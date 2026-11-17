Der Gesamtmarkt steht unter Druck. An der Wall Street hatte der Nasdaq Composite am Montag 2,5 Prozent verloren, vor den Quartalszahlen von Nvidia am heutigen Abend meiden Anleger Chip- und KI-Werte. Gesucht sind dagegen defensive Titel wie die Deutsche Telekom. Nach Einschätzung der Redaktion profitiert Bechtle von genau dieser Sortierung: Das Unternehmen verkauft und betreut IT für Mittelstand, Konzerne und Behörden, produziert aber selbst keine Halbleiter und ist von neuen US-Exportregeln für KI-Chips nicht direkt betroffen. Nach dem kräftigen Abschlag vom Montag nutzen offenbar erste Käufer das niedrigere Niveau. Eine Unternehmensmeldung, ein neuer Großauftrag oder ein Analystenkommentar vom Dienstag lag bis zum Vormittag nicht vor; auch zu Digitalisierungsprojekten der öffentlichen Hand oder der Bundeswehr fanden wir keine frische Nachricht.