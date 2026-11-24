Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 114 Prozent auf 283,4 Millionen Euro, der Auftragseingang legte um 96 Prozent auf 342,6 Millionen Euro zu und lag über den Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn betrug 107,2 Millionen Euro. Aufträge für Hybrid Bonding verdoppelten sich in den ersten neun Monaten gegenüber dem Gesamtjahr 2025. Besi hob außerdem das Aktienrückkaufprogramm auf 100 Millionen Euro an.