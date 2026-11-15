Beiersdorf Aktie: DAX Verlierer, Nivea schrumpft weiter – Prognose: Gelingt der Turnaround?

Wie lautet die kurzfristige Beiersdorf-Aktie Prognose?

Kurzfristig ist die Zone um 79 bis 80 Euro die wichtigste Unterstützung, nach oben liegt die erste Hürde bei 85 bis 86 Euro.

Warum ist die Beiersdorf-Aktie DAX Verlierer der Woche?

Anleger schichteten aus defensiven Konsumwerten in Zykliker, Banken und Technologie um. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie verlor 0,92 Prozent.

Was erwartet Beiersdorf für 2026?

Einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.

Was ist das Nivea-Turnaround-Programm?

Ein seit August laufendes, auf 18 Monate angelegtes Programm, das Nivea mit Innovationen, Preisgestaltung und Marketing zurück ins Wachstum bringen soll.