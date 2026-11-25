Zahlen lügen nicht, aber sie erzählen auch nicht alles. Deshalb fragt die US-Notenbank achtmal im Jahr direkt bei Unternehmen nach. Das Ergebnis ist das Beige Book, ein Stimmungsbericht aus den zwölf Notenbankbezirken. Die letzte Ausgabe des Jahres erschien am Mittwoch um 20:00 Uhr deutscher Zeit – wenige Stunden nach einer Inflationszahl von 3,8 Prozent und einem auf 4,3 Prozent hochrevidierten Wachstum. Der Bericht fügt diesem Bild die Sicht der Praxis hinzu. Und die spricht dieselbe Sprache.
Beige Book der Fed: Löhne ziehen an, Kosten steigen schneller als die Preise – das letzte Puzzleteil vor der Zinserhöhung
Zwei Wochen vor dem Zinsentscheid hat die US-Notenbank ihren Konjunkturbericht vorgelegt. Acht der zwölf Fed-Bezirke melden leichtes bis moderates Wachstum, die Löhne steigen nun „moderat“ statt „verhalten“, und die Unternehmen erwarten weiter steigende Kosten und Preise. Was im Beige Book steht, was es für den 9. Dezember bedeutet und welche Branchen unter Margendruck geraten.
Die Kernaussagen
Wachstum hält, der Preisdruck auch
Die Wirtschaft wuchs in den vergangenen Wochen in den meisten Landesteilen mit leichtem bis moderatem Tempo. Die Beschäftigung nahm unter dem Strich leicht zu, Berichte über Entlassungen gab es kaum. Die Preise stiegen insgesamt moderat, so wie im Vorbericht. Die befragten Unternehmen rechnen damit, dass sowohl ihre Kosten als auch ihre Verkaufspreise in den kommenden Monaten weiter steigen.
Das ist nicht das Bild einer Wirtschaft, die auf die bisherigen Zinserhöhungen mit einer deutlichen Abkühlung reagiert. Es ist das Bild einer Wirtschaft, die weiterläuft – mit hartnäckigem Preisauftrieb.
Das wichtigste Wort
Von „verhalten“ zu „moderat“: warum die Löhne jetzt zählen
Im Beige Book kommt es auf einzelne Adjektive an. Diesmal hat sich eines verändert, das die Notenbank besonders aufmerksam verfolgt.
Löhne und Zusatzleistungen stiegen laut Bericht in moderatem Tempo. In der vorherigen Ausgabe war noch von verhaltenen Zuwächsen die Rede. Die Abstufung klingt klein, ist aber bedeutsam: Steigende Löhne sind der Kanal, über den aus einem Energiepreisschub eine dauerhafte Inflation wird. Zusammen mit den heute gemeldeten Arbeitsmarktdaten – nur 189.000 Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe – ergibt sich ein Arbeitsmarkt, der enger ist, als es der Notenbank lieb sein kann.
Die Margen
Die Kosten steigen schneller als die Preise
Für Aktionäre steckt die brisanteste Aussage im Abschnitt zu den Preisen: Die Einkaufskosten der Unternehmen wuchsen im Allgemeinen schneller als ihre Verkaufspreise. Als Kostentreiber nennen die Befragten Energie, Zölle, Gesundheitsleistungen, Versicherungen, Technologie und Transport. Im Bau kommen steigende Preise für Material, Ausrüstung und Arbeitskräfte hinzu. Die Fähigkeit, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben, sei uneinheitlich; vielfach hinkten die Preiserhöhungen den Kosten hinterher. Ein Teil der Verbraucher gerate durch die höheren Preise zunehmend unter Druck.
Übersetzt heißt das: Margendruck. Das passt zu den heute veröffentlichten Daten, wonach sich der Zuwachs der Unternehmensgewinne im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal fast halbiert hat.
Preissetzungsmacht wird zum Trennkriterium
Unternehmen mit starken Marken oder unverzichtbaren Produkten können Kosten weitergeben. Anbieter in umkämpften Märkten mit preisbewussten Kunden können es nicht.
Der Wohnungsbau bleibt der Schwachpunkt
Die Aktivität am Wohnimmobilienmarkt schwächte sich laut Bericht ab, weil die Erschwinglichkeit die Nachfrage dämpft. Das relativiert den heutigen Sprung bei den Neubauverkäufen.
Zölle wirken bereits
Zölle werden als Kostenfaktor genannt – noch bevor die neuen Pläne der US-Regierung mit Sätzen von bis zu 20 Prozent greifen.
Die Fed
Was der Bericht für den 9. Dezember bedeutet
Das Beige Book dient dem Offenmarktausschuss als Grundlage für die Sitzung am 8. und 9. Dezember. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte war an den Terminmärkten schon vor dem Bericht nahezu vollständig eingepreist. Das Beige Book liefert keinen Grund, daran zu zweifeln: Wachstum, Beschäftigung, Löhne und Preise zeigen alle in dieselbe Richtung. Zugleich enthält es kein Alarmsignal, das zwingend für einen großen Schritt um 50 Basispunkte spräche. Der Preisanstieg wird als moderat beschrieben, nicht als beschleunigt.
Der Leitzins liegt derzeit in einer Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die Wall Street hatte am Mittwoch nach einem turbulenten Handel uneinheitlich geschlossen: Der Dow Jones gewann 0,33 Prozent auf 50.182,95 Punkte, der S&P 500 verlor 0,25 Prozent auf 7.182,78 Punkte.
Häufige Fragen zum Beige Book
Was ist das Beige Book?
Ein Konjunkturbericht der US-Notenbank, der achtmal im Jahr erscheint. Er fasst Einschätzungen von Unternehmen und Experten aus den zwölf Notenbankbezirken zusammen.
Was steht im Beige Book vom November 2026?
Acht von zwölf Bezirken melden leichtes bis moderates Wachstum. Die Beschäftigung stieg leicht, Löhne und Preise moderat. Die Unternehmen erwarten weiter steigende Kosten und Preise.
Erhöht die Fed im Dezember die Zinsen?
Die Terminmärkte halten eine Erhöhung um 25 Basispunkte am 9. Dezember für nahezu sicher. Das Beige Book stützt diese Erwartung.
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