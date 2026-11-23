Die Beiersdorf Aktie (Xetra-Kürzel BEI, ISIN DE0005200000) gehört am Montag zu den DAX Verlierern: Zum Xetra-Schluss am 23. November 2026 notierte sie bei 79,00 Euro, ein Minus von 0,23 Prozent und Rang 4 unter den nur vier DAX-Werten im Minus. Einen konkreten Auslöser für den Rückgang gibt es nicht, eine neue Unternehmensnachricht war an diesem Tag nicht auffindbar.

Auffällig ist vor allem der Kontrast zum Gesamtmarkt. Der DAX schloss 2,2 Prozent höher bei 25.337 Punkten, nachdem der Nvidia-Verwaltungsrat Jensen Huang als Konzernchef zurückgeholt hatte. Technologie- und Industriewerte wie Siemens Energy (+6,88 Prozent), Infineon (+6,56 Prozent) und Hochtief (+5,38 Prozent) führten die Gewinnerliste an. Beiersdorf blieb dagegen praktisch auf der Stelle.