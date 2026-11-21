Noch am Montag notierte die Berkshire Hathaway Aktie nahe ihrem Drei-Monats-Hoch bei knapp 593 Dollar. Danach ging es jeden Tag abwärts, am deutlichsten am Mittwoch mit gut 2 Prozent Minus. Nach eigener Rechnung verlor die B-Aktie in der Woche rund 3,9 Prozent. Im Vergleich zu Technologiewerten ist das wenig – und seit Jahresbeginn steht weiterhin ein Plus von rund 14 Prozent, während die Nasdaq 100 kaum vorankam.