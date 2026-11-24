Die Best Buy-Aktie (Handelssymbol BBY) bekommt vor dem wichtigsten Einkaufswochenende des Jahres Rückenwind von den Zahlen: Der größte US-Elektronikhändler hat im dritten Quartal 2026/27 deutlich mehr umgesetzt, spürbar mehr verdient und die Jahresziele angehoben. Es ist das erste Quartal unter Konzernchef Jason Bonfig – und es liest sich wie ein Befreiungsschlag.
Best Buy-Aktie: Prognose angehoben, Vergleichsumsatz +6,1 Prozent – trägt der Schwung bis Black Friday?
Best Buy-Aktie im Fokus: Der Elektronikhändler steigert den Vergleichsumsatz im dritten Quartal um 6,1 Prozent und hebt die Jahresprognose auf 6,90 bis 7,05 US-Dollar je Aktie an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Best Buy Co., Inc.
- Handelssymbol
- BBY (NYSE)
- Quartal
- 13 Wochen bis 31.10.2026
- Umsatz
- 10,24 Mrd. USD
- Dividende
- 0,96 USD je Aktie je Quartal
Stand: 24.11.2026, Angaben laut Quartalsmitteilung von Best Buy vom 24.11.2026
Nur wenige Tage vor Black Friday zeigt der Konzern aus Minneapolis, dass die Kundschaft bei Fernsehern, Laptops und Haushaltsgeräten wieder zugreift. Wie stark ist der Schub wirklich, wie viel davon ist Sonderfaktor – und was muss im Schlussquartal passieren, damit die Best Buy-Aktie die neue Prognose bestätigt?
Was hat Best Buy im dritten Quartal geliefert?
Der Umsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober 2026 auf 10,24 Milliarden US-Dollar nach 9,67 Milliarden im Vorjahr, ein Plus von rund 5,8 Prozent. Der Vergleichsumsatz, der Filialschließungen und Neueröffnungen herausrechnet, legte konzernweit um 6,1 Prozent zu, nach 2,7 Prozent im Vorjahresquartal. In den USA wuchs er um 6,2 Prozent, international um 4,9 Prozent.
Besonders auffällig ist das Onlinegeschäft: Der inländische Vergleichsumsatz im Netz stieg um 10,8 Prozent. Online macht damit 33,2 Prozent des US-Umsatzes aus, vor einem Jahr waren es 31,8 Prozent. Für die Best Buy-Aktie ist das ein wichtiges Signal, weil der Händler seit Jahren beweisen muss, dass er gegen reine Onlineanbieter bestehen kann.
|Kennzahl
|Q3 2026/27
|Vorjahresquartal
|Umsatz
|10.236 Mio. USD
|9.672 Mio. USD
|Vergleichsumsatz
|+6,1 %
|+2,7 %
|Operatives Ergebnis (bereinigt)
|446 Mio. USD
|388 Mio. USD
|Operative Marge (bereinigt)
|4,4 %
|4,0 %
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|1,62 USD
|1,40 USD
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|1,66 USD
|0,66 USD
Bereinigt: ohne Sonderposten laut Unternehmensdefinition. Quartal jeweils 13 Wochen.
Quelle: Best Buy, Quartalsmitteilung vom 24.11.2026
Wie stark half der Zoll-Effekt der Best Buy-Aktie?
Die Bruttomarge in den USA verbesserte sich auf 24,1 Prozent nach 23,3 Prozent. Best Buy nennt dafür unter anderem Erstattungen von Zöllen nach dem Gesetz IEEPA in Höhe von 41 Millionen US-Dollar. Das ist ein Hinweis darauf, dass ein Teil des Margensprungs nicht dauerhaft sein muss. Der bereinigte operative Gewinn stieg dennoch um etwa 15 Prozent auf 446 Millionen US-Dollar, die bereinigte operative Marge von 4,0 auf 4,4 Prozent.
Der GAAP-Gewinn je Aktie springt auf 1,66 US-Dollar nach 0,66 US-Dollar. Der Sprung ist auch durch den schwachen Vorjahresvergleich geprägt; aussagekräftiger ist der bereinigte Wert von 1,62 US-Dollar, ein Plus von 16 Prozent.
