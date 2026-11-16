Bechtle Aktie: TecDAX Verlierer – Prognose erhöht, Kurs fällt trotzdem: bricht jetzt die 200-Tage-Linie?

Die Bechtle Aktie zählt zum Wochenstart zu den TecDAX Verlierern. Um 9:33 Uhr notiert das Papier des Neckarsulmer IT-Dienstleisters auf Xetra bei 33,34 Euro, ein Minus von 1,54 Prozent. Bereits am Freitag, dem Tag der Quartalszahlen, hatte die Aktie nachgegeben. Damit wiederholt sich ein Muster, das Bechtle-Aktionäre seit Monaten kennen: Das Unternehmen liefert, die Prognose steigt – und der Kurs kommt trotzdem nicht vom Fleck. Eine neue Unternehmensnachricht gibt es heute nicht. Nach unserer Einschätzung überwiegen bei Anlegern die Zweifel an der Qualität des Wachstums.