Für die Bechtle Aktie gab es auch nach Xetra-Schluss keine Entlastung. Im Späthandel notierte das Papier des IT-Dienstleisters aus Neckarsulm an der Börse Stuttgart um 19:46 Uhr bei 32,28 Euro, ein Minus von 1,74 Euro oder 5,11 Prozent gegenüber dem dortigen Vortagesschluss. Damit ist Bechtle weiterhin der größte TecDAX Verlierer des Tages. Auf Xetra hatte die Aktie um 17:30 Uhr mit 32,32 Euro und einem Minus von 4,55 Prozent geschlossen. Der TecDAX lag laut einer Ariva-Indikation um 22:00 Uhr 0,90 Prozent im Minus – Bechtle verlor damit mehr als das Fünffache des Index.
Bechtle Aktie: TecDAX Verlierer – im Späthandel kein Halt unter der 200-Tage-Linie, wird die 32-Euro-Marke zur Nagelprobe?
Die Bechtle Aktie bleibt auch im Späthandel der größte TecDAX Verlierer: Minus 5,11 Prozent auf 32,28 Euro an der Börse Stuttgart. Nach dem Xetra-Schluss unter der 200-Tage-Linie kam am Abend keine Gegenbewegung – im Gegenteil, der Tech-Ausverkauf an der Wall Street weitete sich aus. Warum der IT-Dienstleister trotz Rekordaufträgen so unter Druck steht und welche Marken jetzt zählen.
Der Abend
Tech-Ausverkauf in New York: keine Atempause für Bechtle
Wer auf eine Erholung im Späthandel gesetzt hatte, wurde enttäuscht. Der Druck auf Technologiewerte nahm am Abend sogar noch zu.
An der Wall Street weitete sich der Rückzug aus Technologieaktien bis kurz vor Handelsschluss aus. Der Nasdaq Composite verlor 2,47 Prozent, Nvidia gut 4 Prozent, auch Schwergewichte wie Alphabet und Amazon gaben rund 3 Prozent nach. Auslöser waren die Nervosität vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag und eine neue US-Regel gegen den Fernzugriff auf KI-Chips. Bechtle ist kein Chipwert, doch nach Einschätzung der Redaktion verkaufen Anleger in solchen Phasen auch IT-Händler und Dienstleister, deren Wachstum zuletzt stark von Hardwarepreisen und Investitionsbudgets abhing.
Eine Unternehmensmeldung gab es am Montag nicht. Belastend wirkt aber die Stimmung in der Branche: Der Wettbewerber Cancom hatte Ende Oktober seine Umsatzprognose gesenkt und auf Kaufzurückhaltung der Kunden verwiesen. Seitdem reagieren Anleger bei IT-Dienstleistern empfindlich auf jedes Signal schwächerer Nachfrage.
Die Zahlen
Bechtle Aktie als TecDAX Verlierer: der Cashflow bleibt das Problem
Operativ steht Bechtle besser da, als der Kurs vermuten lässt. Im dritten Quartal wuchs das Geschäftsvolumen um 19 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro, das Vorsteuerergebnis um 13,9 Prozent auf 91,7 Millionen Euro. Der Auftragsbestand erreichte mit 3,6 Milliarden Euro einen Rekord, die Prognose für das Vorsteuerergebnis wurde angehoben. Der wunde Punkt ist der Geldfluss: Der operative Cashflow war im dritten Quartal mit 29,5 Millionen Euro negativ, nach minus 112,5 Millionen Euro im zweiten Quartal. Bechtle hat Lager aufgebaut, unter anderem in Erwartung steigender Preise für Speicherchips.
Kapital in den Lagern
Der Vorratsaufbau bindet Geld; erst ein positiver Jahres-Cashflow würde diese Sorge entkräften.
Wachstum mit Preiskomponente
Höhere Hardwarepreise blähen das Geschäftsvolumen auf, das echte Mengenwachstum ist schwer zu erkennen.
Muster verpuffender Nachrichten
Gute Zahlen wurden zuletzt mehrfach schnell abverkauft.
Die Marken
Unter der 200-Tage-Linie: 32 Euro im Fokus
Charttechnisch hat sich das Bild weiter eingetrübt. Seit Mitte September hatte sich die Bechtle Aktie zwischen rund 33 und 36 Euro gehalten, die 200-Tage-Linie verlief zuletzt bei etwa 32,89 Euro. Mit dem Abendkurs von 32,28 Euro notiert die Aktie klar darunter. Aus Sicht der Redaktion rückt nun die runde Marke von 32 Euro in den Fokus. Für eine Entwarnung bräuchte es eine rasche Rückkehr über die Zone um 32,80 bis 32,90 Euro. Vom Rekordschluss bei 44,96 Euro im Januar trennen die Aktie inzwischen rund 28 Prozent. Das sind Beobachtungsmarken, keine Prognose.
Die Analysten
Häuser bleiben gelassen
Auffällig ist der Kontrast zu den Analysten. Jefferies bestätigte nach dem Quartalsbericht „Buy“ mit einem Kursziel von 48 Euro, MPCM nahm die Aktie laut Medienberichten mit „Buy“ und 47 Euro auf, JPMorgan hob das Ziel auf 40 Euro bei „Neutral“. Auch Berenberg führt die Aktie mit „Buy“. Es handelt sich um Einschätzungen der jeweiligen Häuser, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zur Bechtle Aktie
Warum ist die Bechtle Aktie heute TecDAX Verlierer?
Eine Unternehmensmeldung gab es nicht. Nach Einschätzung der Redaktion trafen die Zweifel am negativen Cashflow und der breite Tech-Ausverkauf, der sich am Abend an der Wall Street verstärkte, aufeinander.
Wo notiert die Bechtle Aktie im Späthandel?
Um 19:46 Uhr an der Börse Stuttgart bei 32,28 Euro, 5,11 Prozent im Minus.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Jefferies 48 Euro, MPCM laut Medienberichten 47 Euro, JPMorgan 40 Euro – Einschätzungen der Häuser.
Welche Marke ist jetzt wichtig?
Aus Sicht der Redaktion die runde Marke von 32 Euro und darüber die Zone um die 200-Tage-Linie bei rund 32,90 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.