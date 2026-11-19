Die Kasse ist weiter das markanteste Merkmal: 352,3 Milliarden US-Dollar in Cash und Staatsanleihen zum 30. September, nach 359,2 Milliarden Ende Juni und 373,5 Milliarden Ende März. Der Rückgang geht auch auf Aktienrückkäufe zurück: 9,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal, 14,4 Milliarden in den ersten neun Monaten bei durchschnittlich rund 500 Dollar je B-Aktie. Zur Bewertung nennt StockAnalysis (Stand 13.11.) ein KGV auf Basis der letzten Gewinne von 16,6, ein erwartetes KGV von 25,6 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,65 bei einem Buchwert von 357,61 US-Dollar je Aktie. Andere Seiten nennen deutlich niedrigere Werte ohne Beleg; die Redaktion verwendet sie nicht.

Für den Vergleich liegen nur Teilwerte vor: Markel kommt laut StockAnalysis (26.10.) auf ein KGV von 10,3 und ein erwartetes von 16,4, Chubb (27.10.) auf 12,4 und 12,3. Werte für Allianz, Munich Re und den S&P 500 fand die Redaktion nicht.