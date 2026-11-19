Die Berkshire Hathaway Aktie (ISIN: US0846707026, FSE: BRYN, NYSE: BRK.B) hat in den vergangenen Tagen Rekorde markiert: Am 13. November schloss die Klasse-B-Aktie laut StockAnalysis bei 592,94 US-Dollar, drei Tage später bei 592,85 US-Dollar (-0,02 Prozent). Ein Schlusskurs vom 18. November lag der Redaktion nicht vor; die Angaben in dieser Berkshire Hathaway Aktienanalyse beziehen sich deshalb auf den 16. November. Im Mittelpunkt steht das Aktiendepot, das Berkshire am 16. November für das dritte Quartal offenlegte: Unter Greg Abel, der seit Jahresbeginn CEO ist, sinken die Bestände an Bankaktien. Die Frage lautet, wie viel Kurspotenzial die Berkshire Aktie nach dem Lauf noch hat.
Berkshire Hathaway Aktienanalyse: Abel stößt Bankaktien ab und hält 352 Milliarden Dollar Cash - Wie viel Rekord steckt noch in der Berkshire Aktie?
Die Berkshire Hathaway Aktie stand zuletzt nahe ihrem Rekord. Das neue 13F-Depot unter CEO Greg Abel zeigt Verkäufe bei Bank of America und Capital One. Die Berkshire Aktienanalyse zeigt Zahlen, Konsens, Charttechnik und die Szenarien der Berkshire Aktienprognose.
Steckbrief
- Unternehmen
- Berkshire Hathaway Inc.
- ISIN (Klasse B)
- US0846707026
- Ticker
- BRK.B (NYSE)
- 52-Wochen-Spanne
- 464,01 bis 596,92 US-Dollar
- CEO
- Greg Abel (seit 01.01.2026)
Stand: 16.11.2026, NYSE-Schlusskurs; Kennzahlen laut Quellen im Text
Was hat Berkshire im Depot verändert?
Der 13F-Bestand an US-Aktien summierte sich zum Stichtag 30. September auf 304,2 Milliarden US-Dollar. Netto wurde nur wenig bewegt: Laut Morningstar standen Verkäufe von 2,8 Milliarden Dollar Käufen von 2,4 Milliarden gegenüber, ein Nettoverkauf von 426 Millionen. Auffällig ist die Richtung. Berkshire trennte sich von Teilen der Bankenwerte, kaufte dafür Immobilien- und Reisewerte sowie einen neuen Börsenneuling.
|Position
|Bewegung
|Wert ca.
|Bank of America
|-5,7% (27,5 Mio. Aktien)
|1,5 Mrd. USD verkauft
|Capital One
|-62% im Quartal
|357 Mio. USD verkauft
|VeriSign
|-34%
|820 Mio. USD verkauft
|Lennar (Klasse A)
|+12,9 Mio. Aktien, Bestand fast verdoppelt
|1,1 Mrd. USD gekauft
|Bending Spoons (neu)
|20,7 Mio. Aktien
|645-689 Mio. USD gekauft
|Delta Air Lines
|+12% (7,1 Mio. Aktien)
|630 Mio. USD gekauft
Positionswerte in Milliarden und Millionen US-Dollar, gerundet. Die Angaben zu Bending Spoons weichen zwischen Quellen ab (645 vs. 689 Mio. USD).
Quelle: Morningstar, wallstreet-online, Daily Hodl, The Motley Fool (16.–18.11.2026)
Capital One hat Berkshire seit Ende März von 7,15 auf 1,15 Millionen Aktien reduziert (–83,9 Prozent, Daily Hodl). Der Apple-Bestand blieb zum zweiten Mal in Folge unverändert bei 227,9 Millionen Aktien, rund 25 Prozent des Depots. Die Redaktion weist darauf hin: Die Quellen Reuters, CNBC und Bloomberg konnten nicht direkt abgerufen werden; die Daten stützen sich auf Morningstar, wallstreet-online, Daily Hodl und Fool.
Das Geschäftsmodell: Wovon lebt die Berkshire Aktie?
Berkshire ist Versicherer, Eisenbahn-, Energie- und Industriekonzern sowie Anlagegesellschaft. Das Rückgrat bilden Versicherungen wie Geico, deren Prämien als „Float“ (rund 178,5 Milliarden US-Dollar) zwischenzeitlich investiert werden. Hinzu kommen die Bahn BNSF, der Energieversorger Berkshire Hathaway Energy und ein Aktienportfolio. Seit Jahresbeginn lenkt Greg Abel den Konzern; Warren Buffett schrieb im September, Abel führe das Unternehmen, Howard Buffett wache über Kultur und Werte.
Wie sehen Zahlen und Bewertung der Berkshire Aktie aus?
Die Zahlen zum dritten Quartal (7. November) zeigten ein gemischtes Bild. Das operative Ergebnis sank um 5,8 Prozent auf 12,7 Milliarden US-Dollar, das Nettoergebnis um 28 Prozent auf 22,1 Milliarden, der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 105,6 Milliarden. Der Gewinn aus dem Versicherungsgeschäft (Underwriting) fiel um 43 Prozent auf 1,35 Milliarden, die Schadenquote bei Geico stieg von 71,5 auf 76,6 Prozent. BNSF legte um 19 Prozent auf 1,73 Milliarden zu, Energie auf 1,61 Milliarden nach 1,49.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|105,6 Mrd. USD
|+11%
|Operatives Ergebnis
|12,7 Mrd. USD
|-5,8% (Vorjahr 13,5 Mrd.)
|Nettoergebnis
|22,1 Mrd. USD
|-28%
|Versicherungs-Underwriting
|1,35 Mrd. USD
|-43%
|BNSF-Ergebnis
|1,73 Mrd. USD
|+19%
Vorjahreszahlen nur, wo die Quellen sie nennen.
Quelle: StockAnalysis, StockTitan (Berichte vom 7.11.2026)
Die Kasse ist weiter das markanteste Merkmal: 352,3 Milliarden US-Dollar in Cash und Staatsanleihen zum 30. September, nach 359,2 Milliarden Ende Juni und 373,5 Milliarden Ende März. Der Rückgang geht auch auf Aktienrückkäufe zurück: 9,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal, 14,4 Milliarden in den ersten neun Monaten bei durchschnittlich rund 500 Dollar je B-Aktie. Zur Bewertung nennt StockAnalysis (Stand 13.11.) ein KGV auf Basis der letzten Gewinne von 16,6, ein erwartetes KGV von 25,6 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,65 bei einem Buchwert von 357,61 US-Dollar je Aktie. Andere Seiten nennen deutlich niedrigere Werte ohne Beleg; die Redaktion verwendet sie nicht.
Für den Vergleich liegen nur Teilwerte vor: Markel kommt laut StockAnalysis (26.10.) auf ein KGV von 10,3 und ein erwartetes von 16,4, Chubb (27.10.) auf 12,4 und 12,3. Werte für Allianz, Munich Re und den S&P 500 fand die Redaktion nicht.
Was sagen Analysten zur Berkshire Aktienprognose?
Laut StockAnalysis (16.11.2026) lautet der Konsens von vier Analysten „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel beträgt 564,67 US-Dollar und liegt damit rund 4,75 Prozent unter dem Kurs. Einzelne Rating-Änderungen im November fand die Redaktion nicht, ältere Angaben (etwa UBS mit 597 Dollar im August 2025) sind überholt. Die schmale Analystenbasis spricht dafür, den Konsens vorsichtig zu lesen; er ist eine Meinung Dritter und keine Aussage der Redaktion.
|Kennzahl
|Wert
|Konsens
|Kaufen
|Zahl der Analysten
|4
|Durchschnittliches Kursziel
|564,67 US-Dollar
|Abstand zum Kurs
|rund -4,75%
Nur vier Analysten, entsprechend begrenzt aussagekräftig.
Quelle: StockAnalysis, 16.11.2026
Was sagt die Charttechnik zur Berkshire Aktie?
Die Berkshire Aktie notiert über ihren beiden Durchschnittslinien: Laut StockAnalysis (13.11.) liegt die 50-Tage-Linie bei 529,66 und die 200-Tage-Linie bei 500,43 US-Dollar. Der RSI stand bei 80,9 und damit im überkauften Bereich. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 596,92 US-Dollar, nur 0,7 Prozent über dem letzten belegten Kurs. Belegte Unterstützungs- und Widerstandsmarken liegen der Redaktion nicht vor.
Wie sieht die Berkshire Aktienprognose in den Szenarien aus?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden drei Lesarten diskutiert: Erstens, dass Abel das Portfolio schrittweise konzentriert und mit der Kasse eine größere Übernahme vorbereitet; zweitens, dass der Konzern wegen hoher Bewertungen weiter Cash hortet und Rückkäufe fortsetzt; drittens, dass die Versicherungsmargen unter Druck bleiben und das operative Ergebnis weiter schrumpft. Morningstar beschreibt, Abel konzentriere das Depot schneller als erwartet, der Fool zählt den dritten Umbau in Folge. Diese Lesarten sind Wiedergaben, keine Prognosen der Redaktion.
Was beobachten Anleger bei der Berkshire Aktie jetzt?
Wichtig sind die Fortsetzung der Rückkäufe, die Entwicklung der Schadenquote bei Geico, der Umgang mit der Kasse und das nächste 13F-Depot für das vierte Quartal. Termine für Q4-Zahlen und Hauptversammlung fanden sich in den geprüften Quellen nicht.
FAQ: Häufige Fragen zur Berkshire Aktie
Was hat Berkshire im dritten Quartal verkauft? Laut 13F unter anderem Bank of America (rund 1,5 Milliarden Dollar), Capital One (–62 Prozent) und VeriSign (–34 Prozent).
Wie hoch ist die Kasse von Berkshire? 352,3 Milliarden US-Dollar in Cash und Staatsanleihen zum 30.09.2026.
Was ist die Berkshire Aktienprognose der Analysten? Laut StockAnalysis (16.11.2026) liegt der Konsens bei „Kaufen“ mit einem durchschnittlichen Kursziel von 564,67 US-Dollar; die Basis sind nur vier Analysten.
Wer führt Berkshire? Greg Abel ist seit dem 1. Januar 2026 CEO.
Zahlt die Berkshire Aktie Dividende? Berkshire zahlt traditionell keine Dividende; die Redaktion hat dazu für diesen Artikel keine neue Quelle geprüft.
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