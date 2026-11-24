Das Inlandsgeschäft lieferte 9,42 Mrd. Dollar Umsatz nach 8,88 Mrd. Dollar, die vergleichbaren Umsätze stiegen um 6,2 %. Besonders dynamisch entwickelte sich der Onlinehandel mit einem Plus von 10,8 % nach 3,5 % im Vorjahr. Das bereinigte operative Ergebnis des Segments erreichte 422 Mio. Dollar (4,5 % Marge; Vorjahr 360 Mio. bzw. 4,1 %). Die bereinigte SG&A-Quote stieg allerdings leicht auf 19,6 % nach 19,2 %.

International wuchs der Umsatz auf 820 Mio. Dollar (+3,3 %), die vergleichbaren Umsätze legten um 4,9 % zu, nach 6,3 % im Vorjahr. Die Bruttomarge sank dort auf 21,6 % nach 22,8 %, das bereinigte operative Ergebnis gab auf 24 Mio. Dollar nach 28 Mio. Dollar nach. Das Auslandsgeschäft bleibt damit der schwächere Teil der Best-Buy-Quartalszahlen.