Befesa Aktie: Gewinn plus 11 Prozent, US-Steuerbonus von 26 Millionen – Aktienanalyse: Recycling-Rally mit Rückenwind?

Nach den Zahlen hoben zahlreiche Analysten ihre Kursziele an. Die UBS sieht die Aktie bei 55 Euro, Jefferies bei 53 Euro, Metzler bei 46 Euro – alle mit Kaufempfehlung. Vorsichtiger ist die Deutsche Bank, die 41 Euro nennt und zum Halten rät. Die Ratingagentur S&P hob die Bonität im September auf BB+, die Nettoverschuldung sank auf das 2,16-Fache des EBITDA. Inklusive US-Förderung kommt die Befesa Aktie nach eigener Rechnung auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.