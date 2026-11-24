Am Montag noch der stärkste Chipwert in Amsterdam, am Dienstag das Schlusslicht: Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries; ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) ist der größte AEX Verlierer des Tages. Die Besi-Aktie schloss in Amsterdam 8,79 Prozent tiefer bei 142,20 Euro. Damit ist der Kurssprung vom Montag, als die Aktie um 9,25 Prozent auf 155,90 Euro gestiegen war, fast vollständig wieder weg. Eine Meldung von Besi selbst gab es nicht.
Besi-Aktie größter AEX Verlierer: Minus 8,8 Prozent – der Nvidia-Jubel hält keine 24 Stunden
Die Besi-Aktie ist größter AEX Verlierer des Tages: minus 8,79 Prozent auf 142,20 Euro. Warum BE Semiconductor fast den gesamten Montagsgewinn wieder abgibt.
Die Gründe für den Kursverlust
Besi-Aktie: vom Tagessieger zum Schlusslicht
Der Kursverlust der Besi-Aktie hat seinen Ursprung in New York: Die Rally der KI-Werte vom Montag ist am Dienstag in sich zusammengefallen.
Am Montag hatte die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze die Chipwerte weltweit nach oben getrieben. Einen Tag später verkauften Anleger wieder. Nvidia verlor in New York rund 6,6 Prozent, AMD etwa 8 Prozent. In Amsterdam gaben ASML, ASM International und Besi zwischen 5,6 und 8,8 Prozent ab. Zum Mittag hatte das Minus der Chipwerte noch bei höchstens 4,7 Prozent gelegen. Mit der schwachen Eröffnung an der Wall Street beschleunigte sich der Abverkauf.
Nvidia-Rally verpufft
Die Erholung vom Montag hielt keinen Tag. Anleger zweifeln, ob daraus eine dauerhafte Wende wird.
Zweifel an der KI-Rechnung
Laut UniCredit bleiben Anleger unsicher, wie die KI-Investitionen finanziert werden und ob sie sich rechnen.
Analog Devices schockt die Branche
Der US-Chiphersteller brach nach einem enttäuschenden Ausblick zeitweise um mehr als 19 Prozent ein. Das belastete den ganzen Sektor.
Besi schwankt am stärksten
Die Besi-Aktie gilt als Hebel auf den KI-Boom. Sie stieg am Montag am stärksten und fiel am Dienstag am stärksten.
Zahlen und Ausblick
Volle Auftragsbücher, nervöser Kurs
Operativ läuft es bei Besi. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 114 Prozent auf 283,4 Millionen Euro, der Auftragseingang legte um 96 Prozent auf 342,6 Millionen Euro zu und lag über den Erwartungen. Für das vierte Quartal erwartet Besi allerdings nur einen Umsatz auf dem Niveau des dritten Quartals, weil Kunden Lieferungen teils erst im ersten Halbjahr 2027 abrufen wollen. Das Aktienrückkaufprogramm wurde auf 100 Millionen Euro aufgestockt.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute größter AEX Verlierer?
Die Rally der KI-Werte vom Montag ist zusammengefallen. Nvidia und andere Chipwerte verloren deutlich, das traf Besi als besonders schwankungsstarken Wert am härtesten. Eine eigene Meldung gab es nicht.
Wie stark fiel die Besi-Aktie?
Um 8,79 Prozent auf 142,20 Euro zum Handelsschluss in Amsterdam.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Besi-Aktie?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Handelssymbol BESI, US-Handelssymbole BESIY und BESVF.
Was erwartet Besi für das vierte Quartal?
Einen Umsatz etwa auf dem Niveau des dritten Quartals, mit einer Schwankung von bis zu fünf Prozent.
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