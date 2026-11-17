Warten auf die Wende bei Nivea: Jefferies-Analyst David Hayes bleibt bei „Hold“ für die Beiersdorf-Aktie und hebt das Kursziel von 74 auf 78 Euro. Zum Kurs von 82,12 Euro zum Zeitpunkt der Analyse liegt das Ziel damit rund 5 Prozent darunter.
Beiersdorf-Aktie: Nivea-Erholung erst 2027? Jefferies hebt das Ziel, bleibt aber unter dem Kurs
Jefferies-Analyst David Hayes erhöht das Kursziel für die Beiersdorf-Aktie auf 78 Euro und bleibt bei „Hold“. Eine Erholung der Marke Nivea erwartet er 2027.
Steckbrief
- Unternehmen
- Beiersdorf AG
- Handelssymbol
- BEI (Xetra)
- Analyst
- David Hayes
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 78 Euro (zuvor 74 Euro)
Stand: 16.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net)
Jefferies zur Beiersdorf-Aktie
Nivea schwächelt – Hayes setzt auf 2027
David Hayes hat seine Schätzungen an die Zahlen zum dritten Quartal angepasst.
Beiersdorf aus Hamburg ist mit Marken wie Nivea, Eucerin und La Prairie einer der großen Hautpflegekonzerne. Im dritten Quartal sank der Umsatz organisch um 1,3 Prozent, bei Nivea um 4,9 Prozent.
Die Derma-Sparte wuchs dagegen um 10,6 Prozent, La Prairie um 8,5 Prozent. Die im August gesenkte Jahresprognose wurde bestätigt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst David Hayes zu lesen ist:
Nivea-Erholung 2027
Hayes rechnet mit einer Erholung der Marke Nivea im Jahr 2027.
Lagerabbau beendet
Der Lagerabbau bei den Händlern ist laut Jefferies weitgehend abgeschlossen.
Derma als Treiber
Die medizinische Hautpflege bleibt der Wachstumstreiber.
Skepsis bei der Marge
Bei der operativen Marge bleibt Hayes skeptisch.
Ziel unter dem Kurs
Trotz der Anhebung liegt das neue Kursziel unter dem Kurs zum Analysezeitpunkt. Hayes bleibt bei seiner neutralen Einstufung.
Nivea verzeichnete im dritten Quartal bereits den dritten Rückgang in Folge.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst David Hayes. Die Bestätigung mit Kurszielanhebung erfolgte laut dpa-AFX Analyser in einer Studie vom 16.11.2026. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 78 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Beiersdorf AG (BEI): Halten, Kursziel 78,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von David Hayes, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 16.11.2026, 19:05 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:00 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:00 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: David Hayes, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.