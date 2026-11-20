Die Beiersdorf Aktie (ISIN: DE0005200000, FSE: BEI) notierte am Freitag, 20. November 2026, um 12:48 Uhr im Xetra-Handel bei 79,58 Euro, ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vortagsschluss von 79,02 Euro. Auf Wochensicht steht trotzdem ein Minus von rund 5 Prozent, über zwölf Monate sind es rund 9 Prozent. Neue Unternehmensmeldungen gab es am Freitag nicht. Im Fokus stehen stattdessen die Zweifel der Analysten: MPCM stufte die Aktie nach Berichten von „Kaufen“ auf „Halten“ ab, Jefferies bestätigte „Halten“ und hob das Kursziel nur leicht an.

Diese Beiersdorf Aktienanalyse ordnet ein, was hinter der Skepsis steckt. Die Zahlen für die ersten neun Monate zeigen ein zweigeteiltes Unternehmen: Derma und La Prairie wachsen, Nivea und tesa bremsen. Das Management hält an der im Sommer gesenkten Prognose fest, und die Wende bei Nivea wird erst für 2027 erwartet. Die Beiersdorf Aktienprognose hängt deshalb weniger an einem einzelnen Datum als an der Frage, wann die Marken wieder wachsen.