Einen besseren Einstand hätte sich Jason Bonfig kaum wünschen können. Seit dem 1. November führt er den US-Elektronikhändler Best Buy, und gleich das erste Quartal, das er vorstellt, fällt deutlich stärker aus als das des Vorjahres. Der Umsatz auf vergleichbarer Fläche stieg um 6,1 Prozent. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren es 2,7 Prozent. Für die Best Buy Aktie kommt das zur rechten Zeit, denn das wichtigste Quartal des Jahres mit Black Friday und Weihnachten hat gerade begonnen.
Best Buy Aktie: Umsatz auf vergleichbarer Fläche plus 6,1 Prozent – gelingt dem neuen Chef der Traumstart?
Best Buy wächst mehr als doppelt so schnell wie vor einem Jahr und hebt erneut die Jahresprognose an. Es ist das erste Quartal, das der neue Vorstandschef Jason Bonfig präsentiert. Was Anleger zur Best Buy Aktie wissen sollten.
Die Zahlen
Der Online-Handel wächst zweistellig
Im Heimatmarkt legte der vergleichbare Umsatz um 6,2 Prozent zu, online sogar um 10,8 Prozent. Das internationale Geschäft wuchs um 4,9 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 16 Prozent auf 1,62 Dollar. Ausgewiesen waren es 1,66 Dollar nach 0,66 Dollar im Vorjahr, als eine Abschreibung auf die Gesundheitssparte das Ergebnis belastet hatte.
Schon im Vorquartal hatte Best Buy mit einem Plus von 4,1 Prozent die eigene Erwartung von rund 1 Prozent weit übertroffen. Wichtigster Treiber war damals das Geschäft mit Computern, das zu diesem Zeitpunkt seit zehn Quartalen in Folge gewachsen war.
Der Ausblick
Die Messlatte liegt jetzt höher
Das Management hob die Prognose für das laufende Geschäftsjahr erneut an. Der vergleichbare Umsatz soll nun um 3,4 bis 4,0 Prozent steigen, der bereinigte Gewinn je Aktie 6,90 bis 7,05 Dollar erreichen. Zuvor hatte die Spanne bei 6,70 bis 6,90 Dollar gelegen, davor bei 6,30 bis 6,60 Dollar.
Die Kehrseite: Vieles davon war erwartet worden. Zwischen den Zahlen zum zweiten Quartal und der jüngsten Vorlage hatte die Best Buy Aktie bereits rund 29 Prozent zugelegt, während der S&P 500 leicht nachgab. Wer jetzt einsteigt, kauft also einen Händler in guter Form zu einem Preis, der diese Form schon kennt. Ob die Dynamik hält, entscheidet das Weihnachtsgeschäft.
Best Buy hat Schwung. Die Best Buy Aktie hat ihn allerdings auch schon im Kurs.
Häufige Fragen zur Best Buy Aktie
Wie stark ist Best Buy im dritten Quartal gewachsen?
Der Umsatz auf vergleichbarer Fläche stieg um 6,1 Prozent.
Wer führt Best Buy?
Seit dem 1. November 2026 Jason Bonfig. Er folgte auf Corie Barry.
Welche Prognose gibt Best Buy?
Für das Geschäftsjahr 2027 ein Plus beim vergleichbaren Umsatz von 3,4 bis 4,0 Prozent und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,90 bis 7,05 Dollar.
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