Bill Gates hat mit Microsoft eines der wertvollsten Unternehmen der Welt gegründet. Im Aktiendepot seiner Stiftung findet sich davon nichts mehr. Die letzte Microsoft Aktie wurde schon Anfang des Jahres verkauft. Die neue 13F-Meldung des Gates Foundation Trust zeigt ein Depot, das eher an einen Industriefonds erinnert: Berkshire Hathaway, eine kanadische Eisenbahn, Baumaschinen, Müllabfuhr, Traktoren. Und auch dieses Depot schrumpft. Im dritten Quartal sank der Wert um gut 13 Prozent auf 29,9 Milliarden Dollar.
Bill Gates Depot: Keine einzige Microsoft-Aktie mehr – und die Buffett-Aktien schmelzen weiter
Das Depot der Gates-Stiftung hat mit Technologie fast nichts mehr zu tun. Microsoft ist komplett verschwunden, die größten Positionen sind Berkshire Hathaway, eine Eisenbahn und Caterpillar. Im dritten Quartal verkaufte die Stiftung erneut Berkshire-Aktien für mehr als eine Milliarde Dollar und stieg bei einem Ein-Dollar-Laden ein. Was dahintersteckt und wie lange die Buffett-Aktien noch reichen.
Die Verkäufe
Warum die Stiftung Buffetts Aktien verkauft
Die Stiftung trennte sich von weiteren 2,24 Millionen Aktien von Berkshire Hathaway im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar. Es war das fünfte Quartal in Folge mit Verkäufen. Mit Misstrauen hat das nichts zu tun. Warren Buffett hat der Stiftung über Jahre Berkshire-Aktien geschenkt und dabei 2006 festgelegt, dass jede Schenkung zeitnah für wohltätige Zwecke ausgegeben werden muss. Die Stiftung verkauft also planmäßig. Weil Buffett seine Schenkungen an die Stiftung inzwischen beendet hat, kommt kein Nachschub mehr. Ende September hielt der Trust noch 12,45 Millionen Stück. Auch bei Waste Management wurde verkauft: 6,2 Millionen Aktien gingen raus. Zusammen brachten beide Verkäufe rund 2,4 Milliarden Dollar.
Das Depot
Eisenbahn, Bagger und ein Ein-Dollar-Laden
Trotz der Verkäufe bleibt die Berkshire Hathaway Aktie mit 6,2 Milliarden Dollar und 20,7 Prozent knapp die größte Position. Fast gleichauf liegt die Eisenbahngesellschaft Canadian National mit 20,6 Prozent. Dahinter folgen die Caterpillar Aktie mit 5,2 Milliarden Dollar und 17,2 Prozent, Waste Management mit 14 Prozent und der Landmaschinenhersteller Deere mit 8 Prozent. Die zehn größten Positionen machen fast 94 Prozent des Depots aus. Einzige neue Aktie ist Dollar Tree: Die Stiftung kaufte 1,36 Millionen Aktien der Billigladen-Kette im Wert von 155 Millionen Dollar.
Einordnung der Redaktion: Wer aus dieser Meldung Anlageideen ableiten will, muss vorsichtig sein. Eine Stiftung verkauft Aktien, weil sie Geld für ihre Projekte braucht, nicht weil sie eine Aktie für zu teuer hält. Spannend ist das Depot trotzdem. Es zeigt, worauf das Vermögen des Tech-Pioniers ruht: auf Unternehmen mit greifbaren Anlagen und stabilen Einnahmen. Dass ausgerechnet die Caterpillar Aktie, heute einer der Gewinner des KI-Booms bei der Stromversorgung von Rechenzentren, zu den größten Positionen gehört, ist eine hübsche Pointe.
FAQ
Häufige Fragen zum Depot von Bill Gates
Hält die Gates-Stiftung noch Microsoft-Aktien?
Nein. Der Gates Foundation Trust hat seine letzten Microsoft-Aktien im ersten Quartal 2026 verkauft. Das Privatvermögen von Bill Gates ist davon nicht erfasst.
Was ist die größte Position der Gates-Stiftung?
Berkshire Hathaway mit 20,7 Prozent, knapp vor Canadian National mit 20,6 Prozent.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?
Berkshire Hathaway Aktie (Klasse B): ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN (Deutschland), US-Handelssymbol BRK.B (NYSE).
Canadian National Aktie: ISIN CA1363751027, WKN 897879, Handelssymbol CY2 (Deutschland), US-Handelssymbol CNI (NYSE).
Caterpillar Aktie: ISIN US1491231015, WKN 850598, Handelssymbol CAT1 (Deutschland), US-Handelssymbol CAT (NYSE).
Waste Management Aktie: ISIN US94106L1098, WKN 893579, Handelssymbol UWS (Deutschland), US-Handelssymbol WM (NYSE).
Dollar Tree Aktie: ISIN US2567461080, WKN 906944, Handelssymbol DT3 (Deutschland), US-Handelssymbol DLTR (Nasdaq).
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