Ein Elektronikhändler, der in Zeiten von Online-Konkurrenz und Zollstreit so stark wächst wie seit fünf Jahren nicht – das ist die Botschaft der heutigen Best-Buy-Quartalszahlen. Die Best-Buy-Aktie (Symbol BBY, NYSE; ISIN US0865161014) steht damit vor dem Black-Friday-Wochenende im Rampenlicht.
Best-Buy-Aktie: Quartalszahlen Q3 GJ 2027 mit stärkstem Comp-Plus seit fünf Jahren – trägt der Schwung bis Weihnachten?
Best Buy übertrifft mit den Quartalszahlen zum dritten Geschäftsquartal 2027 die Erwartungen: Umsatz 10,24 Mrd. USD (+5,8 %), bereinigtes EPS 1,62 USD gegen rund 1,50 USD Konsens, vergleichbare Umsätze +6,1 %. Der Ausblick für das Gesamtjahr wird angehoben.
Best Buy hat am Dienstag, 24. November 2026, die Zahlen für das dritte Geschäftsquartal 2027 (13 Wochen bis 31. Oktober 2026) vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg auf 10,24 Mrd. US-Dollar nach 9,67 Mrd. Dollar im Vorjahresquartal, ein Plus von rund 5,8 %. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,62 US-Dollar nach 1,40 Dollar vor einem Jahr (+16 %). Die Best-Buy-Zahlen fallen damit klar besser aus als vom Markt erwartet.
Zahlen gegen Konsens: klarer Beat auf allen Linien
Nach den von Digrin und TheStreet gelisteten Konsensschätzungen hatten Analysten mit einem bereinigten Gewinn von 1,49 bis 1,50 US-Dollar je Aktie und einem Umsatz von 9,87 bis 10,0 Mrd. Dollar gerechnet. Das tatsächliche EPS von 1,62 Dollar übertrifft das um rund 8 bis 9 %, der Umsatz liegt um etwa 2 bis 4 % über den Erwartungen.
|Kennzahl
|Q3 GJ 2027
|Konsens
|Q3 GJ 2026
|Umsatz
|10,24 Mrd. USD
|9,87–10,0 Mrd. USD
|9,67 Mrd. USD
|Vergleichbare Umsätze
|+6,1 %
|–
|+2,7 %
|Bereinigtes EPS
|1,62 USD
|1,49–1,50 USD
|1,40 USD
|GAAP-EPS
|1,66 USD
|–
|0,66 USD
|Bereinigte operative Marge
|4,4 %
|–
|4,0 %
|Bruttomarge
|23,9 %
|–
|23,2 %
Konsens je nach Anbieter als Spanne. Bereinigte Werte laut Unternehmen.
Quelle: Best Buy, Digrin, TheStreet
Die operative Qualität überzeugt: Das bereinigte operative Ergebnis stieg auf 446 Mio. Dollar (4,4 % vom Umsatz) nach 388 Mio. Dollar (4,0 %). Das nach US-GAAP ausgewiesene operative Ergebnis sprang von 198 auf 452 Mio. Dollar, der Nettogewinn von 140 auf 353 Mio. Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 23,9 %; im Heimatsegment sind dabei 41 Mio. Dollar an Zollrückerstattungen (IEEPA) enthalten, die das Ergebnis stützen.
Segmente: Inlandsgeschäft und Online ziehen
Das Inlandsgeschäft lieferte 9,42 Mrd. Dollar Umsatz nach 8,88 Mrd. Dollar, die vergleichbaren Umsätze stiegen um 6,2 %. Besonders dynamisch entwickelte sich der Onlinehandel mit einem Plus von 10,8 % nach 3,5 % im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis des Segments erreichte 422 Mio. Dollar (4,5 % Marge; Vorjahr 360 Mio. bzw. 4,1 %). Die bereinigte SG&A-Quote stieg allerdings leicht auf 19,6 % nach 19,2 %.
International wuchs der Umsatz auf 820 Mio. Dollar (+3,3 %), die vergleichbaren Umsätze legten um 4,9 % zu, nach 6,3 % im Vorjahr. Die Bruttomarge sank dort auf 21,6 % nach 22,8 %, das bereinigte operative Ergebnis gab auf 24 Mio. Dollar nach 28 Mio. Dollar nach. Das Auslandsgeschäft bleibt damit der schwächere Teil der Best-Buy-Quartalszahlen.
Ausblick: Prognose für das Gesamtjahr angehoben
Best Buy hebt die Ziele für das Geschäftsjahr 2027 an. Erwartet werden nun ein Umsatz von 43,0 bis 43,3 Mrd. Dollar (zuvor 42,3 bis 42,8 Mrd.), vergleichbare Umsätze von 3,4 bis 4,0 % (zuvor 1,9 bis 3,0 %) und ein bereinigtes EPS von 6,90 bis 7,05 Dollar (zuvor 6,70 bis 6,90 Dollar). Die bereinigte operative Marge soll bei rund 4,5 % liegen, die Investitionen bei etwa 750 Mio. Dollar.
Für das vierte Quartal peilt das Management vergleichbare Umsätze von 2,0 bis 4,0 % an – ein spürbar niedrigerer Zuwachs als im dritten Quartal – bei einer bereinigten operativen Marge von 4,9 bis 5,1 %. Ein Konsens für das Gesamtjahr oder das Schlussquartal lag uns bis Redaktionsschluss nicht aus belastbarer Quelle vor.
Kapitalrückgabe: Dividende 0,96 Dollar je Aktie
Im Quartal flossen 350 Mio. Dollar an die Aktionäre zurück, davon 201 Mio. Dollar als Dividende und 149 Mio. Dollar über Aktienrückkäufe. Seit Jahresbeginn summiert sich die Rückgabe auf 791 Mio. Dollar. Für das Gesamtjahr sind weiterhin Rückkäufe von rund 300 Mio. Dollar eingeplant. Die nächste Quartalsdividende beträgt 0,96 Dollar je Aktie (Stichtag 15. Dezember 2026, Zahlung am 5. Januar 2027).
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