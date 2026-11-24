Der Umsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober 2026 auf 10,24 Milliarden US-Dollar nach 9,67 Milliarden im Vorjahr, ein Plus von rund 5,8 Prozent. Der Vergleichsumsatz, der Filialschließungen und Neueröffnungen herausrechnet, legte konzernweit um 6,1 Prozent zu, nach 2,7 Prozent im Vorjahresquartal. In den USA wuchs er um 6,2 Prozent, international um 4,9 Prozent.

Besonders auffällig ist das Onlinegeschäft: Der inländische Vergleichsumsatz im Netz stieg um 10,8 Prozent. Online macht damit 33,2 Prozent des US-Umsatzes aus, vor einem Jahr waren es 31,8 Prozent. Für die Best Buy-Aktie ist das ein wichtiges Signal, weil der Händler seit Jahren beweisen muss, dass er gegen reine Onlineanbieter bestehen kann.