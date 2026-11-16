Ende Oktober legte Befesa starke Quartalszahlen vor – und die Aktie hat seitdem nicht mehr aufgehört zu steigen. In dieser Woche kamen weitere 6,33 Prozent hinzu, Platz neun unter den SDAX-Gewinnern. Auf Monatssicht beträgt das Plus knapp 15 Prozent, auf Jahressicht fast 42 Prozent. Die Befesa Aktie notiert damit rund um die Marke von 40 Euro und so hoch wie seit Langem nicht mehr. Unsere Befesa Aktienanalyse zeigt, warum Anleger den Recyclingspezialisten neu entdecken – und was die Befesa Aktienprognose bestimmt.
Befesa Aktie: Gewinn plus 11 Prozent, US-Steuerbonus von 26 Millionen – Aktienanalyse: Recycling-Rally mit Rückenwind?
Plus 6,33 Prozent in einer Woche, plus 41,78 Prozent in einem Jahr: Die Befesa Aktie gehört zu den Gewinnern im SDAX. Der Spezialist für das Recycling von Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacke steigert den Gewinn, baut Schulden ab und erwartet eine US-Steuergutschrift von rund 26 Millionen Euro. Unsere Befesa Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Aufwärtstrend steckt und was die Befesa Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Befesa S.A.
- Sitz
- Luxemburg
- Ticker
- BFSA (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 40 Euro
- Börsenwert
- rund 1,6 Milliarden Euro
- Dividende
- 1,00 Euro je Aktie
- Rating
- BB+ (S&P)
Stand: 13.11.2026, Kurs gerundet, eigene Schätzung; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung
Das Geschäft
Aus Abfall wird Zink: Befesa im Überblick
Befesa verdient sein Geld mit Reststoffen, die andere loswerden müssen. Im Hauptgeschäft recycelt das Unternehmen Stahlstaub aus Elektrolichtbogenöfen und gewinnt daraus Zinkoxid zurück, das an Zinkhütten verkauft wird. Das zweite Standbein ist das Recycling von Aluminiumsalzschlacke und die Herstellung von Sekundäraluminium. Befesa betreibt Werke in Europa, Asien und den USA. Weil Elektrostahlwerke mit der Dekarbonisierung der Stahlindustrie weltweit an Bedeutung gewinnen, wächst auch die Menge an Stahlstaub – und damit die Rohstoffbasis von Befesa.
Die Quartalszahlen
Mehr Marge, mehr Gewinn: ein Quartal über den Erwartungen
Für die Befesa Aktienanalyse entscheidend: Das Ergebnis wächst schneller als der Umsatz.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,4 Prozent auf 311,6 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA wuchs um 9,9 Prozent auf 67,8 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich auf 22 Prozent. Unter dem Strich blieben 23,0 Millionen Euro und damit 11,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Je Aktie verdiente Befesa 0,58 Euro – neun Cent mehr als von Analysten erwartet. Treiber waren höhere Zinkpreise und eine Erholung der Margen im Sekundäraluminium, wo das EBITDA um mehr als 50 Prozent zulegte. Belastend wirkten Wartungsstillstände und Kosteninflation.
Befesa: Bereinigtes EBITDA im dritten Quartal
Millionen Euro
Vorjahreswert aus der Wachstumsrate von 9,9 Prozent abgeleitet.
Quelle: Befesa, Quartalsbericht vom 29. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Bereinigtes EBITDA
|Q3 2025
|61,7
|Q3 2026
|67,8
Der Joker
26 Millionen aus Washington: die US-Steuergutschrift
Befesa hat sich für eine US-Förderung nach Section 45X qualifiziert, eine Steuergutschrift für die Produktion bestimmter Materialien in den USA. Für 2026 erwartet das Unternehmen daraus rund 26 Millionen Euro, künftig jährlich 25 bis 30 Millionen Euro. Die Prognose für das bereinigte EBITDA steigt damit auf 286 bis 296 Millionen Euro; ohne Förderung bleiben 260 bis 270 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie soll inklusive Gutschrift über 2,90 Euro liegen. Allerdings steht die Höhe noch unter dem Vorbehalt der US-Steuerbehörde IRS, und das Geld fließt erst später.
Die Analysten
Kursziele bis 55 Euro: die Optimisten in der Mehrheit
Nach den Zahlen hoben zahlreiche Analysten ihre Kursziele an. Die UBS sieht die Aktie bei 55 Euro, Jefferies bei 53 Euro, Metzler bei 46 Euro – alle mit Kaufempfehlung. Vorsichtiger ist die Deutsche Bank, die 41 Euro nennt und zum Halten rät. Die Ratingagentur S&P hob die Bonität im September auf BB+, die Nettoverschuldung sank auf das 2,16-Fache des EBITDA. Inklusive US-Förderung kommt die Befesa Aktie nach eigener Rechnung auf ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 14. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Befesa Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Zink und Förderung tragen
Hohe Zinkpreise und die US-Förderung treiben den Gewinn. Dann rücken die Analystenziele um 50 Euro in den Blick.
Szenario 2: Konsolidierung nach der Rally
Nach 15 Prozent Plus in einem Monat verschnauft die Aktie und pendelt um 40 Euro.
Szenario 3: Rohstoffpreise drehen
Ein fallender Zinkpreis oder Zweifel an der US-Förderung drücken das Ergebnis. Dann droht ein Rücksetzer Richtung der Niveaus vor den Quartalszahlen.
Häufige Fragen zur Befesa Aktienanalyse
Warum ist die Befesa Aktie SDAX-Gewinner der Woche?
Die Aktie setzte ihren Aufwärtstrend seit den starken Quartalszahlen Ende Oktober fort und stieg in der Woche um 6,33 Prozent.
Was ist Section 45X?
Eine US-Steuergutschrift für die Produktion bestimmter Materialien in den USA. Befesa erwartet daraus für 2026 rund 26 Millionen Euro.
Was erwartet Befesa für 2026?
Ein bereinigtes EBITDA von 286 bis 296 Millionen Euro inklusive US-Förderung, ohne Förderung 260 bis 270 Millionen Euro.
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