Am Markt waren die Erwartungen niedriger: Laut Marktberichten hatten Analysten im Schnitt mit rund 9,9 Milliarden US-Dollar Umsatz und 1,49 US-Dollar bereinigtem Gewinn je Aktie gerechnet. Beides wurde übertroffen, die Best Buy-Aktie legte vorbörslich um rund fünf Prozent zu.
Was bedeutet die neue Prognose für Best Buy?
Das Management hebt den Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Vergleichsumsätze sollen nun um 3,4 bis 4,0 Prozent steigen, zuvor waren 1,9 bis 3,0 Prozent erwartet worden. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll 6,90 bis 7,05 US-Dollar erreichen, nach zuvor 6,70 bis 6,90 US-Dollar. Beim Umsatz peilt Best Buy 43,0 bis 43,3 Milliarden US-Dollar an, bisher waren es 42,3 bis 42,8 Milliarden.
|Größe
|Bisher
|Neu
|Umsatz
|42,3–42,8 Mrd. USD
|43,0–43,3 Mrd. USD
|Vergleichsumsatz
|+1,9 bis +3,0 %
|+3,4 bis +4,0 %
|Bereinigter Gewinn je Aktie
|6,70–6,90 USD
|6,90–7,05 USD
|Bereinigte operative Marge
|4,4–4,5 %
|rund 4,5 %
Quelle: Best Buy, Quartalsmitteilung vom 24.11.2026
Für das vierte Quartal erwartet Best Buy einen Vergleichsumsatz von plus 2,0 bis plus 4,0 Prozent und eine bereinigte operative Marge von 4,9 bis 5,1 Prozent. Das ist ein bewusst vorsichtigerer Takt als im dritten Quartal: Die starke Vergleichsbasis aus dem Weihnachtsgeschäft und die Frage, wie viel Nachfrage in den Herbst vorgezogen wurde, bleiben die große Unbekannte.
Die Stärke unserer Ergebnisse gibt uns Zuversicht, die Jahresprognose anzuheben.
Wie sieht es bei Dividende und Aktienrückkauf aus?
Best Buy zahlt weiter eine Quartalsdividende von 0,96 US-Dollar je Aktie, fällig am 5. Januar 2027 für Aktionäre, die am 15. Dezember 2026 im Register stehen. Im dritten Quartal flossen 350 Millionen US-Dollar an die Anteilseigner zurück, davon 201 Millionen als Dividende und 149 Millionen über Aktienrückkäufe. Für das Gesamtjahr plant das Unternehmen Rückkäufe von etwa 300 Millionen US-Dollar. Wer die Best Buy-Aktie wegen der Dividende verfolgt, findet hier Kontinuität, aber keinen Sprung.
Was spricht gegen die Best Buy-Aktie?
Was kommt als Nächstes für die Best Buy-Aktie?
Der nächste Test ist das Weihnachtsgeschäft: Black Friday folgt in wenigen Tagen, danach entscheidet das Schlussquartal, ob die angehobene Jahresprognose hält. Einen Termin für die Zahlen zum vierten Quartal nennt die Mitteilung nicht. Anleger achten bis dahin auf die Daten zum US-Verbraucher, die Zollpolitik und mögliche Aussagen von Analysten zu den neuen Zielen.
Häufige Fragen zur Best Buy-Aktie
Wie hat Best Buy im dritten Quartal abgeschnitten? Der Umsatz stieg auf 10,24 Milliarden US-Dollar, der Vergleichsumsatz um 6,1 Prozent, der bereinigte Gewinn je Aktie auf 1,62 US-Dollar.
Wie hoch ist die neue Prognose? Best Buy erwartet für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 6,90 bis 7,05 US-Dollar und einen Vergleichsumsatz von plus 3,4 bis plus 4,0 Prozent.
Zahlt Best Buy eine Dividende? Ja, die Quartalsdividende beträgt 0,96 US-Dollar je Aktie und wird am 5. Januar 2027 gezahlt.
Wer führt Best Buy? Jason Bonfig, der in diesem Quartal erstmals als Vorstandschef berichtet.
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