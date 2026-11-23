Elliptic hat nach eigenen Angaben mehr als 27.000 Wallets auf mindestens 16 Blockchains und rund 90.000 Transaktionen verfolgt. Fast das gesamte Coinjoin-Mixing sei von einer einzelnen Person koordiniert worden, die nur unter dem Namen „Kruw“ auftritt, und zwar in einem festen Zeitfenster pro Tag. Elliptic-Analyst Tom Robinson hält das Muster für nicht eindeutig, es könne aber auf Übergaben an Geldwäscher in China hindeuten. Die US-Bundespolizei FBI ordnet den Angriff laut CoinDesk der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu, Nordkorea bestreitet das. Binance erklärte, die Angreifer hätten monatelang Systeme über kompromittierte Software und gefälschte Bewerbungsgespräche infiltriert.

Wichtig für die Einordnung: Es gibt laut Elliptic bislang wenig Hinweise auf ein Auszahlen in Fiat-Geld. Wer Coins aus Mixern kauft oder annimmt, riskiert allerdings, selbst Ziel von Einfrierungen zu werden.