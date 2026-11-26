Befesa Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – der Rücksetzer war kurz, der Recycler dreht wieder auf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:49 2 Min.

Die Befesa Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,25 Prozent auf 36,40 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Einen Tag nach den Gewinnmitnahmen greifen Anleger wieder zu. Analysten sehen Kursziele bis 55 Euro.

Schnell wieder gefragt: Die Befesa Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,25 Prozent auf 36,40 Euro und ist dreizehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Am Mittwoch hatte der Recyclingkonzern nach dem Lauf auf ein Dreijahreshoch gut fünf Prozent abgegeben. Kurs der Befesa Aktie am Morgen 36,40 € Tagesgewinn, Platz 13 der SDAX Gewinner +2,25 % Dreijahreshoch vom 13. November 39,80 € Spanne der Analysten-Kursziele 45–55 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; boerse.de; Befesa; Analystenangaben laut dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die Befesa Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Befesa Aktie profitiert vom freundlichen Gesamtmarkt. Der Dax startete nach der Erholung der US-Börsen rund zwei Prozent höher, der SDAX gewinnt etwa 1,4 Prozent. Wer am Mittwoch Gewinne mitgenommen hat, sieht heute wieder Einstiegskurse. Der SDAX Gewinner bleibt damit im übergeordneten Aufwärtstrend, der Ende Oktober begann. Zum Hoch bei 39,80 Euro fehlen gut neun Prozent. Der Hintergrund Ergebnis über den Erwartungen Befesa gewinnt aus Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken Wertstoffe zurück, vor allem Zink. Im dritten Quartal lag das operative Ergebnis laut Berenberg zwei Prozent über dem Konsens, für 2026 peilt der Konzern ein bereinigtes EBITDA von 260 bis 270 Millionen Euro an. Berenberg nennt ein Kursziel von 45 Euro, Jefferies 53 Euro, die UBS 55 Euro. Alle drei raten zum Kauf. Was für die Befesa Aktie spricht Aufwärtstrend seit Ende Oktober intakt

Prognose für 2026 angehoben

Drei Kaufempfehlungen Was Anleger bedenken sollten Abhängig von Zinkpreis und Stahlkonjunktur

Nach starker Rally anfällig für Rücksetzer

Markterholung bislang nur technisch Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Befesa Aktie Warum ist die Befesa Aktie SDAX Gewinner?

Nach den Gewinnmitnahmen vom Mittwoch steigt der Titel mit dem Gesamtmarkt wieder. Wo liegen die Kursziele?

Bei 45 Euro (Berenberg), 53 Euro (Jefferies) und 55 Euro (UBS). Befesa Aktie: ISIN LU1704650164, WKN A2H5Z1, Börsenkürzel BFSA. Fazit zur Befesa Aktie Die Befesa Aktie bestätigt, dass der Rücksetzer vom Mittwoch eine Pause war. Trend und Analysten zeigen nach oben. Der SDAX Gewinner hat das Hoch von 39,80 Euro wieder im Blick.

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