Best Buy liefert ein klassisches Beat-and-Raise: Das dritte Quartal übertrifft die Erwartungen deutlich, die Jahresprognose wird angehoben. Die Aktie reagiert nur moderat und schließt am Dienstag 2,70% höher bei 99,62 Dollar. Vorbörslich waren es zeitweise rund 5% gewesen.
Best Buy Aktienanalyse: Prognose angehoben, Aktie nur +2,7% - Ist das KI-PC-Wachstum schon eingepreist?
Best Buy meldet das stärkste Umsatzplus bei vergleichbaren Flächen seit fünf Jahren und hebt die Prognose an, doch die Aktie steigt nur um 2,7% auf 99,62 Dollar. Die Best Buy Aktienanalyse zeigt Zahlen, Treiber und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Best Buy Co., Inc.
- ISIN
- US0865161014
- Ticker
- BBY (NYSE, S&P 500)
- Sitz
- Richfield (Minnesota)
- Branche
- Elektronik-Einzelhandel
- CEO
- Jason Bonfig (seit November 2026)
- 52-Wochen-Spanne
- 55,10 bis 106,83 $
- KGV
- rund 16,2
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs NYSE am 24.11.2026 laut Yahoo Finance
Das Ergebnis ist der erste Quartalsbericht von CEO Jason Bonfig, der Anfang November die Nachfolge von Corie Barry angetreten hat. Es zeigt: Der amerikanische Verbraucher gibt weiter Geld aus. Anders als bei Dollar Tree treiben bei Best Buy aber Produktzyklen das Wachstum, nicht Rabatte.
Quartalszahlen
Q3 GJ 2027: stärkstes Plus seit fünf Jahren
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Veränderung
|Umsatz
|10,236 Mrd. $
|Vorjahr 9,672 Mrd. $
|Vergleichbare Umsätze
|+6,1%
|Konsens 2,3%
|Inland
|+6,2%
|-
|Online
|+10,8%
|-
|International
|+4,9%
|-
|Bereinigtes EPS
|1,62 $
|+16%
|Bereinigte operative Marge
|4,4%
|+40 Basispunkte
Quartalsende 31.10.2026. Konsens: Umsatz 9,88 bis 9,90 Mrd. $, EPS 1,49 $, Comps 2,3%.
Quelle: Best Buy, Mitteilung vom 24.11.2026
Getrieben wurde das Wachstum von Computern und Gaming. Die Durchschnittspreise bei Computern lagen rund 25% höher. Dazu kommen der Marketplace mit rund 350 Mio. Dollar Bruttowarenvolumen im Quartal, das Werbegeschäft Best Buy Ads und Zollrückerstattungen.
Prognose
Ausblick angehoben, Q4 aber verhalten
|Kennzahl
|Neu
|Zuvor
|Umsatz
|43,0 bis 43,3 Mrd. $
|42,3 bis 42,8 Mrd. $
|Vergleichbare Umsätze
|+3,4 bis 4,0%
|+1,9 bis 3,0%
|Bereinigte operative Marge
|rund 4,5%
|-
|Bereinigtes EPS
|6,90 bis 7,05 $
|6,70 bis 6,90 $
Unternehmensprognose, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Best Buy, 24.11.2026
Die Prognose impliziert für das vierte Quartal nur noch ein Plus von 2 bis 4% bei den vergleichbaren Umsätzen, ohne Zollrückerstattungen. Das erklärt die verhaltene Kursreaktion: Der Markt preist ein, dass die beste Dynamik hinter dem Unternehmen liegen könnte.
Analystenstimmen: Zu Best Buy liegen aus den ausgewerteten Quellen keine belastbaren Ratings und Kursziele vom Berichtstag vor. Sie sollten vor Veröffentlichung ergänzt werden.
Chartbild
Best Buy Aktie technisch: nahe dem Jahreshoch
Die Aktie notiert nahe dem oberen Ende der 52-Wochen-Spanne von 55,10 bis 106,83 Dollar. Das Jahreshoch ist der nächste Widerstand, Unterstützung liegt bei rund 97 Dollar (Vortagesschluss laut StockAnalysis). Das KGV beträgt rund 16,2. Ein Zwischenstand von +1,82% auf 98,77 Dollar bei Investing.com wurde durch den Schlusskurs von 99,62 Dollar (+2,70%) abgelöst.
Ausblick
Best Buy Aktie Prognose: drei Perspektiven
Kurzfristig: Weihnachtsgeschäft
Das vierte Quartal mit der Weihnachtssaison entscheidet, ob die Dynamik hält. Unter 97 Dollar würde das Chartbild trüber.
Mittelfristig: Zölle und Produktzyklus
Das Auslaufen der Zollrückerstattungen und die Frage, wie lange der PC-Austausch trägt, bestimmen die Margen.
Langfristig: Werbung und Marketplace
Ein höherer Anteil margenstarker Dienste könnte die Profitabilität stützen. Das sind Einschätzungen der Redaktion, keine Anlageempfehlung.
Häufige Fragen
FAQ zur Best Buy Aktie
Warum steigt die Best Buy Aktie nur moderat? Der Ausblick für das vierte Quartal fällt verhalten aus, die Aktie notiert bereits nahe dem Jahreshoch.
Wie lautet die Prognose für 2027? Umsatz 43,0 bis 43,3 Mrd. Dollar und bereinigtes EPS 6,90 bis 7,05 Dollar.
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