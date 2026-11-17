Beiersdorf-Aktie: MPCM-Analyst Christoph Dolleschal stuft auf „Hold“ ab – Kursziel halbiert auf 85 Euro
aktiencheck.de Redaktion3 Min.
MPCM stuft die Beiersdorf-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ ab und halbiert das Kursziel von 170 auf 85 Euro. Analyst Christoph Dolleschal will Belege für die Wende bei Nivea und Tesa sehen – und wartet dafür bis zum ersten Halbjahr 2027.
Steckbrief
Unternehmen
Beiersdorf AG
Handelssymbol
BEI (Xetra)
ISIN
DE0005200000
Analyst
Christoph Dolleschal
Bank
MPCM (Münchmeyer Petersen Capital Markets)
Rating
Hold (zuvor Buy)
Kursziel
85 EUR (zuvor 170 EUR)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Kurs vom 17.11.2026, 14:19 Uhr
Harte Kehrtwende bei der Beiersdorf-Aktie: Die Hamburger Kapitalmarktboutique MPCM hat den Nivea- und Tesa-Hersteller von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 170 auf 85 Euro halbiert. Das meldete der Analysedienst dpa-AFX unter Berufung auf die Studie von MPCM-Analyst Christoph Dolleschal, die am Dienstag um 7:45 Uhr veröffentlicht wurde. Auch das Portal IT BOLTWISE berichtet über die Abstufung mit identischen Eckdaten.
Gemessen am Xetra-Kurs der Beiersdorf-Aktie von 82,88 Euro am Dienstagnachmittag (14:19 Uhr) liegt das neue MPCM-Kursziel von 85 Euro nur noch rund 2,6 Prozent über dem Kurs. Das alte Ziel von 170 Euro hatte rechnerisch noch eine Verdopplung signalisiert.
Warum MPCM die Beiersdorf-Aktie abstuft
Christoph Dolleschal macht seine Einschätzung an einer Frage fest: Gelingt Beiersdorf die Wende – und zu welchem Preis? Laut dpa-AFX will der MPCM-Analyst Belege für den Turnaround sehen und dafür bis zum ersten Halbjahr 2027 abwarten.
01
Wende kostet Profitabilität
Der Turnaround dürfte nach Einschätzung von MPCM zulasten der Profitabilität bei Nivea und Tesa gehen.
02
Abwarten bis 2027
Belege für die Wende erwartet Dolleschal frühestens im ersten Halbjahr 2027.
03
Chip-Engpass trifft Tesa
Bei der Klebstofftochter Tesa könnte ein Mangel an Speicherchips das Geschäft mit Smartphone-Herstellern belasten.
MPCM zur Beiersdorf-Aktie: alt und neu
Angabe
Bisher
Neu
Rating
Buy
Hold
Kursziel
170 EUR
85 EUR
Abstand zum Kurs (82,88 EUR)
+105,1 %
+2,6 %
Einordnung: Viel Skepsis unter den Analysten
Mit dem Schritt reiht sich MPCM in eine zunehmend vorsichtige Analystenriege ein. Am selben Tag hob Jefferies das Kursziel für die Beiersdorf-Aktie zwar von 74 auf 78 Euro an, bleibt aber bei „Hold“; auch Warburg Research bewertet das Papier laut finanzen.net mit „Hold“. Zuletzt hatten zudem Goldman Sachs und die Deutsche Bank „Sell“-Einstufungen, RBC „Underperform“ – Bernstein gehört dagegen mit „Outperform“ zu den wenigen Optimisten.
Die Börse nahm die Abstufung gelassen: Die Beiersdorf-Aktie gab am Dienstag nur leicht nach und notierte am Nachmittag bei rund 83 Euro. Viel Skepsis scheint nach dem schwachen Lauf der vergangenen Monate bereits eingepreist.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist MPCM (Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH), Analyst Christoph Dolleschal. Die Originalstudie datiert laut dpa-AFX vom 17.11.2026, 07:45 Uhr MEZ; ein Zeitpunkt der erstmaligen Weitergabe ist in der Studie nicht angegeben. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 85 Euro wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: disclaimer.mp-capitalmarkets.com; ergänzend der Offenlegungshinweis von dpa-AFX: web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
Empfehlung
Beiersdorf AG (BEI): Halten, Kursziel 85,00 EUR.
Quelle
Empfehlung von MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Analyst Christoph Dolleschal) vom 17.11.2026, 07:45 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
Veröffentlicht
17.11.2026, 15:13 MEZ
Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:13 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: MPCM – Münchmeyer Petersen Capital Markets GmbH (Analyst Christoph Dolleschal).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.
Cookies und Datenschutz
Notwendige Cookies ermöglichen Grundfunktionen. Mit Ihrer Einwilligung analysieren wir pseudonymisierte Nutzungsdaten, um Inhalte und Bedienung zu verbessern, und messen Sichtbarkeit und Klicks eigener Werbeplätze. Sitzungsaufzeichnungen benötigen eine separate Auswahl in den Einstellungen. AktienCheck bleibt auch ohne Einwilligung vollständig nutzbar.