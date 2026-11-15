In einer Woche, in der Anleger Chips, Banken und Industrie kauften, blieb für defensive Konsumwerte wenig übrig. Die Beiersdorf-Aktie ist mit einem Minus von 0,92 Prozent einer der DAX Verlierer der Woche und schloss am Freitag auf Xetra bei 84,20 Euro. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht: Am Montag und Mittwoch zählte die Aktie zu den schwächeren DAX-Werten, erst die Rückkehr der Vorsicht am Freitag stoppte den Abwärtstrend. Auf Jahressicht liegt die Aktie gut 8 Prozent im Minus. Unsere Beiersdorf-Aktie Prognose zeigt, ob der Nivea-Turnaround gelingt.
Beiersdorf Aktie: DAX Verlierer, Nivea schrumpft weiter – Prognose: Gelingt der Turnaround?
Die Beiersdorf-Aktie ist einer der DAX Verlierer der Woche: Minus 0,92 Prozent, weil Anleger defensive Konsumwerte zugunsten von Zyklikern verkauften. Die Kernmarke Nivea schrumpft weiter, für 2026 rechnet der Konzern mit einem Umsatzrückgang. Unsere Beiersdorf-Aktie Prognose zeigt, was die Beiersdorf Chartanalyse kurzfristig signalisiert, wie weit das Turnaround-Programm ist und was mittel- bis langfristig für den Nivea-Konzern spricht.
Die Zahlen
Nivea schwächelt, die Derma-Marken glänzen
Im dritten Quartal setzte Beiersdorf rund 2,4 Milliarden Euro um. Den Umsatzrückgang bei Nivea konnte der Konzern eindämmen, die Kernmarke schrumpfte aber weiter. Gegenwind kam auch von tesa, wo Engpässe bei Chips in der Elektronikbranche belasteten. Dagegen wuchsen die Apothekenmarken Eucerin und Aquaphor deutlich, die Luxusmarke La Prairie legte organisch um 8,5 Prozent zu. Beiersdorf bestätigte die Anfang August gesenkte Prognose: Für 2026 erwartet der Konzern einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent nach 14,0 Prozent im Vorjahr. Am Zahlentag fiel die Aktie zeitweise auf 79,14 Euro.
Turnaround-Programm für Nivea
Seit August läuft ein auf 18 Monate angelegtes Programm, das Nivea mit Innovationen, Preisgestaltung und mehr Masse zurück auf Wachstumskurs bringen soll.
Erste Lichtblicke
Den Abverkauf an Endverbraucher sieht Beiersdorf als erstes Indiz, dass die Maßnahmen wirken – das Wachstum liegt aber noch unter dem Marktdurchschnitt.
Derma als Wachstumsmotor
Eucerin und Aquaphor wachsen deutlich und gleichen einen Teil der Nivea-Schwäche aus.
Tesa unter Druck
Das Klebstoffgeschäft leidet unter schwacher Nachfrage außerhalb Europas und Chipengpässen.
Kurzfristige Prognose
Beiersdorf Chartanalyse: Erholung mit Gegenwind
Die Beiersdorf Chartanalyse zeigt eine Erholung mit Gegenwind. Nach dem Rutsch auf rund 79 Euro am Tag der Quartalszahlen hat sich die Aktie gefangen und liegt auf Monatssicht knapp 6 Prozent im Plus. Diese Zone um 79 bis 80 Euro ist die wichtigste Unterstützung. Nach oben ist der Bereich um 85 bis 86 Euro die erste Hürde, darüber rückt die runde Marke von 90 Euro in den Fokus. Die Wochenverluste waren gering – ein Zeichen, dass die Verkäufer an Kraft verlieren.
Szenario 1: Ausbruch über 86 Euro
Kehrt die Vorsicht an die Märkte zurück und sind defensive Werte wieder gefragt, könnte die Aktie über 86 Euro steigen und die 90-Euro-Marke ansteuern.
Szenario 2: Seitwärts zwischen 80 und 86 Euro
Ohne neue Nachrichten zu Nivea dürfte die Aktie bis zu den Jahreszahlen in dieser Spanne pendeln.
Szenario 3: Rückfall unter 79 Euro
Hält die Rotation in Zykliker an oder enttäuscht das Weihnachtsgeschäft, könnte die Aktie das Tief vom Oktober unterschreiten.
Mittel- bis langfristige Prognose
Beiersdorf Aktienprognose: Nivea muss wieder wachsen
Mittel- bis langfristig ist die Beiersdorf Aktienprognose eine Wette auf die Rückkehr von Nivea. Dass die Marke wachsen kann, hat sie bewiesen: 2023 und 2024 legte sie organisch um 16,2 und 9 Prozent zu. Gelingt der Turnaround, könnte sich die Marge wieder in Richtung der 14 Prozent aus dem Vorjahr bewegen. Für Beiersdorf sprechen eine solide Bilanz, die wachstumsstarken Derma- und Luxusmarken sowie die Rolle als defensiver Konsumwert. Dagegen stehen ein schrumpfendes Kerngeschäft, eine deutlich gesunkene Marge und eine im Vergleich zu Henkel schwache Dynamik. Auf Sicht von fünf Jahren liegt die Aktie gut 11 Prozent im Minus. Für die langfristige Beiersdorf-Aktie Prognose entscheidet, ob das 18-Monats-Programm Nivea 2027 zurück ins Wachstum führt.
Häufige Fragen zur Beiersdorf-Aktie Prognose
Wie lautet die kurzfristige Beiersdorf-Aktie Prognose?
Kurzfristig ist die Zone um 79 bis 80 Euro die wichtigste Unterstützung, nach oben liegt die erste Hürde bei 85 bis 86 Euro.
Warum ist die Beiersdorf-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Anleger schichteten aus defensiven Konsumwerten in Zykliker, Banken und Technologie um. Eine eigene Unternehmensnachricht gab es nicht. Die Aktie verlor 0,92 Prozent.
Was erwartet Beiersdorf für 2026?
Einen organischen Umsatzrückgang im niedrigen einstelligen Prozentbereich und eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 11,8 Prozent.
Was ist das Nivea-Turnaround-Programm?
Ein seit August laufendes, auf 18 Monate angelegtes Programm, das Nivea mit Innovationen, Preisgestaltung und Marketing zurück ins Wachstum bringen soll.
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