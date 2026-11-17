Beiersdorf aus Hamburg ist mit Marken wie Nivea, Eucerin und La Prairie einer der großen Hautpflegekonzerne. Im dritten Quartal sank der Umsatz organisch um 1,3 Prozent, bei Nivea um 4,9 Prozent.

Die Derma-Sparte wuchs dagegen um 10,6 Prozent, La Prairie um 8,5 Prozent. Die im August gesenkte Jahresprognose wurde bestätigt.