Berkshire-Aktie auf Rekordjagd: Heute Abend kommt Greg Abels Depot-Liste – was hat der Buffett-Erbe gekauft?

Während die Technologiewerte unter dem Nvidia-Beben ächzen, feiert eine Aktie Rekord um Rekord, die nicht für KI, sondern für Geduld steht. Die Berkshire-Aktie hat zuletzt viermal in Folge auf einem Allzeithoch geschlossen und seit Anfang Oktober rund 19 Prozent zugelegt – im selben Zeitraum gab der S&P 500 leicht nach. Heute Abend nach US-Börsenschluss muss Berkshire Hathaway seine 13F-Meldung an die US-Börsenaufsicht schicken. Sie zeigt, welche US-Aktien der Konzern Ende September hielt. Es ist die dritte Depot-Liste unter Greg Abel, der Anfang des Jahres die Nachfolge von Warren Buffett als Vorstandschef angetreten hat – und die Wall Street sucht darin nach einer Antwort: Wohin steuert der neue Chef das 335-Milliarden-Dollar-Portfolio?