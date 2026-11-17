aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 08:54 3 Min.

Jefferies erhöht das Kursziel für Beiersdorf auf 78 Euro: Nivea macht Hoffnung auf Erholung, doch Margenskepsis und das unveränderte Rating "hold" bremsen den Optimismus.

Der Analyst von Jefferies, David Hayes, hebt in seiner Beiersdorf-Aktienanalyse das Kursziel von 74 auf 78 Euro an und bestätigt das Rating "hold" für die Beiersdorf-Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker: BEI). Der zuletzt angegebene Aktienkurs liege bei 82,54 Euro, einem Minus von 1,16 Euro beziehungsweise 1,39 Prozent. Die Kursangabe trage den Zeitstempel 17. November 2026, 08:22 Uhr MEZ. Damit liege das Kursziel 78 Euro trotz der Anhebung weiterhin rund 5,5 Prozent unter diesem Kursniveau.

Mehr Zuversicht für Nivea – doch die Kaufempfehlung bleibt aus

Ein höheres Kursziel, aber weiterhin keine Kaufempfehlung: Die Beiersdorf-Aktienanalyse von Jefferies zeichne ein differenziertes Bild des Hamburger Konsumgüterkonzerns. David Hayes habe seine Schätzungen nach dem Quartalsbericht überarbeitet und sehe für die Marke Nivea im kommenden Jahr Chancen auf eine Erholung. Beim Blick auf die operative Marge bleibe der Analyst von Jefferies allerdings skeptisch.

Das Kursziel 78 Euro entspreche einer Anhebung um rund 5,4 Prozent gegenüber den bisherigen 74 Euro. Das unveränderte Rating "hold" mache zugleich deutlich, dass David Hayes aus den verbesserten Aussichten noch keine Kaufempfehlung ableite. Die Beiersdorf-Aktienanalyse liefere damit einen Hoffnungsschimmer für das operative Geschäft, aber keinen uneingeschränkt optimistischen Blick auf die Aktie.

Lagerbereinigung könnte den Weg für neue Bestellungen freimachen

Im Mittelpunkt der Argumentation von David Hayes stehe die Entwicklung der Einzelhändlerbestände. Die Lagerbereinigung im Handel sei im kommenden Jahr voraussichtlich weitgehend abgeschlossen. Damit könnte ein Faktor an Bedeutung verlieren, der die Bestellungen der Händler bislang belaste.

Bei einer steigenden Endkundennachfrage dürften auch die Bestellungen der Einzelhändler wieder zunehmen. Für Nivea eröffne sich dadurch die Aussicht auf eine Erholung. Entscheidend sei dabei das Zusammenspiel aus bereinigten Lagerbeständen und einer höheren Nachfrage der Verbraucher.

Jefferies sehe somit eine mögliche Entlastung für die bekannte Hautpflegemarke. Die Aussicht auf eine Normalisierung bilde einen wichtigen Bestandteil der Beiersdorf-Aktienanalyse von David Hayes. Das Rating "hold" signalisiere jedoch, dass der Experte bei der Gesamtbewertung vorsichtig bleibe.

Medizinisch orientierte Hautpflege bleibe der Wachstumstreiber

Während Nivea nach Einschätzung von David Hayes vor einer Erholung stehen könnte, bleibe das Geschäft mit der medizinisch orientierten Hautpflege der zentrale Wachstumstreiber. Jefferies verweise damit auf einen Bereich, der für die weitere operative Entwicklung des Konzerns besonders wichtig sei.

Die Beiersdorf-Aktienanalyse unterscheide folglich zwischen einer möglichen Erholung der Marke Nivea und dem anhaltenden Wachstumsbeitrag der medizinisch orientierten Hautpflege. Eine Normalisierung im Handel könnte zusätzliche Unterstützung bringen; der wesentliche Wachstumsmotor bleibe jedoch dieses spezialisierte Geschäft.

Die Margenfrage bremse den Optimismus

Bei aller Hoffnung auf eine bessere Geschäftsentwicklung bleibe die operative Marge der kritische Punkt. David Hayes äußere sich hierzu insgesamt skeptisch. Eine Erholung der Nachfrage bedeute daher aus Sicht der Analyse noch nicht automatisch, dass auch die Profitabilität gleichermaßen überzeuge.

Genau diese Zurückhaltung präge das Gesamtbild von Jefferies: Das Kursziel 78 Euro berücksichtige die angepassten Erwartungen, das Rating "hold" bewahre zugleich die nötige Distanz zu einer Kaufempfehlung. Für Anleger ergebe sich daraus eine klare Spannung zwischen verbesserten operativen Perspektiven und einem Kursziel, das unter dem zuletzt angegebenen Aktienkurs liege.

Der Analyst von Jefferies, David Hayes, bestätigt in seiner Beiersdorf-Aktienanalyse das Rating "hold" und erhöht das Kursziel auf 78 Euro nach zuvor 74 Euro.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 17. November 2026

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