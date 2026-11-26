Bill Ackman legt sich mit der mächtigsten Notenbank der Welt an. In einem Beitrag auf der Plattform X warnte der Chef des Hedgefonds Pershing Square am Sonntag, die US-Notenbank Fed stehe vor einem weiteren teuren Fehler. Erhöht sie am 9. Dezember erneut die Zinsen, könne das die amerikanische und die globale Wirtschaft in eine Rezession drücken. Die Finanzierungsbedingungen hätten sich bereits massiv verschärft. Ackman fordert deshalb, was unter Notenbankern als Tabu gilt: ein höheres Inflationsziel.
Bill Ackman greift die Fed an: „Sagt mir, warum ich falschliege“ – droht mit der nächsten Zinserhöhung die Rezession?
Hedgefonds-Star Bill Ackman warnt die US-Notenbank vor einem teuren Fehler. Eine weitere Zinserhöhung im Dezember könne die USA und die Welt in die Rezession stürzen, das Inflationsziel von 2 Prozent sei überholt. Zugleich nennt er die Börse ein Kasino und kauft trotzdem. Seine Aussagen im Wortlaut, die Positionen von Pershing Square und was hinter dem Optionsgeschäft mit der Microsoft Aktie steckt.
Die Warnung
Zwei Prozent sind überholt: Ackmans Rechnung
Ackmans Argument beginnt nicht bei der Inflation, sondern bei den Kapitalkosten.
Als Beleg nennt er SpaceX (ISIN US84615Q1031, US-Handelssymbol SPCX). Der Raumfahrtkonzern habe sich zuletzt zu 8,259 Prozent finanziert. Rund um den Börsengang im Juni lag der Zins für eine unbesicherte Anleihe noch unter 6 Prozent. Der Ausverkauf am Aktienmarkt, angeführt vom Kursrutsch der Nvidia Aktie (ISIN US67066G1040, US-Handelssymbol NVDA), habe zudem das Eigenkapital verteuert. Das Ziel von 2 Prozent Inflation hält Ackman für verfehlt. Es stamme aus einer Zeit ohne die heutigen Belastungen: geopolitische Risiken, höhere Rüstungsausgaben, Deglobalisierung, Zölle und die enormen Investitionen in KI-Rechenzentren und Energie. Sein Vorschlag lautet 3 Prozent. Die Fed hatte den Leitzins im September erstmals seit mehr als drei Jahren angehoben, im Oktober pausiert und gilt am Terminmarkt als entschlossen, im Dezember nachzulegen. Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte sogar einen großen Schritt von 0,5 Prozentpunkten ins Spiel.
Sagt mir, warum ich falschliege.
Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Der Ökonom und Goldanhänger Peter Schiff hält dagegen, die Zinsen seien nie hoch genug gewesen, um die Preise zu bändigen. Die Zahlen liefern beiden Seiten Material: Die Verbraucherpreise steigen seit 68 Monaten in Folge schneller als 2 Prozent, der von der Fed bevorzugte Preisindex lag im Oktober bei 3,8 Prozent.
Die Börse
„Kasino-Märkte“: was Ackman an der Wall Street stört
Schon Anfang November hatte Ackman im Sender CNBC ein hartes Urteil über den Aktienmarkt gefällt. Alle paar Tage habe er das Gefühl, die Märkte seien kaputt. Schuld seien Hebelprodukte, Fonds mit täglichem Hebel und unbefristete Terminkontrakte, mit denen Anleger Aktien als Weg zum schnellen Reichtum behandeln. Zwei Tage später brachen die Technologiewerte ein.
Aktien werden zu Kursen gehandelt, die für mich keinen Sinn ergeben.
Wir sind zurück in den Kasino-Märkten, als es 95 Prozent Hebel gab.
Eine Blase sieht Ackman trotzdem nicht. Vergleiche mit den 1920er-Jahren wies er zurück und verwies auf steigende Gewinnerwartungen bei vergleichsweise niedrigen Bewertungen. Die Verwerfungen seien schlecht für das Land, für geduldige Anleger wie Pershing Square aber langfristig eine Chance, weil sich gute Unternehmen zu unsinnigen Kursen kaufen ließen.
Das Depot
Hier ist Ackman investiert – und warum
Wie Ackman diese Sicht umsetzt, zeigt die Pflichtmeldung von Pershing Square an die US-Börsenaufsicht zum 30. September. Ohne die Beteiligung an der eigenen börsennotierten Gesellschaft umfasst das Depot rund 20,5 Milliarden Dollar in wenigen, großen Positionen.
