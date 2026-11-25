Erst 155, dann 142, jetzt unter 140 Euro: Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries; ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) gehört am Mittwochmorgen wieder zu den AEX Verlierern. Im frühen Amsterdamer Handel verliert die Besi-Aktie 1,79 Prozent auf 139,65 Euro (Stand 09:29 Uhr). Am Dienstag war sie mit minus 8,79 Prozent der schwächste Wert im AEX. Seit dem Montagsschluss bei 155,90 Euro steht ein Minus von gut 10 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.
Besi-Aktie AEX Verlierer: Minus 1,8 Prozent – unter 140 Euro, der KI-Kater hält an
Die Besi-Aktie ist AEX Verlierer: minus 1,79 Prozent auf 139,65 Euro. Nach dem Absturz vom Dienstag fällt BE Semiconductor weiter. Die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Besi-Aktie: Asien verlängert den Ausverkauf
Die Besi-Aktie fällt weiter, weil der Chip-Ausverkauf über Nacht an Tempo gewonnen hat.
Der Philadelphia Semiconductor Index verlor am Dienstag 7,9 Prozent. In Asien gaben am Mittwoch vor allem die chiplastigen Märkte nach: Südkoreas Kospi fiel um 3,7 Prozent, Taiwan lag zeitweise mehr als 5 Prozent im Minus. In Amsterdam verloren ASM International, Besi und ASML kurz nach Handelsbeginn bis zu 2,5 Prozent. Besi hielt sich diesmal etwas besser als ASM International, nachdem die Aktie am Dienstag am stärksten gefallen war.
KI-Zweifel
Der erneute Ausverkauf von US-Technologiewerten stellt die Erholung vom Montag infrage.
US-Zollpläne
Neue Zölle gegen 16 Handelspartner, darunter China und die EU, stehen im Raum. Chipmärkte reagierten besonders empfindlich.
Nasdaq-Futures im Minus
Die Terminkontrakte lagen vor Handelsbeginn mehr als 2 Prozent tiefer.
Hohe Schwankung
Besi bewegt sich stärker als der Sektor, nach oben wie nach unten.
Zahlen und Ausblick
Starke Aufträge, flacher Ausblick
Besi hatte im Oktober starke Zahlen geliefert. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 114 Prozent auf 283,4 Millionen Euro, der Auftragseingang um 96 Prozent auf 342,6 Millionen Euro. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz auf dem Niveau des dritten Quartals. Das Aktienrückkaufprogramm wurde auf 100 Millionen Euro aufgestockt.
Häufige Fragen zur Besi-Aktie
Warum ist die Besi-Aktie heute AEX Verlierer?
Chipwerte sind in New York und Asien erneut eingebrochen. Dazu kommen Sorgen wegen neuer US-Zölle. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark fällt die Besi-Aktie?
Um 1,79 Prozent auf 139,65 Euro (Stand 09:29 Uhr, Amsterdam).
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Besi-Aktie?
ISIN NL0012866412, WKN A2JLD1, Handelssymbol BESI, US-Handelssymbole BESIY und BESVF.
Wie viel hat die Besi-Aktie seit Montag verloren?
Gut 10 Prozent, gemessen am Montagsschluss von 155,90 Euro.
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