Das Geschäft ist zweigeteilt. Nach neun Monaten schrumpfte Nivea organisch um 6,2 Prozent, das Dermageschäft mit Eucerin und Aquaphor wuchs dagegen um 8,7 Prozent. Im dritten Quartal verbesserte sich der Trend im Konzern auf minus 1,3 Prozent. Die Analysten bleiben vorsichtig: Das Analysehaus MPCM stufte die Aktie in der Vorwoche auf „Halten“ ab und halbierte das Kursziel auf 85 Euro. Jefferies hob das Ziel auf 78 Euro, bleibt aber ebenfalls bei „Halten“ und erwartet eine Nivea-Erholung erst 2027. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.