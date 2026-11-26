Die niederländische Nachrichtenagentur ANP führt den Anstieg auf die Chipwerte zurück, die nach den schweren Verlusten wieder gekauft werden. Auslöser war eine späte Kaufwelle bei US-Technologieaktien am Mittwochabend. Die Nasdaq schloss nur noch 0,6 Prozent im Minus, nachdem sie kurz nach Handelsbeginn tief im Minus gelegen hatte. In Asien setzte sich das am Donnerstag fort: Speicherchip- und KI-Werte in Japan und Südkorea legten kräftig zu.