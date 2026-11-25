Wie viele eigene Aktien hat Berkshire zurückgekauft?

Im dritten Quartal für 9,6 Milliarden Dollar, in den ersten neun Monaten insgesamt für rund 14,4 Milliarden Dollar.

Wie viel Geld hat Berkshire auf der hohen Kante?

Barmittel und Schatzwechsel summierten sich Ende September auf 377,4 Milliarden Dollar.

Warum ist der Gewinn gesunken?

Vor allem wegen schwächerer Versicherungserträge, insbesondere beim Autoversicherer Geico.