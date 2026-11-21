Die Berkshire Hathaway Aktie (B-Aktie, ISIN: US0846707026, WKN: A0YJQ2, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: BRYN, US-Handelssymbol: BRK.B, NYSE) hat am Freitag, 20. November 2026, bei 570,00 Dollar geschlossen, ein Minus von 0,36 Prozent. Die A-Aktie kostete zum Schluss 855.000 Dollar. Mit einem Börsenwert von rund 1,2 Billionen Dollar bleibt die Holding eines der wertvollsten Unternehmen der Welt.
Berkshire Hathaway Aktie: Abel räumt das Depot um, Argus stuft ab – verliert die Buffett-Festung ihren Glanz?
Die Berkshire Hathaway Aktie war 2026 der sichere Hafen schlechthin. Jetzt zeigt die erste Depotmeldung unter Greg Abel radikale Umbauten, und ein Analysehaus stuft wegen der Bewertung ab. Die Aktie verliert in der Woche knapp 4 Prozent. Was Anleger über den neuen Kurs wissen müssen.
Die Woche
Rückzug vom Drei-Monats-Hoch
Noch am Montag notierte die Berkshire Hathaway Aktie nahe ihrem Drei-Monats-Hoch bei knapp 593 Dollar. Danach ging es jeden Tag abwärts, am deutlichsten am Mittwoch mit gut 2 Prozent Minus. Nach eigener Rechnung verlor die B-Aktie in der Woche rund 3,9 Prozent. Im Vergleich zu Technologiewerten ist das wenig – und seit Jahresbeginn steht weiterhin ein Plus von rund 14 Prozent, während die Nasdaq 100 kaum vorankam.
Neuer Chef, neues Depot
Greg Abel räumt schneller auf als erwartet
Am 16. November legte Berkshire seine Depotmeldung für das dritte Quartal vor. Sie zeigt erstmals deutlich die Handschrift von Greg Abel, der zu Jahresbeginn Warren Buffett als Vorstandschef abgelöst hat. Buffett bleibt Verwaltungsratschef. Die auffälligste Wette: Berkshire hat seinen Bestand am Hausbauer Lennar fast verdoppelt, die Position ist nun rund 2,1 Milliarden Dollar wert. Neu im Depot ist eine Beteiligung von 689 Millionen Dollar am frisch an die Börse gegangenen Software-Unternehmen Bending Spoons.
Gleichzeitig wurde verkauft. Die Position an der Bank of America schrumpfte um 5,7 Prozent, VeriSign um 34 Prozent, Capital One sogar um 62 Prozent, Kroger um 10 Prozent. Die Analysten von Morningstar hatten erwartet, dass Abel das Depot auf weniger, größere Positionen konzentriert – sie zeigten sich überrascht, wie schnell das geschieht. Die größten Positionen bleiben Apple, American Express und Coca-Cola.
Zudem setzt Berkshire auf die eigene Aktie: Im dritten Quartal kaufte der Konzern laut Berichten eigene Aktien für rund 9,6 Milliarden Dollar zurück. Einordnung der Redaktion: Rückkäufe tätigte schon Buffett nur, wenn er die Aktie für unterbewertet hielt. Dass Abel in diesem Umfang zugreift, ist ein klares Signal des Managements.
Analysten
Argus: zu teuer für einen Kauf
Am Freitag stufte das Analysehaus Argus die Berkshire Hathaway Aktie von „Buy“ auf „Hold“ ab. Begründung ist die Bewertung: Nach dem starken Lauf als sicherer Hafen in der Tech-Krise sei viel eingepreist. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Ausblick
Die Berkshire Hathaway Aktie im Abel-Test
Für Anleger wird das erste volle Jahr unter Greg Abel zur Bewährungsprobe. Die Berkshire Hathaway Aktie dürfte weiter vom Ruf als Krisenanker profitieren, solange Technologiewerte schwanken. Ob Abels neue Wetten aufgehen, zeigt sich aber erst über mehrere Quartale.
FAQ
Häufige Fragen zur Berkshire Hathaway Aktie
Wer führt Berkshire Hathaway?
Greg Abel ist seit dem 1. Januar 2026 Vorstandschef, Warren Buffett bleibt Verwaltungsratschef.
Was hat Berkshire im dritten Quartal gekauft?
Berkshire hat die Lennar-Position fast verdoppelt und neu in Bending Spoons investiert. Verkauft wurden unter anderem Anteile an Bank of America, VeriSign und Capital One.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Berkshire Hathaway Aktie?
B-Aktie: ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol in Deutschland BRYN, US-Handelssymbol BRK.B (NYSE).
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