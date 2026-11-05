Bei Anthropic wird nach dem Börsengang abgerechnet

Zugrunde liege ein Gegengeschäft: Investitionen von Hyperscalern und Anbietern in Anthropic hätten zu Infrastrukturzusagen geführt. Amazon habe zwischen 2023 und 2025 acht Milliarden US-Dollar investiert; zusammengenommen belaufe sich das Engagement auf rund 18 Milliarden US-Dollar, während sich Anthropic verpflichtet habe, im kommenden Jahrzehnt mindestens 110 Milliarden US-Dollar bei Amazon Web Services auszugeben. Google habe im Jahr 2026 20 Milliarden US-Dollar investiert, Anthropic wiederum habe zugesagt, zwischen April 2026 und Juli 2033 mindestens 114,5 Milliarden US-Dollar im Cloud-Geschäft des Konzerns auszugeben. Microsoft und Nvidia hätten bis zu fünf bzw. zehn Milliarden US-Dollar investiert, im Gegenzug wolle Anthropic mindestens 30 Milliarden US-Dollar für die Azure-Cloud aufwenden. Broadcom halte Wandelanleihen über 42 Milliarden US-Dollar, die sich in Anthropic-Aktien umwandeln ließen. Laut den Unterlagen dürfe das Geld ausschließlich zur Zahlung der Miete für Broadcoms eigene Ausrüstung verwendet werden. (Analyse vom 05.11.2026)