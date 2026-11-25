Die Wirtschaft wuchs in den vergangenen Wochen in den meisten Landesteilen mit leichtem bis moderatem Tempo. Die Beschäftigung nahm unter dem Strich leicht zu, Berichte über Entlassungen gab es kaum. Die Preise stiegen insgesamt moderat, so wie im Vorbericht. Die befragten Unternehmen rechnen damit, dass sowohl ihre Kosten als auch ihre Verkaufspreise in den kommenden Monaten weiter steigen.

Das ist nicht das Bild einer Wirtschaft, die auf die bisherigen Zinserhöhungen mit einer deutlichen Abkühlung reagiert. Es ist das Bild einer Wirtschaft, die weiterläuft – mit hartnäckigem Preisauftrieb.