Uber (ISIN US90353T1007, US-Handelssymbol UBER): 2,35 Milliarden Dollar, größte fremde Position
Amazon (ISIN US0231351067, US-Handelssymbol AMZN): 2,12 Milliarden Dollar, gekauft nach dem Kursrutsch infolge der Zölle
Microsoft (ISIN US5949181045, US-Handelssymbol MSFT): 2,08 Milliarden Dollar, gekauft im Ausverkauf der Softwarewerte Anfang 2026
Meta Platforms (ISIN US30303M1027, US-Handelssymbol META): 2,05 Milliarden Dollar, um gut 11 Prozent reduziert
Netflix (ISIN US64110L1061, US-Handelssymbol NFLX): 1,07 Milliarden Dollar, um knapp 18 Prozent aufgestockt
Mastercard (ISIN US57636Q1040, US-Handelssymbol MA): rund 1 Milliarde Dollar
Visa (ISIN US92826C8394, US-Handelssymbol V): rund 1 Milliarde Dollar
Intercontinental Exchange (ISIN US45866F1049, US-Handelssymbol ICE): 1,01 Milliarden Dollar, neu im Depot
Alcon (ISIN CH0432492467, US-Handelssymbol ALC): 954 Millionen Dollar, neu im Depot
Das Muster dahinter beschreibt Ackman in seinem Aktionärsbrief: Er sucht einfache, berechenbare Geschäfte mit hohem freiem Mittelzufluss, starker Wettbewerbsposition, wenig Schulden und sehr gutem Management. Visa und Mastercard zählte er bei CNBC zu den besten Unternehmen der Welt. Mit dem Börsenbetreiber Intercontinental Exchange, dem die New York Stock Exchange gehört, und dem Augenheilkunde-Konzern Alcon kamen zwei Werte hinzu, deren Erträge wenig vom KI-Boom abhängen.
Der Sonderfall
Microsoft Aktie: Verkauf, der keiner war
Für Aufsehen sorgte der Abbau der Microsoft-Position um gut ein Drittel. Ackman stellte am 18. November klar, dass die Meldung nur die halbe Wahrheit zeigt. Pershing Square habe zwar rund zwei Millionen Aktien verkauft, im Juli aber zwei Millionen außerbörsliche Kaufoptionen mit einem Basispreis von rund 310 Dollar und zweieinhalb Jahren Laufzeit erworben. Solche Optionen bilden den Kurs der Aktie weitgehend nach, binden aber weniger Kapital. In der Pflichtmeldung tauchen sie nicht auf.
Wir bleiben für Microsoft optimistisch und halten die Aktie weiterhin für unterbewertet.
Stammdaten
ISIN, WKN und Handelssymbole aller genannten Aktien
Microsoft: ISIN US5949181045, WKN 870747, Handelssymbol MSF, US-Handelssymbol MSFT
Uber: ISIN US90353T1007, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER
Amazon: ISIN US0231351067, WKN 906866, Handelssymbol AMZ, US-Handelssymbol AMZN
Meta Platforms: ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META
Netflix: ISIN US64110L1061, WKN 552484, Handelssymbol NFC, US-Handelssymbol NFLX
Mastercard: ISIN US57636Q1040, WKN A0F602, Handelssymbol M4I, US-Handelssymbol MA
Visa: ISIN US92826C8394, WKN A0NC7B, Handelssymbol 3V64, US-Handelssymbol V
Intercontinental Exchange: ISIN US45866F1049, WKN A1W5H0, Handelssymbol IC2, US-Handelssymbol ICE
Alcon: ISIN CH0432492467, WKN A2PDXE, Handelssymbol 2U3, US-Handelssymbol ALC
Nvidia: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA
SpaceX: ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX
Häufige Fragen zu Bill Ackman und der Fed
Was fordert Bill Ackman von der Fed?
Er fordert, im Dezember auf eine weitere Zinserhöhung zu verzichten und das Inflationsziel von 2 auf 3 Prozent anzuheben.
Warum warnt Ackman vor einer Rezession?
Nach seiner Darstellung haben sich die Finanzierungsbedingungen bereits massiv verschärft. Als Beispiel nennt er die gestiegenen Zinsen, die SpaceX für neue Schulden zahlen muss.
Hält Ackman den Aktienmarkt für eine Blase?
Nein. Er kritisiert die Spekulation mit Hebelprodukten, sieht aber wegen steigender Gewinnerwartungen keine Blase.
In welche Aktien ist Bill Ackman investiert?
Laut der Pflichtmeldung zum 30. September vor allem in Uber, Amazon, Microsoft und Meta. Neu im Depot sind Intercontinental Exchange und Alcon.
Hat Ackman die Microsoft Aktie verkauft?
Er hat rund zwei Millionen Aktien verkauft, nach eigenen Angaben aber im Juli zwei Millionen lang laufende Kaufoptionen erworben.
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