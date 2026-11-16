Bechtle Aktie: TecDAX Verlierer – zum Handelsschluss unter die 200-Tage-Linie, helfen jetzt noch die Kaufvoten?

Aus charttechnischer Sicht ist der Montag ein Rückschlag. Seit Mitte September hatte sich die Bechtle Aktie zwischen rund 33 und 36 Euro gehalten, die 200-Tage-Linie verlief zuletzt bei etwa 32,89 Euro. Mit dem Schlusskurs von 32,32 Euro hat die Aktie diese viel beachtete Durchschnittslinie ebenso unterschritten wie die Unterstützungszone um 32,80 Euro. Nach Einschätzung der Redaktion bräuchte es nun eine rasche Rückkehr über diese Zone, damit der Bruch nicht als Fehlsignal für die Bodenbildung gewertet wird. Bis zur Oberkante der alten Spanne bei rund 35,60 Euro ist es ein weiter Weg, vom Rekordschluss bei 44,96 Euro im Januar trennen die Aktie inzwischen rund 28 Prozent.