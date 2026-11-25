Im Heimatmarkt legte der vergleichbare Umsatz um 6,2 Prozent zu, online sogar um 10,8 Prozent. Das internationale Geschäft wuchs um 4,9 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 16 Prozent auf 1,62 Dollar. Ausgewiesen waren es 1,66 Dollar nach 0,66 Dollar im Vorjahr, als eine Abschreibung auf die Gesundheitssparte das Ergebnis belastet hatte.

Schon im Vorquartal hatte Best Buy mit einem Plus von 4,1 Prozent die eigene Erwartung von rund 1 Prozent weit übertroffen. Wichtigster Treiber war damals das Geschäft mit Computern, das zu diesem Zeitpunkt seit zehn Quartalen in Folge gewachsen war.