt sich das Wachstum fort, das Eisai für das laufende Geschäftsjahr anpeilt, dürften die Royalties weiter steigen und die Gewinnschwelle dauerhaft sichern. Zusätzliche Impulse kämen vom Start der Phase-2b-Studien im ersten Halbjahr 2027 und von weiteren Details zu EXIST. Enttäuscht die Marktdurchdringung, wird die Abhängigkeit von Leqembi zum Problem.
Langfristig (ab 2028): Von der Royalty-Firma zur Plattform
Gelingt es, die BrainTransporter-Technologie mit weiteren Partnern in klinische Programme zu bringen und Exidavnemab zu belegen, könnte BioArctic das Klumpenrisiko Leqembi verringern. Scheitert die Pipeline, bleibt die BioArctic-Aktie ein Wert, der vom Erfolg eines einzigen Alzheimer-Medikaments lebt.
Termine
Was Anleger der BioArctic-Aktie jetzt beobachten
Laufend: Leqembi-Einführung, Erstattungsentscheidungen und weitere Länderzulassungen, vier Anträge auf subkutane Einleitung sind laut BioArctic in Prüfung.
Laufend: Weitere EXIST-Daten auf einer wissenschaftlichen Konferenz.
Erstes Halbjahr 2027: Start der zwei Phase-2b-Studien mit Exidavnemab.
17.02.2027: Jahresbericht 2026 von BioArctic.
FAQ
Häufige Fragen zur BioArctic-Aktie
Warum steigt die BioArctic-Aktie aktuell? Der Quartalsbericht zeigt einen Betriebsgewinn von 134,5 Mio. SEK nach einem Verlust im Vorjahr, getragen von Leqembi-Royalties von 203,8 Mio. SEK (+74%). Die Aktie legte in Stockholm zeitweise gut 9% zu.
Was bedeutet der Novartis-Ausstieg? Novartis beendet die Kooperation, weil das Programm eingestellt wird. BioArctic behält die Vorauszahlung von 30 Mio. US-Dollar, verliert aber potenzielle Meilensteinzahlungen von bis zu 772 Mio. US-Dollar.
Wie gut sind die Parkinson-Daten? Die Phase-2a-Studie EXIST bestätigt Verträglichkeit und ein günstiges pharmakokinetisches Profil von Exidavnemab. Wirksamkeitsdaten liegen nicht vor, zwei Phase-2b-Studien sind für das erste Halbjahr 2027 geplant.
Was ist der Meilenstein bei Leqembi? Zuletzt wurden die subkutane Gabe in den USA, China und Japan zugelassen, der Leqembi Pen in Japan startete, und neue Fünf-Jahres-Daten liegen vor. Zudem löste der Jahresumsatz über 500 Mio. Euro eine Zahlung von 20 Mio. Euro an BioArctic aus.
Wie lautet die BioArctic Aktie Prognose der Redaktion? Kurzfristig erwartet die Redaktion Volatilität nahe am Jahreshoch, mittelfristig entscheidet die Royalty-Entwicklung, langfristig die Pipeline. Kursziele nennt aktiencheck.de nicht.
Ist die BioArctic-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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