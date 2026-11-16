Während die Technologiewerte unter dem Nvidia-Beben ächzen, feiert eine Aktie Rekord um Rekord, die nicht für KI, sondern für Geduld steht. Die Berkshire-Aktie hat zuletzt viermal in Folge auf einem Allzeithoch geschlossen und seit Anfang Oktober rund 19 Prozent zugelegt – im selben Zeitraum gab der S&P 500 leicht nach. Heute Abend nach US-Börsenschluss muss Berkshire Hathaway seine 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht schicken. Sie zeigt, welche US-Aktien der Konzern Ende September hielt. Es ist die dritte Depot-Liste unter Greg Abel, der Anfang des Jahres die Nachfolge von Warren Buffett als Vorstandschef angetreten hat – und die Wall Street sucht darin nach einer Antwort: Wohin steuert der neue Chef das 335-Milliarden-Dollar-Portfolio?
Berkshire-Aktie auf Rekordjagd: Heute Abend kommt Greg Abels Depot-Liste – was hat der Buffett-Erbe gekauft?
Vier Rekordschlüsse in Folge, fast 20 Prozent Plus seit Oktober: Die Berkshire-Aktie ist zur Fluchtburg vor dem KI-Beben geworden. Heute Abend muss Berkshire Hathaway die 13F-Meldung zum dritten Quartal einreichen – der erste große Blick in das Depot unter Greg Abel seit dem Sommer. Die große Top-Story: was Anleger erwarten, was mit Apple, Alphabet und Bank of America passiert und warum 357 Milliarden Dollar Cash das eigentliche Signal sind.
Die Fluchtburg
Warum Anleger in die Berkshire-Aktie vor dem KI-Sturm fliehen
Die Rally hat einen klaren Hintergrund. Nach dem Rücktritt von Jensen Huang verlor die Nvidia-Aktie in der vergangenen Woche rund 13 Prozent, viele Technologiewerte gerieten ins Rutschen. Anleger suchten Schutz – und fanden ihn in einem Konzern, der Eisenbahnen, Versicherungen, Energieversorger und Konsummarken besitzt und auf einem Berg Bargeld sitzt. Die Berkshire-Aktie wird an der Wall Street inzwischen wie eine Versicherung gegen eine geplatzte KI-Blase gehandelt.
Die Spurensuche
Was die 13F-Meldung verraten dürfte
Einige Hinweise liefert bereits der Quartalsbericht. Berkshire war im dritten Quartal unter dem Strich Verkäufer von Aktien – allerdings in deutlich kleinerem Umfang als zu Jahresbeginn.
Im dritten Quartal kaufte Berkshire Aktien für rund 2,4 Milliarden Dollar und verkaufte für rund 2,8 Milliarden Dollar. Im ersten Quartal waren es noch Käufe von 15,9 und Verkäufe von 24,1 Milliarden Dollar gewesen. Das Finanzmagazin Barron's rechnet damit, dass die 13F-Meldung den neunten Quartalsverkauf in Folge bei Bank of America zeigt – geschätzt 30 bis 40 Millionen Aktien. Zugleich gibt es Hinweise auf weitere Käufe bei Alphabet. Gewissheit bringt erst die Meldung heute Abend.
Apple: das Schwergewicht bleibt im Fokus
Mit rund 22 Prozent des Portfolios ist Apple die größte Position. Die Aktie wird mit etwa dem 38-Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, bei rund 6 Prozent erwartetem Gewinnwachstum. Ob Abel die Position weiter verkleinert, ist eine der spannendsten Fragen.
Alphabet: Abels große Wette
Im zweiten Quartal erhöhte Berkshire die Zahl der Alphabet-Aktien um 45 Prozent. Die Google-Mutter wurde damit zur viertgrößten Position mit 9,4 Prozent des Portfolios. Ein weiterer Zukauf wäre das klarste Signal für Abels eigene Handschrift.
Bank of America: der langsame Abschied
Die Position ist von gut einer Milliarde auf rund 483 Millionen Aktien geschrumpft. Ein weiterer Verkauf würde den Trend fortsetzen.
American Express und Coca-Cola: die Konstanten
Zusammen machen sie rund 28 Prozent des Portfolios aus. Hier rechnet kaum jemand mit Bewegung.
Die fünf größten Positionen – Apple, American Express, Coca-Cola, Alphabet und Bank of America – machen rund 65 Prozent des Portfolios aus. Wer die Berkshire-Aktie kauft, kauft damit zu einem guten Teil auch diese fünf Werte mit.
Das große Bild
357 Milliarden Dollar Cash: die Wette auf den nächsten Crash?
Das eigentliche Signal steckt nicht in einzelnen Aktien, sondern in der Bilanz. Berkshire sitzt auf 356,9 Milliarden Dollar an Barmitteln – eine Summe, die den Börsenwert der meisten DAX-Konzerne um ein Vielfaches übersteigt. Statt auf großer Einkaufstour zu gehen, kauft Abel vor allem eigene Aktien: 9,6 Milliarden Dollar im dritten Quartal, 14,4 Milliarden seit Jahresbeginn und laut Kingswell weitere rund 2 Milliarden in den ersten Oktoberwochen. Operativ zeigt sich ein gemischtes Bild: Der operative Gewinn sank um 5,8 Prozent auf 12,7 Milliarden Dollar, weil das Versicherungsgeschäft deutlich weniger verdiente. Die Eisenbahn BNSF steigerte ihren Gewinn dagegen um gut 19 Prozent.
Für Anleger ist das eine doppelte Botschaft. Einerseits signalisieren die Rückkäufe, dass das Management die Berkshire-Aktie für unterbewertet hält. Andererseits zeigt der Cashberg, dass Abel am Markt derzeit wenig findet, was ihm günstig genug erscheint. Genau diese Vorsicht macht die Berkshire-Aktie in nervösen Phasen attraktiv – und sie ist der Grund, warum viele Investoren die heutige Depot-Liste als Stimmungsbarometer für den gesamten Markt lesen.
Häufige Fragen zur Berkshire-Aktie
Was ist eine 13F-Meldung?
Große US-Investoren müssen 45 Tage nach Quartalsende melden, welche US-Aktien sie halten. Berkshire Hathaway reicht die Meldung zum 30. September voraussichtlich heute nach US-Börsenschluss ein. Sie zeigt Bestände, aber keine Kaufzeitpunkte oder Preise.
Wer leitet Berkshire Hathaway?
Greg Abel ist seit Jahresbeginn Vorstandschef. Warren Buffett hat die Konzernführung zum Jahresende 2025 abgegeben.
Warum steigt die Berkshire-Aktie?
Anleger suchen nach dem Kursrutsch bei KI-Werten Sicherheit. Die hohe Barreserve, die breite Aufstellung und die Aktienrückkäufe gelten als Puffer in unruhigen Zeiten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.