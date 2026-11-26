Was fordert Bill Ackman von der Fed?

Er fordert, im Dezember auf eine weitere Zinserhöhung zu verzichten und das Inflationsziel von 2 auf 3 Prozent anzuheben.

Warum warnt Ackman vor einer Rezession?

Nach seiner Darstellung haben sich die Finanzierungsbedingungen bereits massiv verschärft. Als Beispiel nennt er die gestiegenen Zinsen, die SpaceX für neue Schulden zahlen muss.

Hält Ackman den Aktienmarkt für eine Blase?

Nein. Er kritisiert die Spekulation mit Hebelprodukten, sieht aber wegen steigender Gewinnerwartungen keine Blase.

In welche Aktien ist Bill Ackman investiert?

Laut der Pflichtmeldung zum 30. September vor allem in Uber, Amazon, Microsoft und Meta. Neu im Depot sind Intercontinental Exchange und Alcon.

Hat Ackman die Microsoft Aktie verkauft?

Er hat rund zwei Millionen Aktien verkauft, nach eigenen Angaben aber im Juli zwei Millionen lang laufende Kaufoptionen erworben.