Erst 155, dann 142, jetzt unter 140 Euro: Die Besi-Aktie (BE Semiconductor Industries; ISIN: NL0012866412, WKN: A2JLD1, Handelssymbol: BESI, US-Handelssymbole: BESIY und BESVF) gehört am Mittwochmorgen wieder zu den AEX Verlierern. Im frühen Amsterdamer Handel verliert die Besi-Aktie 1,79 Prozent auf 139,65 Euro (Stand 09:29 Uhr). Am Dienstag war sie mit minus 8,79 Prozent der schwächste Wert im AEX. Seit dem Montagsschluss bei 155,90 Euro steht ein Minus von gut 10 Prozent. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht.