Die Berkshire Hathaway Aktie erlebt unter dem neuen Konzernchef Greg Abel einen Kurswechsel bei der Kapitalverwendung. Im dritten Quartal ließ Abel eigene Aktien für 9,6 Milliarden Dollar zurückkaufen – ein Rekord für ein einzelnes Quartal. Im Oktober kamen Berichten zufolge weitere rund zwei Milliarden Dollar hinzu. Trotzdem sitzt Berkshire weiterhin auf Barmitteln und Schatzwechseln von 377,4 Milliarden Dollar.
Berkshire Hathaway Aktie: Rekord-Rückkauf unter Greg Abel, 377 Milliarden Cash – bricht der Buffett-Nachfolger mit alten Regeln?
Buffett kaufte über sechs Quartale keine einzige eigene Aktie, sein Nachfolger investiert Milliarden in den eigenen Konzern. Was der neue Kurs für die Berkshire Hathaway Aktie bedeutet.
Der Kurswechsel
Abel kauft, wo Buffett wartete
Der Unterschied zu seinem Vorgänger ist deutlich: Warren Buffett hatte in seinen letzten sechs Quartalen als Vorstandschef keine einzige eigene Aktie zurückgekauft. Abel begründet die Käufe damit, dass der Kurs unter dem inneren Wert liege. Am Aktienmarkt hielt er sich dagegen zurück und verkaufte netto Beteiligungen über 426 Millionen Dollar. Größere Investitionen flossen stattdessen in Übernahmen wie die Chemiesparte von Occidental Petroleum und den Hausbauer Taylor Morrison.
Die Schwachstelle
Versicherungen drücken den Gewinn
Operativ lief das Quartal weniger rund: Der Betriebsgewinn sank um 5,8 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar, der versicherungstechnische Gewinn brach um fast 43 Prozent ein, belastet vor allem durch den Autoversicherer Geico. Die Börse honoriert dennoch den neuen Kurs: Seit Ende September legte die A-Aktie um fast 15 Prozent zu. Nach dem Anstieg sollen die Rückkäufe Medienberichten zufolge zuletzt pausiert haben – ein Zeichen, dass Abel weiter auf den Preis achtet.
Greg Abel zeigt, dass er den riesigen Geldberg aktiv einsetzen will – aber nur zum richtigen Preis. Die Pause nach dem Kursanstieg ist dafür das deutlichste Signal.
Häufige Fragen zur Berkshire Hathaway Aktie
Wie viele eigene Aktien hat Berkshire zurückgekauft?
Im dritten Quartal für 9,6 Milliarden Dollar, in den ersten neun Monaten insgesamt für rund 14,4 Milliarden Dollar.
Wie viel Geld hat Berkshire auf der hohen Kante?
Barmittel und Schatzwechsel summierten sich Ende September auf 377,4 Milliarden Dollar.
Warum ist der Gewinn gesunken?
Vor allem wegen schwächerer Versicherungserträge, insbesondere beim Autoversicherer Geico.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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