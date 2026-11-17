Harte Kehrtwende bei der Beiersdorf-Aktie: Die Hamburger Kapitalmarktboutique MPCM hat den Nivea- und Tesa-Hersteller von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 170 auf 85 Euro halbiert. Das meldete der Analysedienst dpa-AFX unter Berufung auf die Studie von MPCM-Analyst Christoph Dolleschal, die am Dienstag um 7:45 Uhr veröffentlicht wurde. Auch das Portal IT BOLTWISE berichtet über die Abstufung mit identischen Eckdaten.

Gemessen am Xetra-Kurs der Beiersdorf-Aktie von 82,88 Euro am Dienstagnachmittag (14:19 Uhr) liegt das neue MPCM-Kursziel von 85 Euro nur noch rund 2,6 Prozent über dem Kurs. Das alte Ziel von 170 Euro hatte rechnerisch noch eine Verdopplung signalisiert.