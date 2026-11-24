Die Beiersdorf Aktie (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Handelssymbol: BEI, US-Handelssymbol: BDRFY) gehört am Dienstag zu den Gewinnern im schwachen Markt. Am Abend notiert das Papier des Hamburger Nivea-Herstellers bei 80,22 Euro, ein Plus von 1,54 Prozent. Damit zählt Beiersdorf zu den größten DAX Gewinnern am Abend. Die Wende ist auffällig: Am Montag, als der DAX um mehr als 2 Prozent stieg, gehörte die Beiersdorf-Aktie mit minus 0,23 Prozent auf 79,00 Euro zu den wenigen Verlierern. Jetzt läuft es umgekehrt.
Beiersdorf Aktie: DAX Gewinner am Abend – der Nivea-Konzern als Krisenschutz, beginnt jetzt die Wende nach dem Absturz?
Die Beiersdorf Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 1,54 Prozent auf 80,22 Euro. Nach einer schwachen Vorwoche und dem Minus am Montag erobert der Hamburger Konsumgüterkonzern die Marke von 80 Euro zurück. Während KI-Werte einbrechen, ist Hautpflege plötzlich gefragt. Was hinter dem Anstieg der Beiersdorf Aktie steckt.
Der Auslöser
Hautpflege statt Halbleiter: warum die Beiersdorf Aktie steigt
An Tagen wie diesem zeigt sich, wofür Konsumgüteraktien gut sind: Cremes und Pflaster werden gekauft, egal wie es um den KI-Boom steht.
Eine neue Unternehmensnachricht gibt es am Dienstag nicht. Treiber ist das Marktumfeld: Nach dem Zusammenbruch der Huang-Rally bei Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) und den deutschen KI-Werten suchen Anleger Sicherheit. Defensive Sektoren mit stabiler Nachfrage sind gefragt, und Beiersdorf mit Marken wie Nivea, Eucerin und Hansaplast passt in dieses Profil. Zudem kauft der Konzern laufend eigene Aktien zurück, wie eine Pflichtmitteilung vom Montag zeigt. Nach Einschätzung der Redaktion nutzen Anleger auch den deutlichen Rücksetzer der Vorwoche zum Einstieg.
Defensive Rotation
Nach dem KI-Einbruch sind Konsumgüter mit stabiler Nachfrage gefragt.
Laufender Aktienrückkauf
Beiersdorf kauft regelmäßig eigene Aktien zurück.
Erholung nach dem Ausverkauf
In der Vorwoche hatte die Aktie 6,6 Prozent verloren.
Derma als Wachstumsmotor
Eucerin und Aquaphor wachsen deutlich, während Nivea schwächelt.
Die Fundamentaldaten
Nivea schwach, Derma stark: ein Konzern zwischen zwei Welten
Das Geschäft ist zweigeteilt. Nach neun Monaten schrumpfte Nivea organisch um 6,2 Prozent, das Dermageschäft mit Eucerin und Aquaphor wuchs dagegen um 8,7 Prozent. Im dritten Quartal verbesserte sich der Trend im Konzern auf minus 1,3 Prozent. Die Analysten bleiben vorsichtig: Das Analysehaus MPCM stufte die Aktie in der Vorwoche auf „Halten“ ab und halbierte das Kursziel auf 85 Euro. Jefferies hob das Ziel auf 78 Euro, bleibt aber ebenfalls bei „Halten“ und erwartet eine Nivea-Erholung erst 2027. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Beiersdorf Aktie: 80 Euro zurückerobert
Charttechnisch hat die Beiersdorf Aktie die runde Marke von 80 Euro zurückerobert. Hält sie dieses Niveau, rückt die Zone um 82 bis 83 Euro in den Blick, auf der die Aktie vor dem Rücksetzer der Vorwoche notierte. Nach unten ist der Montagsschluss bei 79 Euro die erste Unterstützung. Vom 52-Wochen-Hoch bei 110,15 Euro ist die Aktie noch weit entfernt.
Häufige Fragen zur Beiersdorf Aktie
Warum ist die Beiersdorf Aktie heute DAX Gewinner?
Nach dem Einbruch der KI-Werte suchen Anleger defensive Konsumgüteraktien. Zudem erholt sich die Aktie nach dem deutlichen Minus der Vorwoche.
Welche ISIN und WKN hat die Beiersdorf Aktie?
Die ISIN lautet DE0005200000, die WKN 520000, das Handelssymbol BEI. In den USA wird ein ADR unter BDRFY gehandelt.
Wie läuft das Geschäft mit Nivea?
Nivea schrumpfte nach neun Monaten organisch um 6,2 Prozent. Das Dermageschäft wuchs dagegen um 8,7 Prozent.
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