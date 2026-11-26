So schnell kann es an Chinas Technologiebörse gehen: Am Dienstag stieg die Beijing Longruan Technologies Aktie (Handelssymbol Shanghai: 688078) um knapp 20 Prozent ans Tageslimit. Am Donnerstag ist sie mit minus 10,21 Prozent auf 24,80 Yuan der größte SSE Composite Verlierer des Tages. Der Kurs liegt damit wieder nahe dem Niveau von vor dem Sprung. Der SSE Composite selbst schloss bei 3.476,88 Punkten kaum verändert.
Beijing Longruan Technologies Aktie SSE Composite Verlierer: Zwei Tage nach dem 20-Prozent-Sprung – der Gewinn ist wieder weg
Die Beijing Longruan Technologies Aktie ist der größte SSE Composite Verlierer des Tages: minus 10,21 Prozent auf 24,80 Yuan. Erst am Dienstag war der Spezialist für Bergwerkssoftware um knapp 20 Prozent gestiegen. Die Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und die Lage im Geschäft.
Die Gründe
Erst das Limit, dann die Gewinnmitnahmen
Eine Unternehmensmeldung, die den Kursverlust erklärt, gab es nicht. Die Erklärung liegt im Verlauf der Woche. Am Dienstag hatten kurzfristig orientierte Anleger die Aktie auf 29,06 Yuan getrieben. Chinesische Portale nannten als Argumente das junge Geschäft mit Künstlicher Intelligenz für Geodaten und die Digitalisierung von Bergwerken. Wer an diesem Tag kaufte, verkaufte offenbar schnell wieder. Hinzu kam ein schwacher Tag für die Branche: Softwareentwickler verloren im Schnitt 1,74 Prozent, der Technologieindex STAR 50 gab 1,36 Prozent nach.
Schnelles Geld zieht ab
Nach einem Limit-Tag folgen in China häufig Verkäufe, sobald der Schwung nachlässt.
Software unter Druck
Die Branche liegt auf Sicht von 30 Tagen fast 19 Prozent im Minus.
Kleiner Wert, große Ausschläge
Am STAR Market sind Tagesbewegungen bis 20 Prozent erlaubt.
Einordnung
Das Kerngeschäft leidet unter der Kohlekrise
Beijing Longruan Technologies entwickelt Software für die Planung und Steuerung von Bergwerken, vor allem für Chinas Kohleindustrie. Genau dort klemmt es. Für 2025 hatte das Unternehmen einen Verlust von 49 bis 60 Millionen Yuan angekündigt. Die Begründung: Die Kohlebranche steckt in einer Schwächephase, Kunden investieren zurückhaltender in digitale Bergwerke, neue Aufträge blieben unter den Erwartungen und der Preiswettbewerb drückt die Marge. Auch auf Sicht der letzten zwölf Monate schreibt das Unternehmen Verluste.
Häufige Fragen zur Beijing Longruan Technologies Aktie
Warum ist die Beijing Longruan Technologies Aktie heute SSE Composite Verlierer?
Nach dem Sprung um knapp 20 Prozent am Dienstag nahmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie fiel um 10,21 Prozent auf 24,80 Yuan.
Was macht Beijing Longruan Technologies?
Das Unternehmen liefert Software und digitale Lösungen für Bergwerke sowie Anwendungen für Geodaten.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688078.
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