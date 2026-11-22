Beiersdorf verstärkt die Neuausrichtung der Marke mit einem 18-monatigen Programm, gewährt Rabatte, investiert mehr in Werbung und startet neue Linien für jüngere Käufer, etwa FACE+ in Europa. Die negativen Faktoren sollen laut Unternehmen bis Jahresende nachlassen. Für die Beiersdorf Aktie ist das der entscheidende Punkt: Gelingt die Wende bei Nivea, erholt sich das Papier, sonst bleibt Margendruck das Thema.