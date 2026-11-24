Kaum ein Chipwert fällt so hart wie Besi: Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries; ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) ist am Dienstag einer der größten AEX Verlierer. Im Amsterdamer Handel verliert die Besi-Aktie 5,26 Prozent auf 147,70 Euro (Stand 14:47 Uhr). Eine neue Besi-Meldung gibt es nicht. Der Kurs folgt dem Ausverkauf bei Chipwerten.
Besi-Aktie AEX Verlierer: Minus 5,3 Prozent – warum der Chipausrüster trotz KI-Boom nicht vom Fleck kommt
Die BE Semiconductor-Aktie ist AEX Verlierer: minus 5,26 Prozent auf 147,70 Euro. Die Gründe für den Kursverlust bei Besi und was Aufträge, Ausblick und Rückkauf sagen.
Die Gründe für den Kursverlust
Besi-Aktie: KI-Zweifel treffen die Hybrid-Bonding-Story
Besi gilt als Hebel auf den KI-Boom. Das macht die Aktie in guten Zeiten stark und an schwachen Tagen besonders anfällig.
Ein firmeneigener Auslöser liegt nicht vor. Besi leidet unter denselben Faktoren wie ASML und ASM International: Gewinnmitnahmen nach dem Montag, Sorgen um die KI-Investitionen und Vorsicht vor den US-Inflationsdaten. Hinzu kommt: Schon vor den Q3-Zahlen im Oktober hatte die Aktie binnen eines Quartals rund 35 Prozent verloren.
Gewinnmitnahmen
Nach der Rally zum Wochenstart verkaufen Anleger die zuletzt erholten Chipwerte wieder.
Flacher Umsatz im vierten Quartal
Besi erwartet für das Schlussquartal einen Umsatz auf dem Niveau des dritten Quartals. Kunden wollen Lieferungen teils erst im ersten Halbjahr 2027.
Konkurrenzfrage
Anleger fragen, ob große Ausrüster wie ASML im Hybrid Bonding zum Rivalen werden. Besi-Chef Richard Blickman wies das zurück.
Zahlen und Ausblick
Aufträge stark, Aktie trotzdem unter Druck
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 114 Prozent auf 283,4 Millionen Euro, der Auftragseingang legte um 96 Prozent auf 342,6 Millionen Euro zu und lag über den Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn betrug 107,2 Millionen Euro. Aufträge für Hybrid Bonding verdoppelten sich in den ersten neun Monaten gegenüber dem Gesamtjahr 2025. Besi hob außerdem das Aktienrückkaufprogramm auf 100 Millionen Euro an.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Verlierer?
Gewinnmitnahmen und KI-Sorgen belasten die Chipwerte. Eine Besi-eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark fällt die Besi-Aktie?
Um 5,26 Prozent auf 147,70 Euro (Stand 14:47 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Besi-Aktie?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Handelssymbol BESI, US-Handelssymbole BESIY und BESVF.
Was erwartet Besi für das vierte Quartal?
Einen Umsatz etwa auf dem Niveau des dritten Quartals, mit einer Schwankung von bis zu fünf Prozent.
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