Am Morgen setzte JPMorgan die Beiersdorf-Aktie auf die „Negative Catalyst Watch“ – eine Liste von Werten, bei denen die Bank kurzfristig negative Impulse erwartet. Die Aktie fiel zunächst. Dagegen bestätigte das Analysehaus Bernstein seine Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 95 Euro. Analyst Callum Elliott befasste sich in einer Branchenstudie mit dem Hautpflege-Trend PDRN. Im Tagesverlauf gewannen die Käufer die Oberhand. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte die Beiersdorf Aktie zudem von der Suche nach defensiven Konsumwerten, während der DAX unter 25.000 Punkte rutschte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.