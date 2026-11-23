Die Stiftung trennte sich von weiteren 2,24 Millionen Aktien von Berkshire Hathaway im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Es war das fünfte Quartal in Folge mit Verkäufen. Mit Misstrauen hat das nichts zu tun. Warren Buffett hat der Stiftung über Jahre Berkshire-Aktien geschenkt und dabei 2006 festgelegt, dass jede Schenkung zeitnah für wohltätige Zwecke ausgegeben werden muss. Die Stiftung verkauft also planmäßig. Weil Buffett seine Schenkungen an die Stiftung inzwischen beendet hat, kommt kein Nachschub mehr. Ende September hielt der Trust noch 12,45 Millionen Stück. Auch bei Waste Management wurde verkauft: 6,2 Millionen Aktien gingen raus. Zusammen brachten beide Verkäufe rund 2,4 Milliarden Dollar.