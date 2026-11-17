Christoph Dolleschal vom Analysehaus MPCM halbiert in seiner aktuellen Beiersdorf-Aktienanalyse das Kursziel auf 85 Euro und stuft die Aktie von "buy" auf "hold" ab. Die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker: BEI) notiert nach der vorliegenden Kursangabe bei 82,80 Euro, ein Rückgang von 0,90 Euro beziehungsweise 1,08%. Damit trifft eine deutlich vorsichtigere Analysteneinschätzung auf einen schwächeren Aktienkurs.