Die Beiersdorf Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Handelssymbol: BEI, US-Handelssymbol: BDRFY) liefert eine bemerkenswerte Tageswende. Am Mittwochabend notiert das Papier des Hamburger Nivea-Herstellers bei 82,72 Euro, ein Plus von 2,55 Prozent. Damit gehört Beiersdorf zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Am Morgen war die Beiersdorf-Aktie noch auf rund 79,30 Euro gefallen, ein Minus von fast 2 Prozent. Von dort hat sie sich um mehr als 4 Prozent erholt.
Beiersdorf Aktie: DAX Gewinner am Abend – vom Tagesverlierer zum Gewinner, Bernstein setzt auf Nivea, was weiß der Markt, was JPMorgan nicht sieht?
Die Beiersdorf Aktie gehört am Mittwochabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 2,55 Prozent auf 82,72 Euro. Am Morgen lag der Hamburger Konsumgüterkonzern noch fast 2 Prozent im Minus, weil JPMorgan die Aktie auf eine Warnliste setzte. Dann drehte sie kräftig ins Plus. Was hinter dem Anstieg der Beiersdorf Aktie steckt.
Der Auslöser
Zwei Studien, zwei Lager: warum die Beiersdorf Aktie steigt
Am Morgen dominierte die Warnung von JPMorgan. Im Tagesverlauf setzten sich die Optimisten durch.
Am Morgen setzte JPMorgan die Beiersdorf-Aktie auf die „Negative Catalyst Watch“ – eine Liste von Werten, bei denen die Bank kurzfristig negative Impulse erwartet. Die Aktie fiel zunächst. Dagegen bestätigte das Analysehaus Bernstein seine Einstufung „Outperform“ mit einem Kursziel von 95 Euro. Analyst Callum Elliott befasste sich in einer Branchenstudie mit dem Hautpflege-Trend PDRN. Im Tagesverlauf gewannen die Käufer die Oberhand. Nach Einschätzung der Redaktion profitierte die Beiersdorf Aktie zudem von der Suche nach defensiven Konsumwerten, während der DAX unter 25.000 Punkte rutschte. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Bernstein bleibt optimistisch
Outperform mit Kursziel 95 Euro.
Defensive Qualität
Hautpflege wird unabhängig von Zöllen und KI-Zyklus gekauft.
Tageswende
Vom Tief am Morgen hat sich die Aktie um mehr als 4 Prozent erholt.
Warnung von JPMorgan
Die Bank sieht kurzfristig negative Impulse – ein Gegengewicht.
Die Fundamentaldaten
Nivea schwach, Derma stark: ein Konzern zwischen zwei Welten
Operativ bleibt das Bild gemischt. Nach neun Monaten schrumpfte Nivea organisch um 6,2 Prozent, das Dermageschäft mit Eucerin und Aquaphor wuchs dagegen um 8,7 Prozent. Auch die Klebstofftochter Tesa verzeichnet Rückgänge. Die Jahresprognose hat Beiersdorf bestätigt. Neben Bernstein sind andere Häuser vorsichtiger: MPCM und Jefferies empfehlen „Halten“ mit Zielen von 85 beziehungsweise 78 Euro.
Die Marken
Beiersdorf Aktie: 83 Euro als Hürde
Charttechnisch schließt die Beiersdorf Aktie nahe ihrem Tageshoch. Die nächste Hürde ist die Zone um 83 Euro. Nach unten hat sich der Bereich um 79 Euro am Morgen als Unterstützung bewährt. Vom 52-Wochen-Hoch bei 110,15 Euro ist die Aktie noch weit entfernt.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Warum ist die Beiersdorf Aktie heute DAX Gewinner?
Nach einem schwachen Start drehte die Aktie ins Plus. Bernstein bestätigte „Outperform“ mit Kursziel 95 Euro, und Anleger suchten defensive Konsumwerte.
Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?
Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI. In den USA wird ein ADR unter BDRFY gehandelt.
Was ist die „Negative Catalyst Watch“ von JPMorgan?
Eine Liste von Aktien, bei denen die Bank kurzfristig negative Impulse erwartet. Beiersdorf wurde am 25. November aufgenommen.
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