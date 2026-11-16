Für die Bechtle Aktie gab es auch nach Xetra-Schluss keine Entlastung. Im Späthandel notierte das Papier des IT-Dienstleisters aus Neckarsulm an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 32,28 Euro, ein Minus von 1,74 Euro oder 5,11 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit ist Bechtle weiterhin der größte TecDAX Verlierer des Tages. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr mit 32,32 Euro und einem Minus von 4,55 Prozent geschlossen. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus – Bechtle verlor damit mehr als das Fünffache des Index.