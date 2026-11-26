Erst minus 8,8 Prozent, dann minus 5,6 Prozent, jetzt die Gegenbewegung. Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries, ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol Amsterdam: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) steigt am Donnerstagmorgen um 2,76 Prozent auf 138,00 Euro. Besi gehört damit zu den AEX Gewinnern des Morgens. Kurz nach Handelsbeginn lag das Plus noch bei knapp 4 Prozent.
Besi-Aktie ist AEX Gewinner: Plus 2,8 Prozent nach 14 Prozent Verlust – ist das die Wende?
Die Besi-Aktie erholt sich am Donnerstagmorgen um 2,76 Prozent auf 138,00 Euro und zählt zu den AEX Gewinnern. Nach zwei Verlusttagen kehren Käufer zurück.
Die Gründe
Späte Käufe in New York, starke Chipwerte in Asien
Die niederländische Nachrichtenagentur ANP führt den Anstieg auf die Chipwerte zurück, die nach den schweren Verlusten wieder gekauft werden. Auslöser war eine späte Kaufwelle bei US-Technologieaktien am Mittwochabend. Die Nasdaq schloss nur noch 0,6 Prozent im Minus, nachdem sie kurz nach Handelsbeginn tief im Minus gelegen hatte. In Asien setzte sich das am Donnerstag fort: Speicherchip- und KI-Werte in Japan und Südkorea legten kräftig zu.
Überverkaufte Lage
In zwei Tagen fiel die Besi-Aktie von rund 156 auf 134,30 Euro. Solche Abschläge locken kurzfristige Käufer an.
Sektor im Gleichschritt
Auch ASM International und ASML zählen am Morgen zu den AEX Gewinnern.
Zölle weniger hart als befürchtet
Die Märkte reagierten ruhig auf die US-Zollvorschläge für 14 Handelspartner.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Gewinner?
Nach zwei Tagen mit zusammen rund 14 Prozent Verlust kaufen Anleger Chipwerte zurück. Die Besi-Aktie steigt um 2,76 Prozent auf 138,00 Euro.
Was macht Besi?
BE Semiconductor Industries baut Maschinen für die Montage und Verpackung von Halbleitern, unter anderem für das Hybrid Bonding, das bei KI-Chips eingesetzt wird.
Wie lauten ISIN und WKN der Besi-Aktie?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1. In Amsterdam lautet das Symbol BESI.
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