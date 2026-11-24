Am Montag noch der stärkste Chipwert in Amsterdam, am Dienstag das Schlusslicht: Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries; ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) ist der größte AEX Verlierer des Tages. Die Besi-Aktie schloss in Amsterdam 8,79 Prozent tiefer bei 142,20 Euro. Damit ist der Kurssprung vom Montag, als die Aktie um 9,25 Prozent auf 155,90 Euro gestiegen war, fast vollständig wieder weg. Eine Meldung von Besi selbst gab es nicht.