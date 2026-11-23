Der Binance Hack vom 29. Oktober beschäftigt den Kryptomarkt weiter: Wie CoinDesk am Montag um 16:29 Uhr MEZ berichtet, hat die Analysefirma Elliptic nachgewiesen, dass mindestens 247 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder durch Bitcoin-Coinjoins gelaufen sind, also durch Transaktionen, die die Herkunft von Coins verschleiern sollen. Der Großteil der Beute, rund 2,35 Milliarden Dollar, lag nach Elliptic-Angaben am 20. November aber noch unangetastet in Wallets, die den Tätern zugerechnet werden.
Binance-Hack: 247 Millionen Dollar über Bitcoin-Mixer gewaschen, 2,35 Milliarden Dollar noch in Hacker-Wallets – Bekommt Binance sein Geld zurück?
Der Binance-Hack hat eine neue Wendung: Die Analysefirma Elliptic fand laut CoinDesk mindestens 247 Millionen Dollar der Beute in Bitcoin-Coinjoins. Zugleich sind rund 2,85 Milliarden Dollar eingefroren oder beschlagnahmt, am 1. Dezember entscheidet ein Gericht in Abu Dhabi über 18 weitere Firmen.
Für die Börsenstimmung ist das keine Randnotiz. Der Hack der weltgrößten Kryptobörse wirkt in den Kurs von BNB, in das Vertrauen in zentrale Börsen und in die Bilanz von Dienstleistern wie Circle und BitGo hinein, die Gelder einfrieren sollen. Der Gesamtschaden wird in der Quelle uneinheitlich mit 6,3 bis 6,5 Milliarden Dollar angegeben; wir nennen ihn deshalb nicht als feste Zahl.
Das große Bild
Wie wäscht man Beute aus dem Binance Hack?
Elliptic hat nach eigenen Angaben mehr als 27.000 Wallets auf mindestens 16 Blockchains und rund 90.000 Transaktionen verfolgt. Fast das gesamte Coinjoin-Mixing sei von einer einzelnen Person koordiniert worden, die nur unter dem Namen „Kruw“ auftritt, und zwar in einem festen Zeitfenster pro Tag. Elliptic-Analyst Tom Robinson hält das Muster für nicht eindeutig, es könne aber auf Übergaben an Geldwäscher in China hindeuten. Die US-Bundespolizei FBI ordnet den Angriff laut CoinDesk der nordkoreanischen Gruppe TraderTraitor zu, Nordkorea bestreitet das. Binance erklärte, die Angreifer hätten monatelang Systeme über kompromittierte Software und gefälschte Bewerbungsgespräche infiltriert.
Wichtig für die Einordnung: Es gibt laut Elliptic bislang wenig Hinweise auf ein Auszahlen in Fiat-Geld. Wer Coins aus Mixern kauft oder annimmt, riskiert allerdings, selbst Ziel von Einfrierungen zu werden.
|Angabe
|Wert
|Angriff
|29. Oktober 2026
|Zuordnung durch das FBI
|TraderTraitor (Nordkorea)
|Über Coinjoins gelaufen
|mindestens 247 Mio. USD
|Eingefroren oder beschlagnahmt
|rund 2,85 Mrd. USD
|Noch in Täter-Wallets (20.11.)
|rund 2,35 Mrd. USD
|Von Binance gemeldete Wallet-Adressen (19.11.)
|26.000
|Gerichtstermin Abu Dhabi
|1. Dezember 2026
Stand der Angaben: CoinDesk, 23.11.2026, 16:29 Uhr MEZ; Elliptic-Daten zu den Wallets mit Stand 20.11.2026.
Quelle: CoinDesk, Elliptic, Binance
Die Rückholaktion
Was kann das Gericht in Abu Dhabi bewirken?
Ein Gericht in Abu Dhabi hat Binance laut CoinDesk eine weltweite Einfrierungsanordnung zugesprochen. Zu den Haltern, die identifizierte Vermögenswerte gesperrt halten sollen, gehören Circle und BitGo. Am 1. Dezember will das Gericht prüfen, ob 18 Firmen die bei ihnen eingefrorenen Werte herausgeben müssen. Binance selbst nannte am 19. November 26.000 Wallet-Adressen mit gestohlenen Assets und kündigte an, die Liste fortzuschreiben, sobald sich Gelder bewegen.
Für die Circle Aktie (Ticker CRCL) ist der Fall ein Beispiel dafür, wie Stablecoin-Emittenten in Ermittlungen eingebunden werden. Auch Bitcoin spielt eine Rolle: Dass die Täter ausgerechnet Bitcoin-Coinjoins nutzen, rückt die Debatte über Mixer und Regulierung wieder nach vorn. Die Coinbase Aktie und andere Krypto-Aktien reagieren auf solche Meldungen meist über die Stimmung im Gesamtmarkt.
Was jetzt zählt
Welche Termine sind für Binance und den Kryptomarkt wichtig?
Anleger achten auf den Gerichtstermin am 1. Dezember, auf weitere Bewegungen aus den von Binance genannten Wallets und auf neue Elliptic-Analysen. Am Mittwoch folgen außerdem die US-PCE-Daten, die den Kryptomarkt über die Zinserwartungen treffen. Ob der Binance Hack den Kurs von BNB dauerhaft belastet, lässt sich aus den vorliegenden Quellen nicht ableiten: Ein aktueller BNB-Kurs war in der ausgewerteten Quelle nicht genannt.
Häufige Fragen zum Binance Hack
Wie viel der Beute wurde gewaschen? Mindestens 247 Millionen Dollar liefen laut Elliptic durch Bitcoin-Coinjoins.
Wie viel ist eingefroren? Rund 2,85 Milliarden Dollar sind nach Elliptic eingefroren oder beschlagnahmt.
Wer steckt hinter dem Angriff? Das FBI nennt die nordkoreanische Gruppe TraderTraitor, Nordkorea bestreitet das.
Wann geht es vor Gericht weiter? Am 1. Dezember prüft ein Gericht in Abu Dhabi, ob 18 Firmen eingefrorene Werte herausgeben müssen.
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