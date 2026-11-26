Warum ist die Beijing Longruan Technologies Aktie heute SSE Composite Verlierer?

Nach dem Sprung um knapp 20 Prozent am Dienstag nahmen Anleger Gewinne mit. Die Aktie fiel um 10,21 Prozent auf 24,80 Yuan.

Was macht Beijing Longruan Technologies?

Das Unternehmen liefert Software und digitale Lösungen für Bergwerke sowie Anwendungen für Geodaten.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange im Segment STAR Market unter der Nummer 688078.