Nivea ist eine der bekanntesten Marken Deutschlands, doch an der Börse tut sich die Beiersdorf Aktie schwer. Am 20. November schloss sie bei 79,18 Euro, auf zwölf Monate liegt sie fast 10 Prozent im Minus. Diese Aktienanalyse zeigt, wo Beiersdorf wächst, wo der Konzern schrumpft und was die Aktie dazwischen bewegt.
Beiersdorf Aktienanalyse: Nivea schrumpft weiter, die Aktie fällt unter 80 Euro – ist der Boden erreicht?
Beiersdorf verliert mit Nivea weiter Umsatz, Derma und La Prairie wachsen, die Jahresprognose steht. Die Aktie liegt auf zwölf Monate fast 10 Prozent im Minus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Beiersdorf AG
- ISIN
- DE0005200000
- WKN
- 520000
- Handelssymbol
- BEI (Xetra)
- US-Handelssymbol
- BDRFY (ADR, OTC)
- Branche
- Konsumgüter, Hautpflege
- Sitz
- Hamburg
- Aktien im Umlauf
- rund 218,1 Mio.
- Tagesspanne 20.11.2026
- 79,10 € bis 80,00 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Beiersdorf Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Konzernumsatz lag im dritten Quartal 2026 bei rund 2,36 Milliarden Euro, nominal ein Plus von 0,4 Prozent. Organisch, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, sank er um 1,3 Prozent. Nivea verlor organisch 4,9 Prozent auf nahezu 1,3 Milliarden Euro, nach minus 6,7 Prozent im zweiten Quartal. Es war das dritte Quartal in Folge mit rückläufigem Nivea-Umsatz.
Nivea: Abwärtstrend verlangsamt
Das Minus von 4,9 Prozent ist kleiner als zuvor. Sell-out wuchs laut Unternehmen, das Händlergeschäft (Sell-in) nicht. Handelsspannungen und Lagerabbau werden genannt.
Derma wächst zweistellig
Das Derma-Geschäft mit Eucerin und Aquaphor legte organisch um 10,6 Prozent zu.
La Prairie dreht
Die Luxusmarke wuchs um 8,5 Prozent, getragen von China, nach einem Minus im ersten Halbjahr.
tesa bleibt schwach
Im Klebstoffsegment schrumpfte der organische Umsatz um mehr als 4 Prozent.
Organisches Umsatzwachstum im dritten Quartal 2026
Prozent
Organisch = ohne Währungs- und Portfolioeffekte.
Quelle: Beiersdorf, Berichterstattung zu den Q3-Zahlen vom 27.10.2026
Daten als Tabelle
|Bereich
|Wachstum
|Nivea
|-4,9
|Konzern
|-1,3
|La Prairie
|+8,5
|Derma
|+10,6
Über die ersten neun Monate erzielte Beiersdorf rund 7,3 Milliarden Euro Umsatz, organisch 2,8 Prozent weniger. Für 2026 erwartet das Unternehmen einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Diese Prognose war am 3. August gesenkt worden und wurde im Oktober bestätigt.
Der Umbau
Der Nivea-Plan: Rabatte, Werbung, neue Linie
Beiersdorf verstärkt die Neuausrichtung der Marke mit einem 18-monatigen Programm, gewährt Rabatte, investiert mehr in Werbung und startet neue Linien für jüngere Käufer, etwa FACE+ in Europa. Die negativen Faktoren sollen laut Unternehmen bis Jahresende nachlassen. Für die Beiersdorf Aktie ist das der entscheidende Punkt: Gelingt die Wende bei Nivea, erholt sich das Papier, sonst bleibt Margendruck das Thema.
Bewertung
Was der Kurs von 79,18 Euro einpreist
Mit einem KGV von 18,41 und einer Dividendenrendite von 1,26 Prozent ist die Beiersdorf Aktie nach dem Rückgang weniger teuer als früher, aber nicht billig. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 17,3 Milliarden Euro. Nach den Zahlen am 27. Oktober fiel das Papier zeitweise um 4,7 Prozent auf 79,14 Euro.
Jefferies hob am 17. November das Kursziel auf 78 Euro und blieb bei „Hold“, mit Verweis auf Margenbedenken. Auch Berenberg blieb nach den Zahlen bei „Hold“. Der Markt wartet auf Belege, dass Nivea die Wende schafft.
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