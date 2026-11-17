Christoph Dolleschal vom Analysehaus MPCM halbiert in seiner aktuellen Beiersdorf-Aktienanalyse das Kursziel auf 85 Euro und stuft die Aktie von "buy" auf "hold" ab. Die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker: BEI) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 82,80 Euro, ein Rückgang von 0,90 Euro beziehungsweise 1,08%. Damit trifft eine deutlich vorsichtigere Analysteneinschätzung auf einen schwächeren Aktienkurs.
Beiersdorf Aktie: MPCM halbiert Kursziel – die Kehrtwende könnte teuer werden
MPCM halbiert das Beiersdorf-Kursziel auf 85 Euro und streicht die Kaufempfehlung – Christoph Dolleschal warnt vor einer Kehrtwende zulasten der Profitabilität.
Die zentrale Botschaft von Christoph Dolleschal laute: Für neuen Optimismus brauche es zunächst belastbare Belege. MPCM wolle das erste Halbjahr 2027 abwarten, um eine mögliche Kehrtwende des Hamburger Konzerns beurteilen zu können. Hinzu komme die Sorge, dass eine Verbesserung des Geschäfts zulasten der Profitabilität gehen könnte.
Kursziel 85 Euro: Nur noch wenig Abstand zum Aktienkurs
Die Halbierung des Kursziels sei ein deutlicher Einschnitt. Rechnerisch entspreche sie einer Reduzierung von zuvor 170 Euro auf nun 85 Euro. Zusammen mit der Abstufung auf das Rating "hold" signalisiere die Beiersdorf-Aktienanalyse von MPCM eine erheblich zurückhaltendere Einschätzung.
Vom angegebenen Aktienkurs von 82,80 Euro bis zum Kursziel 85 Euro verbleibe lediglich ein rechnerischer Spielraum von rund 2,7%. Die neue Zielmarke liege damit nur knapp über dem aktuellen Kursniveau.
Christoph Dolleschal spreche folglich keine Kaufempfehlung mehr aus. Mit dem Rating "hold" nehme MPCM eine abwartende Haltung ein, während die Halbierung des Kursziels das Ausmaß der Neubewertung unterstreiche.
Erstes Halbjahr 2027: Christoph Dolleschal wartet auf Belege
Im Mittelpunkt der Beiersdorf-Aktienanalyse stehe die Frage, wann sich eine nachhaltige Verbesserung tatsächlich erkennen lasse. Christoph Dolleschal wolle zunächst das erste Halbjahr 2027 abwarten, um Belege für eine Kehrtwende zum Besseren zu erhalten.
Daraus lasse sich allerdings keine Zusage ableiten, dass die Trendwende bis dahin gelinge. Der Zeitraum markiere vielmehr den Beobachtungshorizont des Analysten. Entscheidend sei, ob die Geschäftsentwicklung die erhoffte Verbesserung dann ausreichend untermauere.
MPCM setze mit dem Kursziel 85 Euro und dem Rating "hold" somit auf Zurückhaltung, bis belastbarere Signale vorlägen. Für Anleger rücke die operative Bewährungsprobe stärker in den Vordergrund als die bloße Aussicht auf eine Erholung.
Die Kehrtwende könnte die Profitabilität belasten
Besonders kritisch beurteile Christoph Dolleschal die mögliche Qualität einer geschäftlichen Verbesserung. Eine Kehrtwende dürfte nach seiner Einschätzung auf Kosten der Profitabilität des Nivea- und Tesa-Herstellers gehen.
Damit spreche die Beiersdorf-Aktienanalyse von MPCM einen wichtigen Unterschied an: Bessere Geschäfte müssten nicht automatisch mit einer entsprechend besseren Ertragslage einhergehen. Sollte die Erholung zusätzliche Aufwendungen erfordern oder mit einer geringeren Rentabilität verbunden sein, könnte ihr Nutzen für das Ergebnis begrenzt bleiben.
Welche konkreten Maßnahmen Christoph Dolleschal dabei im Blick habe, gehe aus der vorliegenden Meldung nicht hervor. Ebenso würden keine neuen Margen- oder Gewinnschätzungen genannt. Belastbar sei die Warnung, dass die angestrebte Verbesserung wirtschaftlich ihren Preis haben könnte.
Für eine günstigere Beurteilung wäre deshalb nicht allein entscheidend, ob Beiersdorf wieder stärker wachse. Ebenso wichtig wäre, wie profitabel dieses Wachstum ausfalle.
Tesa: Speicherchip-Knappheit als zusätzliches Risiko
Neben der übergeordneten Erholungsperspektive verweise Christoph Dolleschal auf einen weiteren Unsicherheitsfaktor: Eine Angebotsknappheit bei Speicherchips könne das Smartphone-Geschäft belasten und damit für Tesa relevant werden.
Die von MPCM beschriebene Gefahr verlaufe somit über die Elektronikbranche. Sollten fehlende Speicherchips die Herstellung von Smartphones einschränken, könnten daraus Belastungen für das damit verbundene Geschäft entstehen.
Die Aussage beschreibe ein mögliches Risiko, keinen bereits bezifferten Schaden. Angaben zu konkreten Umsatz- oder Ergebniseffekten bei Tesa enthalte die Kurzmeldung nicht. Dennoch erweitere dieser Punkt die Beiersdorf-Aktienanalyse um einen Faktor, der außerhalb der unmittelbaren Kontrolle des Konzerns liege.
Was für eine bessere Einschätzung sprechen müsste
Eine Chance für die Aktie könnte darin liegen, dass Beiersdorf früher oder überzeugender als erwartet Fortschritte vorlege. Insbesondere eine Verbesserung ohne größere Einbußen bei der Profitabilität könnte die von Christoph Dolleschal angesprochenen Bedenken abschwächen.
Umgekehrt könnten ausbleibende Fortschritte oder eine stärker belastete Ertragslage die vorsichtige Haltung von MPCM bestätigen. Auch eine tatsächliche Verschärfung der Speicherchip-Knappheit wäre mit Blick auf das Smartphone-Geschäft zu beobachten.
Der aktuelle Kursrückgang von 1,08% lasse sich anhand der vorliegenden Angaben nicht eindeutig auf die Analystenentscheidung zurückführen. Inhaltlich sei die Botschaft dennoch klar: Mit dem Kursziel 85 Euro und dem Rating "hold" reduziere MPCM seine Erwartungen deutlich.
Die Beiersdorf-Aktienanalyse von Christoph Dolleschal stelle damit die Beweisfrage in den Mittelpunkt. Erst überzeugende operative Fortschritte könnten zeigen, ob der Konzern die Voraussetzungen für eine günstigere Einschätzung schaffe.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 17. November 2026
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